Момент койота Вилли для глобальной экономики

Экономики и рынки, возможно, уже сорвались с обрыва.

Наш прошлогодний прогноз касательно снижения глобального экономического роста был основан на показаниях нашего Долгосрочного Опережающего Индекса, охватывающего 20 стран. Это тот самый индекс, который в 2016 году предсказал нам приближение синхронизированного роста глобальной экономики, консенсус по которому начал формироваться лишь весной 2017 года.

Теперь, когда синхронизированный глобальный экономический рост остался виден лишь в зеркале заднего вида, экономический спад уже не является прогнозом, а представляет собой факт.

На приведенной ниже диаграмме показано, что темпы роста валового внутреннего продукта квартал к кварталу в трех крупнейших развитых экономиках — в США, в еврозоне и Японии — снизились. Во всех этих трех экономиках прирост ВВП достиг максимума во втором или третьем квартале 2017 года, после чего этот прирост снизился в четвертом квартале. Это то, как выглядит начало снижения синхронизированного глобального экономического роста.

Тем не менее консенсус касательно перспектив синхронизированного глобального экономического роста настолько всеохватывающ, что никто, похоже, не заметил, что ВВП Южной Кореи сократился в четвертом квартале 2017 года, и это случилось, в частности, в результате самого большого падения экспорта этой страны за последние 33 года. И эта новость появилась, когда страна попала в центр внимания, будучи хозяйкой зимних Олимпийских игр.

Поскольку экономика Южной Кореи крайне зависима от экспорта, эта страна часто воспринимается в качестве канарейки в угольной шахте глобального экономического роста. Таким образом, когда эта азиатская страна показывает более медленный экономический рост, не говоря уже об отрицательном росте, то глобальная экономика получает предупредительный сигнал.

Замедление глобальной экономики становится все более очевидным, на что указывают широко используемые экономические индикаторы. Самые популярные американские метрики показывают смешанную картину. Тем не менее, как мы отметили в конце прошлого года, рынок облигаций, проследовав за американским Краткосрочным Опережающим Индексом, начал ощущать начало замедления темпов роста экономики США несколько месяцев назад. В частности, качественный спред — разница между доходностями мусорных облигаций и доходностями облигаций инвестиционного класса — расширяется уже в течение нескольких месяцев.

Это происходит из-за того, что во время экономического замедления растущий риск дефолта у мусорных облигаций приводит к тому, что их доходности растут быстрее, чем у облигаций инвестиционного класса, которые менее склонны к дефолту. Примечательно, что дифференциал в доходностях сейчас близок к своему самому широкому значению с конца 2016 года, когда консенсус был гораздо более нервным касательно перспектив экономики.

Все это говорит о том, что консенсус снова запаздывает со своим циклическим прогнозом, в то время как глобальные центральные банки, обеспокоенные перегревом экономики, запаздывают еще больше и ошибочно воспринимают синхронизированный экономический рост, состоявшийся в прошлом году, за структурный переход экономики к “нормальному” состоянию. Конечно, ястребиные сдвиги в монетарной политике в условиях экономического спада, приближение которого регуляторы не замечают, редко приводят экономику к чему-либо хорошему.

Нынешняя ситуация напоминает ситуацию из мультфильмов “Хитрый койот и Дорожный бегун”. Увлекшись преследованием своего заклятого врага, койот почти всегда пропускает резкий поворот дороги, забегая за край скалы.

Он слишком поздно понимает, что он оказывается в воздухе, после чего сваливается в пропасть внизу. В этом суть проблемы для глобальных экономик и рынков, которые могут получить неожиданный удар со стороны циклического спада глобального экономического роста.

Опубликовано 09.03.2018 г.

Источник: The Global Economy’s Wile E. Coyote Moment

http://finview.ru/2018/03/12/moment-kojjota-villi/