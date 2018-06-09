Бен Бернанке: В 2020 году экономика США свалится с обрыва

Похоже, что Бен Бернанке — клиент Bridgewater.

Напомним, что ранее на этой неделе мы сообщили о том, что в письме от 31 мая “Ежедневные наблюдения” за авторством содиректора Bridgewater Грега Дженсена, разосланного отдельным клиентам, самый большой хедж-фонд в мире дал зловещую и даже леденящую душу оценку текущей экономической и финансовой ситуации в США, и пришел к выводу, что “мы по-медвежьи смотрим почти на все финансовые активы”.

Коллега Рэя Далио перечислил несколько конкретных причин, почему его настрой стал таким беспрецедентно медвежьим, и отметил, что “рынки уже уязвимы, поскольку Федрезерв изымает ликвидность и повышает ставки, создавая дефицит кэша и делая его более привлекательным”. Он также написал о том, что “ценообразование опционов отражает низкий спрос инвесторов на защиту от возможного сдувания экономики, а также указывает на практическую невозможность дефляции, которая с высокой вероятностью проявится в следующем спаде”, но что действительно напугало Bridgewater – это то, что произойдет в 2020 году, когда влияние стимулов Трампа окажется на пике, и развернется в обратном направлении. Вот что написал Дженсен:

“Такие сильные условия потребуют дальнейшего ужесточения Федрезерва, но почти никакого ужесточения за пределами окончания 2019 года не заложено в цены. В ценах не заложен значительный рост доходностей облигаций, что подразумевает продолжение уплощения кривой. Это, по-видимому, означает формирование неустойчивого набора условий, учитывая, что дефицит государственного бюджета будет продолжать расти даже после пика фискальных стимулов, и учитывая, что Федрезерв планирует продолжить сокращать свой баланс. Однако трудно представить, что найдется достаточное количество покупателей облигаций, когда кривая доходности будет продолжать уплощаться”.

Результатом стало пессимистическое заключение хедж-фонда:

“Мы по-медвежьи смотрим на финансовые активы, поскольку экономика США продвигается к концу цикла, ликвидность дренируется, а рынки включают в цену активов продолжение недавних условий, несмотря на меняющийся фон”.

Сегодня никто иной, как бывший председатель Федрезерва Бен Бернанке, почти дословно повторил эту оценку, объяснив свой внезапный приступ пессимизма по поводу перспектив экономики теми же причинами.

Тот самый Бернанке, который однажды за выступление перед аудиторией банкиров запросил $250 000, чтобы рассказать им о том, что процентные ставки никогда не нормализуются в течение его жизни, теперь полагает, что экономика США, которая в мае вошла в второй по продолжительности период экспансии в современной истории…

… направляется к “моменту койота Вилли” в 2020 году, как раз в тот момент, когда состоятся выборы американского президента.

Выступая в Американском Институте Предпринимательства, Бернанке повторил самую большую обеспокоенность Bridgewater по поводу режима овердрайва, в котором американская экономика будет пребывать в течение следующих 18 месяцев, заявив, что стимулирующее воздействие от налоговых стимулов Трампа на $1 + трлн. “усложняет всю работу Федрезерва”, потому что все это происходит в период очень низкой безработицы. Он также заявил, что, чем больший заряд получит экономика благодаря фискальным стимулам, тем больше будет падение, когда наступит похмелье.

“То, что вы получаете, — это стимулы, реализуемые в самый неподходящий момент”, — сказал Бернанке в четверг во время обсуждения монетарной политики в Американском Институте Предпринимательства, являющемся аналитическим центром в Вашингтоне. “В экономике уже достигнута полная занятость”.

Вероятно, вновь своровав мысли из записки Bridgewater, Бернанке заявил, что, хотя стимулы “в этом году и в следующем году окажут влияние на экономику очень сильно, затем в 2020 году Койот Вилли упадет с обрыва, и экономика будет смотреть вниз”, поскольку она столкнется с тем, что Bridgewater назвал “неустойчивым набором условий”.

Ирония восхитительна: в конце концов именно Бен Бернанке постоянно обвинял Конгресс в том, что американские законодатели недостаточно сделали, чтобы ускорить рост экономики, когда он возглавлял центробанк (основной тезис его мемуаров 2015 года “Мужество действовать: воспоминание о кризисе и его последствиях”); и теперь три года спустя именно этот Бернанке обвиняет президента и Конгресс в том, что они сделали слишком много. Далее NYT:

“Конгресс в значительной степени несет ответственность за неполное восстановление экономики после финансового кризиса 2008 года”, — написал в своих мемуарах, опубликованных в понедельник, бывший председатель Федрезерва Бен Бернанке. Г-н Бернанке, покинувший Федеральный Резерв в январе 2014 года после восьми лет работы в качестве председателя, говорит, что реакция американского центробанка на кризис была смелой и эффективной, но ее было недостаточно. “Я часто говорил, что денежно-кредитная политика не была панацеей — нам нужен Конгресс, чтобы тот сделал свою часть работы”, — говорит он. “После того, как кризис успокоился, эта помощь так и не подоспела”.

И теперь, когда Конгресс более чем выполнил свою часть работы, Бернанке предсказывает экономический крах, который наступит менее чем через 2 года.

Конечно же, еще бо́льшая ирония заключается в том, что реальная причина предстоящего коллапса имеет мало общего с Трампом, чей стимул в размере $1 трлн. — это сущий пустяк по сравнению с удвоением правительственного долга США предыдущей администрацией и ликвидностью в $20 трлн., которую Г-н Бернанке и его коллеги из глобальных центробанков ввели в систему после финансового кризиса, в результате чего, по словам Deutsche Bank, мир оказался в условиях метастабильности.

Но теперь, когда в Белом Доме поселился козел отпущения, Федрезерв и, конечно же, человек, который создал все условия для того, чтобы взрыв текущего пузыря активов оказался беспрецедентным, а именно Бен “сабпрайм сдержан” Бернанке будут более чем счастливы возложить всю вину за предстоящую экономическую катастрофу на Дональда Трампа.

Скажем иначе, в отличие от его преемницы Джанет Йеллен, которая произнесла знаменитые слова о том, что она полагает, что в течение ее жизни больше не будет финансовых кризисов, Бернанке только что спрогнозировал, что экономика обвалится всего через за два недолгих года – что намного меньше, чем 10 лет непрерывной экономической экспансии, недавно предсказанной Бюджетным Офисом Конгресса.

За выступлением Бернанке последовала дискуссия, которую модерировал бывший член Комитета по открытым рынкам Федрезерва Кевин Уорш, который неоднократно и по делу обвинял Федеральный Резерв в том, что он раздул то, что вполне может оказаться последним пузырем. Являясь в настоящее время экономистом Стэнфордского университета, Уорш, которого когда-то считали главным претендентом на замену Джанет Йеллен, сказал, что он будет вести свободный разговор, основываясь на своих заготовленных тезисах, и пошутил: “Я не буду говорить так же свободно, как это сделал Бен, когда он говорил о моменте Койота Вилли и о том, что случится с экономикой в 2020 году”. Потому что для руководителей центральных банков взрыв многотриллионного пузыря, который они помогли создать, и трагические последствия, которые это взрыв будет иметь для экономики, — это просто шутка. Единственная “хорошая новость” заключается в том, что они, по крайней мере, могут теперь всю вину возложить на Трампа.

Опубликовано 07.06.2018 г.

Источник: Ben Bernanke: The US Economy Is Going To Go Off The Cliff In 2020