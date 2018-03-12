Кто победит на выборах. Выборы. Выпуск 5

Алексей Орлов и Михаил Ять



Хочешь точно узнать – что будет происходить на выборах, кто в них победит и как всё-таки изменить Нашу жизнь к лучшему: без революций и кровавых столкновений – смотри это видео!



Но чтобы понять подробней всю “картину закулисных интриг” обязательно посмотрите вот эти ролики:



Выпуск 1 – https://youtu.be/g48sYL_1xK0

Выпуск 2 – https://youtu.be/1NUs9lHz57c

Выпуск 3 – https://youtu.be/1BqggeR5HaA

Выпуск 4 – https://youtu.be/dUS6iBXq3fg



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



—————————————-



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-



Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-





Источник: www.youtube.com