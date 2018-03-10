Новости Украины и Новороссии 10 марта 2018
- 12:47 В Польше задержали украинцев-«заробитчан», работавших на нелегальной сигаретной фабрике.
- 11:50 «Это была уже вторая поставка оружия», — нардеп Геращенко о «деле Рубана» (ВИДЕО).
- 11:03 Дело Ирины Воронцовой.
- 05:30 Мотя Ганапольский оскорбил сотни людей в прямом эфире (ВИДЕО).
- 04:30 Компании из Украины признаны виновными в нанесении ущерба промышленности США.
- 01:00 На Донбассе водитель автобуса отказался говорить на «козьем языке», ему угрожает СБУ.
- Вчера 23:23 Группа Челси и Митя Фомин выступили в Луганске для женщин Республики.
- Вчера 23:22 Дело Януковича окончательно развалилось — Семченко.
В Польше задержали украинцев-«заробитчан», работавших на нелегальной сигаретной фабрике
В польском городе Опатувек полицейские задержали трех граждан Украины, которые работали на нелегальной фабрике по изготовлению сигарет, а также владельца незаконного бизнеса.
Как сообщает Польское радио, сотрудники Центрального следственного бюро полиции изъяли несколько сотен тысяч сигарет, более 2 тонн табака, сигаретную бумагу и фильтры.
Трое «заробитчан» из «незалежной» были задержаны прямо у производственной линии. Их начальника полиция задержала в городе Конин. У него дома было обнаружено еще 500 тыс. сигарет и более полтонны табака. Как оказалось, мужчина ранее уже был осужден за подобное преступление.
Убытки госбюджета за неуплаченные предприятием налоги оцениваются в 3,2 млн злотых (761 тыс. евро).
По решению суда, задержанные арестованы на три месяца.
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«Это была уже вторая поставка оружия», — нардеп Геращенко о «деле Рубана» (ВИДЕО)
Нардеп Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что переговорщик по вопросу обмена пленными генерал Владимир Рубан был задержан во время перевозки второй партии оружия на Украину.
«Рубан значительно превышал свое место в истории, возомнил, что он творец будущей истории Украины.
Это уже вторая поставка оружия, первую поставку оружия ему дали провезти в Украину, дали заложить схрон в одной из воинских частей Донецкой области (оккупированная Киевом территория ДНР — прим. РВ).
Рубан с рядом других людей решил, что они могут устроить в центре Киева террористические акты, убийства государственных деятелей, но СБУ положила конец их намерениям.
Они возомнили себя суперменами, а были не супермены, а просто подонки», — пафосно заявил Геращенко.
На видео с 1:09
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Дело Ирины Воронцовой
Еще одна история на уже набившую оскомину тему угрозы выдачи на Украину.
Справка
Воронцова Ирина, 1986 г.р., русская, родилась и выросла на Украине.
Политическая деятельность
В 2004 году вступила в украинскую организацию НБП в Киеве, и до 2009г. состояла в НБП-Украина (в 2007 году НБП была запрещена только на территории РФ). Принимала активное участие в митингах и акциях, организуемых Киевской ячейкой НБП с 2004 по 2009 г.г., в т.ч. и в мероприятиях, посвященных защите русскоязычного населения Украины.
В период власти Ющенко на территории Украины сокращалось количество русскоязычных образовательных учреждений, русскоязычные СМИ, а также коммунистические и пророссийские организации подвергались давлению со стороны власти. С 2005г. Киевское отделение НБП усилило свою активность, еженедельно проводились агитационные пикеты. Деятельность ячейки привлекла внимание не только правоохранительных органов, но и ультраправых организаций в Киеве, которые намеренно срывали мероприятия киевских нацболов.
Количество нападений за несколько лет исчислялось десятками. Сама Воронцова неоднократно подвергалась нападениям со стороны украинских нацистских группировок, таких как «Патриот Украины», «ВО Свобода», «Тризуб». Характерный случай произошел в 2006 г. Около 15 человек ультраправой группировки «Тризуб» (запрещена в России) сорвали пикет нацболов на пл. Независимости, организатором которого была Воронцова. Участники пикета были жестоко избиты при полном бездействии сотрудников правопорядка.
