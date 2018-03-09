О чём не спрашивают Грудинина? (Познавательное ТВ)

О чём не спрашивают Грудинина? Вопросы кандидату в президенты Павлу Грудинину.

Содержание:

0:01:45 – честь и честность управленца

0:11:46 – справедливость

0:13:24 – достоинство

0:21:01 – загадочная русская душа

0:23:03 – человеческий дух или материальные блага?

0:36:24 – будет ли президент думать о развитии души?

0:38:31 – граница между добром и злом

0:40:22 – президент или лидер?

0:45:47 – будет ли революция?

Сборник видео про выборы Президента РФ 2018: https://www.youtube.com/playlist?list…

Познавательное ТВ – образовательное телевидение для тех, кто хочет понять тайны политики и глобального управления, разобраться с секретами денег и мировых банкиров, выяснить, кто стоит за возникновением государств и падением империй. Смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com