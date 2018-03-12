Кто победит на выборах. Выборы. Выпуск 5
Алексей Орлов и Михаил Ять
Хочешь точно узнать – что будет происходить на выборах, кто в них победит и как всё-таки изменить Нашу жизнь к лучшему: без революций и кровавых столкновений – смотри это видео!
Но чтобы понять подробней всю “картину закулисных интриг” обязательно посмотрите вот эти ролики:
Выпуск 1 – https://youtu.be/g48sYL_1xK0
Выпуск 2 – https://youtu.be/1NUs9lHz57c
Выпуск 3 – https://youtu.be/1BqggeR5HaA
Выпуск 4 – https://youtu.be/dUS6iBXq3fg
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com