В 2008 году по указке руководства СБУ Воронцова была задержана оперативными сотрудниками полиции на согласованном первомайском митинге в Харькове. Сотрудники СБУ, присутствовавшие на допросе в харьковском ОВД, угрожали Воронцовой расправой и тюремным сроком, в случае если она не прекратит свою деятельность.
После женитьбы в 2009 году Воронцовапереехала к мужув Санкт-Петербург, где присоединилась к местному отделению партии «Другая Россия».После начала событий на Донбассе активно участвует в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ополчения, организуемого «Другой Россией», а также в политических мероприятиях в поддержку Народных республик. В феврале 2015г. вместе с мужем Андреем Воронцовымотправилась в ДНР. Андрей воевал на стороне ДНР в составе батальона «Пятнашка», Ирина занималась гуманитарной деятельностью в ДНР, доставкой гуманитарной помощи из России.
Задержание 06.11.2017
6 ноября 2017 года Воронцова была задержана на митинге в честь Столетия Октябрьской Революции. В самом митинге Воронцова не принимала участие, а наблюдала за происходящим со стороны. В тот же день сотрудники полиции составили на нее протоколы по ст. 20.2 ч. 5 («Участие в несанкционированном митинге») и ст. 19.3 («Неповиновение сотрудникам полиции»), а суд Кировского района, не вникая в суть дела,вынес постановления о совершении правонарушений.
19 декабря в Городском суде состоялось рассмотрение жалоб Воронцовой на постановления Кировского районного суда.Суд оставил жалобы без удовлетворения. На заседании судья отказала в допросе свидетелей и просмотре видеозаписи (на ней видно, что Воронцова не являлась участником митинга).
Воронцова обжаловала данные решения в Президиуме ГорСуда, жалоба также была отклонена. В данный момент они обжалуются в Верховном суде.
Ирина также написала надзорную жалобу на действия управления по фактам допущенных при рассмотрении дел нарушений. 20 февраля 2018 года судья Смольнинского районного суда Петербурга Зоя Смирнова жалобу отклонила.
Правовой статус в РФ
В 2009 году Воронцова вышла замуж за гражданина РФ, в 2014 году получила вид на жительство. Этой зимой планировала подавать документы на гражданство РФ.
Согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ»,вопрос о лишении Воронцовой вида на жительство должен был рассматриваться только после вступления в законную силу решений ГорСуда, т.к. сам факт задержания не является основанием для лишения вида на жительство. При этом на обязательное расследование всех обстоятельств дела дается не менее 1 месяца. Однако в ГУ УМВД России по вопросам миграции не стали дожидаться окончания судов и начали действовать еще в процессе обжалования, никак не уведомив об этом Воронцову.
30 ноября ей закрывают въезд в РФ сроком на 3 года, а 18 декабря (за день до заседанияпо рассмотрению жалобы) аннулируют вид на жительство. Об этом Воронцова случайно узнает только 21 декабря.
Ирина написала надзорную жалобу на действия ГУ МВД по вопросам миграции. 20 февраля 2018 года судья Смольнинского районного суда Петербурга Зоя Смирнова жалобу отклонила.
В ходе рассмотрения дела в Смольнинском суде адвокату Воронцовой удалось добиться получения определения суда о том, что Ирина может находиться в РФ, пока его решение не вступит в законную силу. На данный момент этого не произошло, поскольку оно обжалуется в ГорСуде. Но если Горсуд встанет на сторону Смольнинского, то ее пребывание на территории РФ будет являться незаконным. После этого ей грозит депортация на Украину, где властям хорошо известно о ее политических взглядах, а ее деятельность начиная с 2014 года может рассматриваться Украиной, как «пособничество террористам». Данные на Воронцову и ее супруга вывешены на печально известном сайте «Миротворец».
