Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Кто победит на выборах. Выборы. Выпуск 5

14:56. 12 марта 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов и Михаил Ять

Хочешь точно узнать – что будет происходить на выборах, кто в них победит и как всё-таки изменить Нашу жизнь к лучшему: без революций и кровавых столкновений – смотри это видео!

Но чтобы понять подробней всю “картину закулисных интриг” обязательно посмотрите вот эти ролики:

Выпуск 1 – https://youtu.be/g48sYL_1xK0
Выпуск 2 – https://youtu.be/1NUs9lHz57c
Выпуск 3 – https://youtu.be/1BqggeR5HaA
Выпуск 4 – https://youtu.be/dUS6iBXq3fg

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-250 за 24 марта 2012
...Здравствуйте! В эфире 250-й выпуск аналитической программы «Бэкграунд» на ...мороженную буйволятину 50 –го года выпуска! Антигуманный ценовой метод регулирования ...из западных лидеров, кто официально признал победу на выборах Владимира Путина был президент...
Бэкграунд, выпуск-327 за 23 ноября 2013
...Здравствуйте! В эфире 327-й выпуск аналитической программы «Бэкграунд». Украина нокаутировала...дожидаться указаний сверху. Всем тем, кто в это судьбоносное для Украины...вкладывания денег в свою будущую победу на выборах. Подавляющее большинство наших политиков...
Бэкграунд, выпуск-275 за 22 сентября 2012
... соглашения об ассоциации с ЕС выпускать из тюрьмы Юлию Тимошенко. Тем... он зафиксировал после второго тура выборов победу тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича... все территориальных комиссий и огласили, кто победил? »За кадром: Сергей Кивалов не...
Бэкграунд, выпуск-277 за 6 октября 2012
... изобретателей. О том чтобы выпускать свои уникальные приборы, двигатели ...верховной власти Америки.     Выборы выборам рознь. Некоторые выборы интересуют мировую общественность как... сущности разница? Кто бы ни победил на грядущих президентских выборах в США,...
Бэкграунд, выпуск-246 за 25 февраля 2012
...корреспондент Вадим Сечин.             Нынешние президентские выборы в России проходят под знаком... что он символизирует, что было, кто победил и как это все происходило...мороженную буйволятину 50 –го года выпуска! Антигуманный ценовой метод регулирования ...
Бэкграунд, выпуск-276 за 29 сентября 2012
... лишают их уже почти гарантированной победы на выборах. Вполне понятно, что в... Давидченко рассказывал в одном из выпусков программы «Оперативные центр» о том... памятник открываются. Открывается памятник тем, кто нам обеспечил счастливое будущее, нашу...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>