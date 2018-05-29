Капитализм – хотите вы или не хотите – такая система, в которой не может быть хорошо всем

Хорошо дружить с крупным хищником, когда охота его удачна, и добычи много: падальщикам остаётся много костей догрызать, они жиреют вместе с "альфой". Однако чем хуже идёт охота у крупного зверя, тем тревожнее скулят на луну койоты. Оголодавший "друг" в любой момент может их самих слопать! Падальщик не может убежать – он отвык сам охотиться. Но он набирает дистанцию – чтобы на всякий случай быть подальше от "альфы", чьё рычание всё более тревожно… Капитализм – хотите вы или не хотите – такая система, в которой не может быть всем хорошо. Он выстроен на конкуренции, на борьбе – и не имеет в реальности условно вычисляемого социологами "общего", "среднего", "общедоступного" и т.п. В нём богатства складываются не путём общего подъёма производительных сил, а путём перераспределения.



Конечно, либералы начнут вопить, что это не так, но понимаете: слова опровергаются словами, а что опровергнет жизнь? Всякий раз, когда при рыночной экономике кому-то становится лучше, кому-то становится хуже… Ведь если есть тот, кто поглощает, то есть и те, кого поглощают.



При социализме, увы, права человека не распространяются на коров, свиней, кур и прочее поглощаемое мясо. А при капитализме ещё жёстче, договора о мирном сосуществовании людей нет, права человека не распространяются на всех, кто не может нанять себе команду дорогих адвокатов…

Американский хищник выстроил себя из всемирного сволачивания. Он решил отчасти свои внутренние противоречия тем, что грабил весь мир и заливал проблемы ресурсами извне, потребляя стабильно около 40% мирового ВВП, и давно уже не производя 20% мирового ВВП, которыми когда-то гордился.

Необходимость стащить к себе половину потребления планеты – в американской системе первична. Откуда будет с мясом вырван сытный куш – дело второе, менее важное. Американская система, как велосипед – если остановится, то упадёт. Буры и щупы ограбления работают постоянно, день за днём, год за годом. Этот неостановимый процесс сводится к

перманентному поиску очередной, текущей жертвы.



Если с намеченной в жертвы страной, нацией, континентом что-то пошло не так, то её бросают и переключаются на резервные источники питания: вытаскивают "дублёра жертвы". Но самое страшное – как в трапезе монстра – это постоянный процесс. Никаким количеством жертв он остановлен быть не может. После каждого завтрака неумолимо приходит время ужинать, а за ужином встаёт перспектива нового завтрака.

Поэтому все "друзья" Америки бояться быть сожранными Америкой. В какой-то момент с намеченной жертвой у США обломится – и тогда монстр обернётся на того, кто крадётся рядом, в ожидании поживы, на ближайшего из собственных падальщиков.

Майданный Ереван, рассыпая улыбки перед атлантическим чудовищем, жмётся спиной к кремлёвской стене: а вдруг США пожелают потешить бакинского мясника, и скормить ему Армению? Но и бакинский мясник побаивается: власти в Ереване теперь комплиментарные к США, а вдруг его самого освежуют тем же способом, каким он привык свежевать свои жертвы?

Никто не знает, на кого бешеный американский зверь прыгнет следующим. Он кормил хорватов сербской плотью, а потом вдруг стал кормить балканских исламистов хорватской… Хорваты видели себя шакалами, жрущими падаль за хищником – а в итоге сами оказались разгрызаемой падалью, прижатой к земле огромной когтистой лапой…

Причина американского непредсказуемого бешенства очень проста:

- капитализм в принципе не имеет общего для всех людей дела. Только это (то есть отсутствие взаимной выгоды) и делает его капитализмом.

Откажись он от лжи и хищничества – он просто перестанет быть капитализмом, на что и надеются все социал-демократы во всём мире…

На повестке дня у капитализма всегда один вопрос: кого сегодня жрём? Из него вытекает другой вопрос, коалиционный – "против кого дружим?". Капиталисты – не герои советских кинолент, они не могут дружить просто так, для дружбы. Эгоизм волков преодолевается только совместным преследованием жертвы…

Давайте просмотрим бегло далеко не полный список цитат последних дней – и увидим с каким страхом мелкие хищники отбегают от оголодавшего крупного:

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, особо доверенное лицо канцлера Ангелы Меркель: «Если США отстаивают собственные экономические интересы, европейцы должны поступать аналогичным образом. Европа будет сражаться за свои интересы».