Состояние здоровья
В 2013 году у Воронцовой диагностировано заболевание дыхательной системы: гистиоцитоз Х. Это серьезное заболевание, требующее лечения цитостатиками и гормональными препаратами. Ежегодно больным необходимо дополнительное обследование и коррекция схемы лечения, также показана трансфузионная терапия. Воронцова проходила лечение в НИИ Пульмонологии в Санкт-Петербурге, но в связи с тем, что ее статус был аннулирован, и она больше не имеет регистрации в Санкт-Петербурге, Воронцова не может обратиться за медицинской помощью в стационаре в этом году, так как при поступлении в дневной стационар НИИ Пульмонологии требуется постоянная регистрация в РФ, а также направление из городской поликлиники и ОМС. В связи с тем, что вид на жительство был аннулирован, страховка не действует.
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В Петербурге 6 ноября 2017 года полицейские задержали Ирину Воронцову.
Она была осуждена по административным статьям Кировским районным судом за участие в акции нацболов, посвящённой 100-летию Революции (вела фотосъёмку).
Однако, поскольку Ирина родилась в городе Житомире,да ещё и в 2015 году занималась в Донбассе гуманитарной помощью (в то время как её муж нацбол Андрей Воронцов воевал в ополчении ДНР в составе бригады "Пятнашка" ) то наказание оказалось суровее.
Управление ГУ МВД Санкт-Петербурга по вопросам миграции аннулировало вид на жительство Ирины Воронцовой и запретило ей вьезд в РФ на три года.
Возможная депортация грозит Ирине Воронцовой статьёй за пособничество "террористической организации" – до 15 лет.
При всём при том Ирина с 2009 года живёт в Петербурге с мужем, гражданином РФ.
Надо ей помочь, уберечь от выдачи на Украину.
Это же будет преступлением, если питерские полицейские отдадут Воронцову в киевские руки.
https://limonov-eduard.livejournal.com/1270483.html – цинк
* * *
* * *
Гражданка Украины Ирина Воронцова, участвовавшая в сборе продуктов и необходимых вещей для жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), просит политического убежища в России.
Женщине, которая в настоящее время проживает на территории РФ, грозит депортация на Украину. Ее вид на жительство был аннулирован после того, как в ноябре 2017 года Воронцову задержали во время митинга около Большого концертного зала в Санкт-Петербурге.
Как сообщает пресс-служба оппозиционного движения «Другая Россия», активисткой которого является Воронцова, после задержания региональное управление МВД запретило Воронцовой въезд в Россию на срок три года.
В случае депортации на Украину Воронцовой грозит 15 лет тюрьмы по статье о «Пособничестве террористической организации». Адвокаты женщины оспаривают решение МВД и одновременно требуют предоставления их подзащитной политического убежища в РФ.
На время судебного разбирательства по этим требованиям гражданка Украины защищена от высылки на родину. Как передает телеканал «78», заседание городского суда по вопросу наличия оснований для запрета Воронцовой пребывать на территории РФ состоится на следующей неделе.
https://iz.ru/708480/2018-02-13/volonter-dnr-prosit-politicheskogo-ubezhishcha-v-rossii – цинк
Как уже многократно говорилось на сей счет, пока не будет проработано законодательство на тему выдачи людей на Украину, такие истории будут повторяться вновь и вновь. К чему это приводит, наглядно видно из истории с повешенной в днепропетровской тюрьме Мариной Меньшиковой.
Как обращаются со сторонниками ДНР украинские фашисты, также далеко не секрет:
Как мы и предупреждали (детали сообщать было нельзя, потому что велись переговоры о выдаче тела), взятый ВСУ в плен под Мариуполем боец армии ДНР из Макеевки погиб смертью храбрых, будучи запытан до смерти (многочисленные переломы костей, вырезанные участки кожи и т.д.). Сегодня было обнародовано заключение судмедэкспертизы. Но разве кому-нибудь из СМИ это интересно?
Осторожно, 18+.
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Запытанный насмерть ВСУ и уже мертвый получивший выстрел в голову в\сл армии ДНР Торопкин Е.И.
Надо вполне ясно осознавать, что передача людей Украине в целом ряде случаев прямо равнозначна передаче людей в руки к убийцам.
