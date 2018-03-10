Россия дала Прибалтике еще больше независимости, но там почему-то совсем не рады

После развала Советского Союза между Россией и странами Прибалтики осталась общая энергетическая система, в которой подача электроэнергии осуществляется по своеобразному электрокольцу (БРЭЛЛ) Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва и конечным потребителем является российский Калининград, получая электроэнергию непосредственно из Литвы.

Все было бы хорошо для всех стран данной энергосистемы, если бы страны Прибалтики в свое время не стали шантажировать Россию выходом из этой электроцепи и синхронизацией своих электросетей с Западом.

При подобном развитии событий без электроэнергии остается российский Калининград.

Россия, конечно же, поднимала данный вопрос, но от стран Прибалтики звучала позиция, что "с Россией мы дела иметь не хотим, а проблема Калининграда это чисто проблема самой России".

Сколько тогда было блеска в глазах прибалтийских политиков, мол, вот как мы можем нагибать, если захотим.

После распада СССР практически все решения бывших союзных республик Прибалтики, будь то политические или экономические вопросы, всегда строились с позиции шантажа России и возможности нанести как можно больший вред "оккупантам".

Но что интересно, во времена Советского Союза странам Прибалтики направлялись огромнейшие средства для развития портовой, железнодорожной и энергетической инфраструктур.

На момент распада СССР Прибалтика была очень мощным транспортным и торговым узлом со своими железными дорогами, морскими портами и нефтяными терминалами. Все страны Прибалтики были лидерами по доле инвестиций в их инфраструктуры на душу населения.

Советские "оккупанты" даже умудрились создать в странах Прибалтики самый большой рыболовный флот в Европе, состоящий из более чем 500 судов самого современного на тот момент класса.

Прибалтика была превращена в транспортно-торговый узел мирового масштаба между СССР и Европой.

Именно по этой причине после распада Советского Союза Россия оказалась в ситуации, когда была полностью зависима от транзита через прибалтийские страны, а те, в свою очередь, понимая безвыходность Москвы, с подачек Запада по полной проводили свою русофобскую политику, понимая что деваться нам все равно некуда.

Но время идет, и Россия, понимая, что так не может продолжаться все время, в первую очередь направила все усилия на строительство своих морских портовых мощностей для осуществления своих перевозок, в том числе, по полной используя "Северный морской путь".

И вот совсем недавно Россия, наблюдая, как мучаются Прибалтийские страны от недостатка независимости от Москвы, ввела в строй две новые ТЭЦ по выработке электроэнергии в российском Калининграде.

Ввод в эксплуатацию новых ТЭЦ полностью исключает Калининград от зависимости поставок электроэнергии из прибалтийских стран.

На открытии ТЭЦ присутствовал лично глава Российского государства Владимир Путин, где были озвучены дальнейшие перспективы энергетического развития Калининграда.

К 2020 году на территории Калининграда будут запущены еще две ТЭЦ достаточно большой мощности, что позволит Калининграду не только осуществлять необходимое внутреннее потребление электроэнергии, но также осуществлять ее экспорт.

Факт того, что Калининград является теперь абсолютно независимым от электроэнергии из Литвы, оказался совсем не по нраву Прибалтике.

Ведь, как известно, Прибалтика в лице Литвы желала переговоров и дискуссий с Москвой, а точнее с помощью шантажа выбить для себя больше выгоды. Но теперь получается, что России все равно и вести беседы она в принципе не намерена.

В настоящий момент Россия все необходимые средства пускает на строительство обходных железнодорожных, портовых и энергетических путей в обход Прибалтийских стран.

Вся инфраструктура Прибалтики, которая досталась ей от СССР, за эти годы превратилась в груду бесполезного металлолома, а с введением в строй новых ТЭЦ в Калининграде России уже по большому счету все равно, что там будет твориться у теперь уже полностью независимых и гордых прибалтов.

История сильно напоминает русскую народную сказку о "Золотой Рыбке", когда бабка, получив богатства от "Золотой Рыбки", продолжала ее хаять и, в конце концов, осталась у разбитого корыта.