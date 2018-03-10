Новости Украины и Новороссии 10 марта 2018

Когда человек перестаёт быть журналистом? Если изначально хоть когда-то был им. Когда перестаёт беспристрастно фиксировать факты, начинает считать себя мерилом всего в мире, начинает оскорблять незнакомых ему людей только лишь за то, что они присутствовали в одном месте в определённое время.

Мотя Ганапольский не зря сбежал из информационного пространства России на Украину. В России окружающая профессиональная среда, законодательство, русская ментальность не позволяли ему окончательно оскотиниться и превратиться в «свидомого украинца в вакууме».

Россия мешала Моте Ганапольскому избавиться от химеры совести. Ещё Адольф Гитлер говорил о таких, как Ганапольский: «Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью».

В передаче «Ганапольское: Итоги без Евгения Киселева // 04.03.18» в прямом эфире «Эха Москвы» Мотя Ганапольский, поддерживаемый довольными глумливыми улыбочками хипстер-журналистов «Эха Москвы», не стал сдерживаться. Видимо, он давно об этом мечтал. Только посмотрите на выражение его лица, на кривящиеся губы.

Он давно мечтал плюнуть в Россию и россиян

И для Моти Ганапольского было невыносимо видеть единство России перед будущими невзгодами, перед откровенными угрозами США и так называемого Западного мира. Мотя Ганапольский, да и такие же, как он, поняли, что они проиграли. Они грызли Россию все девяностые, все нулевые, надеясь, что она изменится, потеряет свой дух, сущность, глубинную справедливость и силу.

Впрочем, смотрите сами.

Смотрите, начиная с 11 минуты. Беснование бессильного уже нежурналиста, который осознал, что проиграл. И которому остаётся только, как Аркадию Бабенко мечтать въехать в Москву на «Абрамсе» НАТО.

Ганапольский назвал все тех людей, которые присутствовали на оглашении Послания Президента РФ: «… там сидели академики, там сидели выдающиеся деятели искусств, по-настоящему выдающиеся, украшение нашей российской культуры, сидели учёные, украшение нашей российской науки. И никто, ни один человек, ни одна собака, я их называю собаками в буквальном смысле этого слова, ну вот просто не встала и не вышла из зала…

Все, кто сидели в этом зале, вы подонки, негодяи и предатели. Какие бы вы звания не имели, какими бы наградами не были увешаны ваши широкие груди, готовые для новых наград, вы подонки, негодяи и предатели».

Ганапольский нарушил не только все возможные принципы журналистики, он нарушил простейшие человеческие нормы. Вот что происходит с человеком, когда его заполняет русофобия по самую макушку, а затем человек сбегает на Украину, чтобы плескать русофобией, ненавистью и грязью безнаказанно.

Необходимо!

Людям, которые присутствовали на оглашении Послания Президента РФ обратиться в правоохранительные органы, чтобы в порядке закона заткнуть грязный рот недожурналиста Ганапольского. Необходимо защитить честь и доброе имя людей, которых оскорбил Ганапольский.

Всем ответственным гражданам России необходимо обратиться в Роскомнадзор с просьбой рассмотреть действия и эфиры радиостанции «Эхо Москвы», которая позволяет оскорблять граждан России в прямом эфире, не снимает потом этого эфира и не приносит извинений.

Пришло время делать наше информационное пространство чище. Пришло время уважать себя и уважать Россию. Защищать себя и защищать Россию.

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Дзыговбродский Дмитрий, для «Русской Весны»