PS. Перепосты приветствуются.
PS2. Советы юристов также будут не лишними.
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Мотя Ганапольский оскорбил сотни людей в прямом эфире (ВИДЕО)
Когда человек перестаёт быть журналистом? Если изначально хоть когда-то был им. Когда перестаёт беспристрастно фиксировать факты, начинает считать себя мерилом всего в мире, начинает оскорблять незнакомых ему людей только лишь за то, что они присутствовали в одном месте в определённое время.
Мотя Ганапольский не зря сбежал из информационного пространства России на Украину. В России окружающая профессиональная среда, законодательство, русская ментальность не позволяли ему окончательно оскотиниться и превратиться в «свидомого украинца в вакууме».
Россия мешала Моте Ганапольскому избавиться от химеры совести. Ещё Адольф Гитлер говорил о таких, как Ганапольский: «Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью».
В передаче «Ганапольское: Итоги без Евгения Киселева // 04.03.18» в прямом эфире «Эха Москвы» Мотя Ганапольский, поддерживаемый довольными глумливыми улыбочками хипстер-журналистов «Эха Москвы», не стал сдерживаться. Видимо, он давно об этом мечтал. Только посмотрите на выражение его лица, на кривящиеся губы.
Он давно мечтал плюнуть в Россию и россиян
И для Моти Ганапольского было невыносимо видеть единство России перед будущими невзгодами, перед откровенными угрозами США и так называемого Западного мира. Мотя Ганапольский, да и такие же, как он, поняли, что они проиграли. Они грызли Россию все девяностые, все нулевые, надеясь, что она изменится, потеряет свой дух, сущность, глубинную справедливость и силу.
Впрочем, смотрите сами.
Смотрите, начиная с 11 минуты. Беснование бессильного уже нежурналиста, который осознал, что проиграл. И которому остаётся только, как Аркадию Бабенко мечтать въехать в Москву на «Абрамсе» НАТО.
Ганапольский назвал все тех людей, которые присутствовали на оглашении Послания Президента РФ: «… там сидели академики, там сидели выдающиеся деятели искусств, по-настоящему выдающиеся, украшение нашей российской культуры, сидели учёные, украшение нашей российской науки. И никто, ни один человек, ни одна собака, я их называю собаками в буквальном смысле этого слова, ну вот просто не встала и не вышла из зала…
Все, кто сидели в этом зале, вы подонки, негодяи и предатели. Какие бы вы звания не имели, какими бы наградами не были увешаны ваши широкие груди, готовые для новых наград, вы подонки, негодяи и предатели».
Ганапольский нарушил не только все возможные принципы журналистики, он нарушил простейшие человеческие нормы. Вот что происходит с человеком, когда его заполняет русофобия по самую макушку, а затем человек сбегает на Украину, чтобы плескать русофобией, ненавистью и грязью безнаказанно.
Необходимо!
Людям, которые присутствовали на оглашении Послания Президента РФ обратиться в правоохранительные органы, чтобы в порядке закона заткнуть грязный рот недожурналиста Ганапольского. Необходимо защитить честь и доброе имя людей, которых оскорбил Ганапольский.
Всем ответственным гражданам России необходимо обратиться в Роскомнадзор с просьбой рассмотреть действия и эфиры радиостанции «Эхо Москвы», которая позволяет оскорблять граждан России в прямом эфире, не снимает потом этого эфира и не приносит извинений.
Пришло время делать наше информационное пространство чище. Пришло время уважать себя и уважать Россию. Защищать себя и защищать Россию.
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Дзыговбродский Дмитрий, для «Русской Весны»
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Компании из Украины признаны виновными в нанесении ущерба промышленности США
Компании из Украины и ЮАР признаны виновными в нанесении ущерба американской промышленности в результате поставок катанки из углеродной и легированной стали по ценам ниже рыночных (справедливых).
Таково финальное определение Комиссии по международной торговле США (USITC).
Как сообщается в информации комиссии, данное определение принято 1 марта текущего года и опубликовано в Federal Register 7 марта.