Bild, хотя и отличающийся изрядной ненавистью к России, освещая визит Меркель в Сочи: «Путин показал, кто хозяин на мировой политической сцене».

Экс-глава ЦРУ Майк Хайден (интервью германскому изданию Spiegel): «Дональд Трамп сумел навязать свою волю Англии, Франции и Германии, но краткосрочная победа дорого обойдётся США. Мы разозлили наших лучших друзей, и случится крах трансатлантических отношений, и конфронтация Европы и США».

Spiegel в редакционной статье (после разрушения Трампом иранской сделки): «Запада больше нет!»

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: «Мы должны заменить собой США».

Председатель Евросовета, Д. Туск: «США избавили ЕС от иллюзий, с таким другом врагов не надо».

У европейцев лютый, животный страх: США хотят "кинуть" Европу: нанести ей ущерб, разорвав выгодные контракты со всем миром. И решить экономические проблемы Америки за счёт Европы. Раньше решали за счёт Азии, Африки, Латинской Америки, бывшего СССР. Пришло время сожрать гиену Европы?

Без дешёвого российского трубного газа германскую промышленность ждёт катастрофа, утрата конкурентоспособности – говорит Петер Альтмайер. Меркель и Макрон наперегонки и вприпрыжку бегут… к Путину!

Глобалистская The Washington Post: «наблюдаем пренебрежение к Европе»: «Односторонний выход США из ядерного договора с Ираном разрушает трансатлантический альянс, Европа перестала любезничать с США».

Экс- госсекретарь Рекс Тиллерсон в «Нью-Йорк таймс»: «Кризис этики и целостности поставил под угрозу американскую демократию».

Ещё раз подчеркну: у капитализма общего для всех дела нет. В нём "нет ничего личного, только бизнес". Если не получается комбинация разгрома врага – то он оборачивается, чтобы разгромить друга, и получить своё паёк на сегодня. Средства и ресурсы должны быть взяты – не столько важно, откуда, сколько – в каком количестве и какой ценности.

Европа давно копила жирок, и может оказаться для США весьма перспективной в качестве добычи мародёров. Те, кто этого не понимают, обладают советской психологией "гарантированного сохранения достижений", которой у Запада нет, и в принципе никогда не было.

Люди, которые с придыханием говорят о "европейском уровне жизни" не понимают, что этот уровень – не оклад, а текущая сдельщина.



Переход от европейского изобилия к голодомору может случится мгновенно, под влиянием рыночных факторов. Кто-то вдруг перестал покупать то, что он вчера покупал – и вам хана…



Не ограничены не только размеры роста, но и размеры падения. При хорошей конъюнктуре и выгодном контракте уровень жизни западного человека растёт. Но точно так же при ухудшении конъюнктуры и окончании контракта – всё запросто может вернуться ко временам Байрона и Диккенса. Угрозы сползания в Великую Депрессию для рыночной экономики никто не отменял.

Другое дело, что у нас всегда Великая Депрессия, а у них – не всегда. Попробуйте (хоть, может, уже и поздно) – понять разницу между гарантиями трёхразового питания на всю жизнь и обедом, купленным в ресторане на сегодня! Сегодня у вас есть деньги, и вы заказали самый роскошный обед, но завтра это уже не будет иметь никакого значения. Для нового дня нужна новая пища – а вот её-то коварный капитализм совсем не гарантирует.

Люди, которые не понимают необходимости законодательно закреплять социальные достижения – несчастные и недоразвитые люди. Они "рабы сегодня" и не умеют понять завтрашнего дня. Они думают – раз нам сегодня хорошо, то и всегда так будет.

А так будет только до очередного кризиса, исход которого всегда непредсказуем ни для страны, ни для конкретного человека. Сегодня ты купил "мерседес" – а уже завтра потерял всё, и превратился в таксиста на этом же самом "мерседесе"…

Эта суровая реальность, в которой "человек человеку волк" и заставляет мировых койотов выть всё тревожнее в ночи цивилизации. Тьма сгущается, запасы прочности прожраны, перспектив у капиталистического хозяйства никаких – кроме самых мрачных.

Сдохни ты сегодня, а я завтра – говорят США Европе, потому что жертв на двух хищников больше не хватает. А Европа думает – может, наоборот? И Меркель с Макроном неожиданно выпрыгивают возле Путина, что ещё вчера и предположить было бы трудно…



В.Л. Авагян

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