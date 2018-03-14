Британские санкции

1. Мэй теперь уже однозначно обвинила Россию в покушении на Скрипаля. МИД Британии назвала покушение на Скрипаля продолжением истории с убийством Литвиненко, "агрессией против Грузии", "аннексией Крыма" и прочими "агрессивными действиями".2. Из Британии будут высланы 23 российских дипломата (исключая посла), которые должны покинуть остров в течении недели.3. Британия хочет собрать СБ ООН для обсуждения покущения на Скрипаля.4. Никто из официальных лиц Британии не приедет на ЧМ-2018.5. Будут приняты новые законы против иностранного шпионажа и враждебных действий иностранных держав.6. В перспективе в Британии примут аналог "акта Магнистского" и "повысят прозрачность компаний занимающихся недвижимостью ("русским лондонцам" привет), а также усилять борьбу с отмыванием денег в Британии (с намеком на российских олигархов).Никогда такого не было и вот опять. Доказательствами в этот раз совсем не утруждались.Реакция РФ видится достаточно предсказуемой:обвинения конечно будут отвергнуты,23 британских дипломата будут симетрично высланыв случае попытки принять антироссийскую резолюцию в СБ ООН, на нее будет наложено вето.Ну а далее по обстоятельствам.

Источник: colonelcassad.livejournal.com