Главная » История, Мировоззрение

Зарождение холодной войны, создание Израиля и план Маршалла

14:43. 10 марта 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция из цикла Евгения Спицына "История России", посвященная внешней политике СССР в 1945-м – 1953-м гг.

День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Истоки противостояния «Запад – Россия». Гипотеза Н.Я. Данилевского
...была объявлена «холодная война» СССР. Но по-настоящему «холодной» она стала ...после 1953 г., т.е. после создания...Ирак, Саудовская Аравия, Йемен, Израиль, Иран, Индия и Пакистан...– близкородственные, место их зарождения Южная Сибирь, ~20 ...
Семья народов незападных цивилизаций
...В результате победы в «холодной войне» Pax Americana над ...гг. а период зарождения Азиатского системного цикла накопления...против стран, поддержавших Израиль в Войне Судного дня, а...начали происходить процессы интенсивного создания подобных экономических союзов....
Русский Бог - Господин для еврейского Бога
... Небесное существовало во времена зарождения еврейского народа, и это.... Синий цвет на флаге Израиля – цвет русского бога Велеса...убили жиды по приказу США Холодная война против СССР (видео) СТАЛИН... - это РУССКАЯ ЗЕМЛЯ Создан трибунал против геноцида Славян ...
Древняя цивилизация славяно-ариев – возврат из забвения
...в местах своего зарождения и обитания, имели... первую планетарную войну. Эта братоубийственная война, подготовленная и... отсутствовали следы применения холодного оружия. Одно было...» Наполеона (вторая попытка создания государства Израиль) 1828 – изгнание евреев...
По новостям и событиям 10.04
...подписали договор о создании Сообщества России и...также можно перевести как “Зарождение”). По сценарию ДОМинику КОБбу... Ближнем Востоке - война, в мире происходят...с вежливой, но холодной улыбкой веско, неторопливо...время добро на Израиль. Израиль собирает евреев ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... - Истоки Юго-Востока Израиля – 1 тыс. человек... колокол, лоно – зарождение жизни. Человек многого ... велась работа по созданию календаря. Посмотрите,... война в Германии и Реформация. Война ... Естественно оказавшись в холодной местности ГерМанцы переселились...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>