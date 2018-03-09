О чём не спрашивают Грудинина? (Познавательное ТВ)
О чём не спрашивают Грудинина? Вопросы кандидату в президенты Павлу Грудинину.
Содержание:
0:01:45 – честь и честность управленца
0:11:46 – справедливость
0:13:24 – достоинство
0:21:01 – загадочная русская душа
0:23:03 – человеческий дух или материальные блага?
0:36:24 – будет ли президент думать о развитии души?
0:38:31 – граница между добром и злом
0:40:22 – президент или лидер?
0:45:47 – будет ли революция?
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Источник: www.youtube.com