Определение сделано на основании соответствующего расследования и выводов Министерства торговли США (The Department of Commerce).
После данного определения комиссии USITC Минторг США должен ввести окончательные антидемпинговые пошлины.
Катанка — материал в виде прутка 5–10 мм в диаметре. Производится посредством горячей прокатки на специальном проволочном стане. Является заготовкой для последующего производства проволоки и арматуры для железобетонных конструкций.
9 января 2018 года Минторг США распространил информацию об определении окончательных антидемпинговых пошлин при импорте катанки из углеродной и легированной стали происхождением из Украины на уровне ранее рассчитанных предварительных антидемпинговых пошлин в отношении «ArcelorMittal Кривой Рог» и Енакиевского метзавода (ЕМЗ, входит в компанию «Метинвест») в размере 44,03%, в отношении других украинских производителей — 34,98%.
Окончательные пошлины для компаний Южно-Африканской Республики также были определены на уровне предварительных пошлин. Так, для ArcelorMittal South Africa, Scaw South Africa (также известная как Scaw Metals Group) и Consolidated Wire Industries (ЮАР) они составят 142,26%, других южноафриканских компаний — 135,46%.
Согласно документу, в 2016 году экспорт такой продукции из Украины в США по сравнению с 2015 годом вырос в натуральном выражении более чем вдвое — до 146,47 тыс. тонн, а в денежном — на 70,9%, до $55,02 млн. Поставки из ЮАР, наоборот, упали в тоннах более чем вдвое — до 20 тыс. тонн, а в денежном эквиваленте — в 2,4 раза, до $7,05 млн.
Минторг США 25 октября 2017 года анонсировал об определении предварительных антидемпинговых пошлин при поставках катанки в отношении компаний из 7 стран — из Италии, Южной Кореи, Южной Африки, Испании, Турции, Украины и Великобритании.
Предварительные пошлины в отношении продукции «ArcelorMittal Кривой Рог» и ЕМЗ («Метинвест») составили 44,03%, других украинских производителей — 34,98%.
В официальном сообщении пояснялось, что такие пошлины в отношении АМКР и ЕМЗ основаны на «неблагоприятных фактах их неспособности полного сотрудничества в расследовании».
В то же время следствие в отношении Duferco S.A. было предварительно прекращено из-за отсутствия фактов продажи товаров в период расследования.
В официальном сообщении разъяснялось, что Минторг США продолжит расследование и намерен определить окончательные пошлины, если будет окончательно подтвержден факт демпинга. Если с выводами Минторга согласится Комиссия по международной торговле США (USITC), тогда будет принято решение об окончательных пошлинах Минторгом США.
Кроме того, сообщалось, что в процессе расследования принимают участие Комиссия США по международной торговле (The United States International Trade Commission, USITC), которая устанавливает наличие ущерба, и Министерство торговли США, которое устанавливает факт демпинга.
При условии установления факта ущерба или угрозы нанесения ущерба национальному производителю расследование продолжается до вынесения окончательных выводов Комиссией.
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На Донбассе водитель автобуса отказался говорить на «козьем языке», ему угрожает СБУ
Водителя автобуса «Мариуполь — Святогорск» вызвали в СБУ из-за того, что он назвал украинский язык «козьим».
Об этом сообщил очевидец Алексей Афонин.
«Как он заявил: в его автобусе «должен звучать единственно нормальный язык — русский», он не понимает «козьего языка», — написал он на своей странице в соцсети.
И оказалось, что в этом автобусе ехал сотрудник СБУ, который и «пригласил» его в понедельник в ведомство, переписав его данные и взяв номер телефона.
«Подойдя к водителю, он спокойно сказал, что ожидает его в понедельник в Мариуполе в здании СБУ… с вещами (переписал его данные, взял номер телефона). А потом добавил: «Ты только довези нас до пункта назначения, потому что еще обсерешься прямо здесь», — рассказал очевидец.
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Группа Челси и Митя Фомин выступили в Луганске для женщин Республики
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Дело Януковича окончательно развалилось — Семченко
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