Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 марта 2018
- 09:38 Путин потребовал расследовать преступления Запада при взятии Ракки.
- 07:30 Операции российских военных под Дамаском — репортаж РВ (ФОТО).
- 01:43 Битва в Дамаске: Банды потеряли 50% Аль-Гуты, убит главарь, первая группа боевиков покинула район (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА).
- Вчера 23:32 Эрдоган обещает зачистить от проамериканских сил всю Сирию.
Путин потребовал расследовать преступления Запада при взятии Ракки
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо провести расследование непропорционального применения силы со стороны возглавляемой США международной коалиции при освобождении от боевиков сирийского города Ракка.
Об этом российский лидер сказал в интервью телеканалу NBC.
«Что касается преступных действий, вернитесь в Ракку и, по крайней мере, похороните тела, которые все ещё находятся под руинами и обломками в результате неизбирательного обстрела жилых кварталов и расследуйте это», — заявил Путин в ответ на вопрос телеведущей о приписываемых РФ преступлениях в Сирии.
По его словам, это заставит коалицию «напряженно потрудиться».
Путин опроверг заявления американской стороны о том, что Москва несет ответственность за якобы применение Дамаском химоружия.
«Мы не имеем никакого отношения к этому. Мы требуем полного и всестороннего расследования [данной ситуации]», — заявил президент РФ.
Путин также положительно ответил на вопрос, считает ли он фейковыми новостями утверждения о применении химоружия сирийскими властями.
Читайте также: Неожиданное заявление: Дерипаска знает влиятельное тайное общество США, борющееся с Россией
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Операции российских военных под Дамаском — репортаж РВ (ФОТО)
Российские военные продолжают миротворческие и гуманитарные операции на территории Сирии, большая помощь оказывается жителям провинции Дамаск, где сложилась тяжелая обстановка.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Бойцы военной полиции Минобороны РФ контролируют работу гуманитарного коридора из Восточной Гуты, по которому в пятницу вышли первые боевики.
Также наши военнослужащие обеспечили безопасное передвижение гуманитарного конвоя ООН и Красного Полумесяца, который доставил продукты питания нуждающимся мирным жителям пригородов столицы.
Кроме того, Центром по примирению враждующих сторон была привезена гуманитарная помощь нуждающимся сирийцам в населённый пункт Дарваша провинции РИФ Дамаск.
В состав гуманитарной помощи входили продукты питания: рис, сахар, мясные и рыбные консервы, а также несколько упаковок чёрного чая.
Всего было передано жителям 493 пакета с продуктами. Общий вес которых составил более 1500 кг.
В развернутом медицинском пункте военным врачом были осмотрены и оказана необходимая помощь 56 людям, 6 из которых дети.
Читайте также: «Мгновенная карма»: Волонтер «АТО» поглумился над смертью пилота Су-25 и погиб спустя несколько часов (ФОТО, ВИДЕО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Битва в Дамаске: Банды потеряли 50% Аль-Гуты, убит главарь, первая группа боевиков покинула район (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)
Сирийская армия продолжает контртеррористическую операцию в Восточной Гуте, боевики потеряли обширные территории, убит главарь.
В пятницу вечером первая группа боевиков покинула Восточную Гуту через безопасный коридор Аль-Вафидин в Дамаске.
Члены бандгрупп прибыли в пункт пропуска, где их ждал автобус, чтобы вывезти из района.
Бандформирования в Аль-Гуте сейчас контролируют площадь около 51 квадратного километра , что составляет менее половины территории в этом пригороде Дамаска, которую НВФ удерживали ещё в начале февраля.
Что еще опаснее для исламистов — их анклав находится на грани разделения на 2 части, поскольку Сирийская Армия продолжает продвигаться около городка Месраба.
Чтобы разделить подконтрольные бандам районы Восточной Гуты надвое, армейцам нужно преодолеть последний километр, отделяющий их силы от стратегической базы военно-транспортного управления в районе Хараста и близлежащего города Бейт-Сахм.
Ликвидирован высокопоставленный полевой командир
Один из самых высокопоставленных командиров группировки «Файлак ар-Рахман» был уничтожен армейцами в Восточной Гуте в пятницу, об этом сообщает официальное медиа-крыло «Корпуса ар-Рахман».
Сообщается, что Абу Али Зия Аль-Шагури был убит во время боёв с Сирийской Арабской армией на оси Джобар – Айн-Терма, которая расположена в западной части Восточной Гуты.
Шагури являлся начальником штаба «Файлак ар-Рахман», что делало его одним из самых влиятельных членов «Свободной сирийской армии» в окрестностях Дамаска.
Несмотря на это быстрое продвижение, Вооруженным силам САР нелегко преодолеть оборону врага в хорошо укрепленном пригороде столицы.
Большинство территорий, освобожденных Сирийской армией в течение последних двух недель — это фермы и небольшие городки, штурм которых не нёс таких опасностей, продвижение с боями в плотной городской застройке районов Думы, Замалька, Айн-Терма и Хараста.
В это время террористические группы все ещё мешают гражданским лицам покинуть Восточную Гуту, боевики регулярно ведут обстрелы безопасных коридоров в Аль-Вафидине и Йистрине.
Читайте также: Массовое уничтожение бойцов американских ЧВК в Сирии — правда или вымысел?
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Эрдоган обещает зачистить от проамериканских сил всю Сирию
Турция расширит операцию против курдов на большинство районов Сирии, где находятся подразделения YPG. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Вооруженные силы Турции сегодня освобождают от террористов Африн, а завтра могут ликвидировать угрозу, исходящую из сирийского Манбиджа. Далее Турция зачистит от террористов районы Сирии, расположенные к востоку от реки Евфрат, вплоть до границы с Ираком», — сказал Эрдоган.
Территории у Манбиджа (провинция Алеппо) и от реки Евфрат (провинция Дейр эз-Зор) до границы с Ираком контролируются американцами и их союзниками из «Сирийских демократических сил», основу которых составляют курдские формирования YPG.
Ранее первые лица Турции уже не раз делали подобные заявления о планах начать операцию в Манбидже, а также «уничтожить другие гнезда террористов в Сирии».
«Начав операцию „Оливковая ветвь“, мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией. — прим. РВ.) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность», — сообщил турецкий президент, выступая перед главами местных администраций в столице 24 января.
Напомним, что Анкара обвиняет Соединенные Штаты Америки в том, что они обещали вывести курдские силы из Манбиджа после освобождения его от ИГИЛ* в августе 2016 года, но не сдержали своё слово.
Читайте также: Шойгу рассказал, что на самом деле делали в Сирии новейшие Су-57 и сколько их было
* запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su