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О чём не спрашивают Грудинина? (Познавательное ТВ)

21:18. 9 марта 2018 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:

О чём не спрашивают Грудинина? Вопросы кандидату в президенты Павлу Грудинину.
Содержание:
0:01:45 – честь и честность управленца
0:11:46 – справедливость
0:13:24 – достоинство
0:21:01 – загадочная русская душа
0:23:03 – человеческий дух или материальные блага?
0:36:24 – будет ли президент думать о развитии души?
0:38:31 – граница между добром и злом
0:40:22 – президент или лидер?
0:45:47 – будет ли революция?
Сборник видео про выборы Президента РФ 2018: https://www.youtube.com/playlist?list…
Познавательное ТВ – образовательное телевидение для тех, кто хочет понять тайны политики и глобального управления, разобраться с секретами денег и мировых банкиров, выяснить, кто стоит за возникновением государств и падением империй. Смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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