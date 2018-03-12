НЕФАКТ. Выпуск №97

Во время Великой отечественной даже в случае легких ран от заражения гибли десятки тысяч бойцов. Все изменилось, как только советские медики открыли «лекарство победы». Антибиотик пенициллин оказался одним из важнейших открытий века. Но почему весь мир называет «мадам пенициллин» советскую ученую Зинаиду Ермольеву, в то время как Нобелевскую премию вручили трем британцам?



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Источник: www.youtube.com