Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 марта 2018

Сирийская армия продолжает контртеррористическую операцию в Восточной Гуте, боевики потеряли обширные территории, убит главарь.

В пятницу вечером первая группа боевиков покинула Восточную Гуту через безопасный коридор Аль-Вафидин в Дамаске.

Члены бандгрупп прибыли в пункт пропуска, где их ждал автобус, чтобы вывезти из района.

Бандформирования в Аль-Гуте сейчас контролируют площадь около 51 квадратного километра , что составляет менее половины территории в этом пригороде Дамаска, которую НВФ удерживали ещё в начале февраля.

Что еще опаснее для исламистов — их анклав находится на грани разделения на 2 части, поскольку Сирийская Армия продолжает продвигаться около городка Месраба.

Чтобы разделить подконтрольные бандам районы Восточной Гуты надвое, армейцам нужно преодолеть последний километр, отделяющий их силы от стратегической базы военно-транспортного управления в районе Хараста и близлежащего города Бейт-Сахм.

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