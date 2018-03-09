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Неожиданное заявление: Дерипаска знает влиятельное тайное общество США, борющееся с Россией

20:26. 9 марта 2018 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:
Неожиданное заявление: Дерипаска знает влиятельное тайное общество США, борющееся с Россией | Русская весна

Бизнесмен Олег Дерипаска назвал разговоры о «вмешательстве» России примером лживых и циничных манипуляций внутри политического процесса в Соединённых Штатах. 

Об этом Дерипаска написал в статье, которая была опубликована на портале The Daily Caller.

«Технологии и распад журналистики фактов позволили удивительно небольшой группе людей разрушать двусторонние и многосторонние отношения.

Их мотивация состоит в том, чтобы превращать неудобную реальность в желаемую ради власти и военно-промышленных коммерческих интересов», — считает он.

По словам бизнесмена, он лично знаком с этой группой людей: глубоким теневым государством, среди которых предприниматели, чиновники из правительства, а также члены разведсообщества, которые манипулируют общественным мнением.

«Прежде чем их амбиции выросли до нынешнего пересмотра результатов президентских выборов в США, они в течение десятилетий жестоко и скрытно нападали на меня и других.

Различные роли и сюжетные линии, которые они создавали для меня, не выдерживали критики, были внутренне непоследовательны, однако их авторы просто следовали сценарию фильма „Хвост виляет собакой” — нам не нужно, чтобы это было правдой, достаточно будет отвлечь внимание», — отмечает Дерипаска.

Он также рассказал, что манипуляции в медиа на «российскую тему» финансирует «группа миллиардеров из Кремниевой долины», а также американский финансист Джордж Сорос.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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