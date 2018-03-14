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Британские санкции

16:19. 14 марта 2018 Просмотров - 33 Один комментарий Опубликовал:


Как и ожидалась наступила реакция на отказ России обращать внимание на британские ультматумы.

1. Мэй теперь уже однозначно обвинила Россию в покушении на Скрипаля. МИД Британии назвала покушение на Скрипаля продолжением истории с убийством Литвиненко, "агрессией против Грузии", "аннексией Крыма" и прочими "агрессивными действиями".
2. Из Британии будут высланы 23 российских дипломата (исключая посла), которые должны покинуть остров в течении недели.
3. Британия хочет собрать СБ ООН для обсуждения покущения на Скрипаля.
4. Никто из официальных лиц Британии не приедет на ЧМ-2018.
5. Будут приняты новые законы против иностранного шпионажа и враждебных действий иностранных держав.
6. В перспективе в Британии примут аналог "акта Магнистского" и "повысят прозрачность компаний занимающихся недвижимостью ("русским лондонцам" привет), а также усилять борьбу с отмыванием денег в Британии (с намеком на российских олигархов).

Никогда такого не было и вот опять. Доказательствами в этот раз совсем не утруждались.
Реакция РФ видится достаточно предсказуемой:

обвинения конечно будут отвергнуты,
23 британских дипломата будут симетрично высланы
в случае попытки принять антироссийскую резолюцию в СБ ООН, на нее будет наложено вето.

Ну а далее по обстоятельствам.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, Россия, скрипаль
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Один комментарий»

  • 4679 2943
    Владимир 14 марта 2018 в 17:19 Ссылка Пометить
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    Хватит терпеть вакханалию. Полный разрыв дипломатических и торговых отношений. А так же с Канадой, Австралией.

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