Культура общества с позиции теории управления

Что такое культура?

Все теории управления задают структуру постановки и решения управленческих задач и отличаются друг от друга именно такого рода структурами, которые каждая из них предлагает своим потенциальным и реальным пользователям. При таком подходе наилучшей признаётся та теория управления, аппарат которой позволяет интерпретировать в качестве процессов управления или самоуправления любые явления в Природе, в обществе, в технике, в экономике, в психике людей и в коллективной психике обществ. Такая теория в России есть. Это — достаточно общая теория управления (ДОТУ)[1].

Прежде всего встаёт вопрос: Что такое культура, если рассматривать жизнь общества с позиций ДОТУ? — Ответ на этот вопрос прост: культура это — вся информация и алгоритмика (т.е. знания и навыки), которые передаются от поколения к поколению помимо генетического механизма биологического вида «Человек разумный».

Соответственно всякая культура, будучи информационно-алгорит­ми­ческой системой, несёт в себе определённый набор целей и средств их достижения. Культуры (и субкультуры как составные части национальных и конфессиональных культур) отличаются друг от друга конкретикой наборов целей и средств их достижения, которые не совпадают в разных культурах и субкультурах. Вследствие этого во многонациональном (мультикультурном) обществе необходима государственная политика гармонизации межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений[2].

Все культуры возникают и развиваются в результате личностного творчества людей. Культуры деградируют под воздействием процессов биологической и личностно-психологической деградации людей, обусловленной разными причинами, включая политику государства в сферах педагогики и культуры (в указанном выше значении слова «культура»).

Исторически сложившаяся культура осваивается вступающими в жизнь поколениями большей частью бессознательно, без переосмысления на основе механизма, получившего в биологии название «импринтинг»[3]. Причины освоения культурного наследия без переосмысления главным образом две: 1) отсутствие у детей и подростков необходимого личного жизненного опыта, 2) незавершённость развития структур мозга, личностной культуры чувств и мышления и психической деятельности в целом в детском и подростковом возрасте, что не позволяет давать всему, с чем сталкивается ребёнок или подросток, жизненно состоятельные оценки и предвидеть последствия тех или иных мыслей, намерений и действий — как своих, так и других людей.

Поэтому в историческом прошлом во всех обществах всегда остро стоял вопрос о защите подрастающих поколений от воздействия субкультур и их представителей, способствующих извращению личностного развития и последующей деградации личности и потомков.

Понятие «нормы» в культуре

Если говорить о типологии культур и субкультур, то любая из них характеризуется отношением их как информационно-алгоритмических систем к трём личностным качествам:

познавательно-творческому потенциалу,

воле, как способности подчинять самого себя и течение событий осознанной целесообразности,

совести и стыду как врождённым способностям различения объективных Добра и Зла в конкретике их проявлений (совесть действует упреждающе, стыд — после того, как требования совести были осознанно либо бессознательно отвергнуты).

В идеале культура как информационно-алгоритмическая система должна устойчиво обеспечивать в преемственности поколений:

освоение познавательно-творческого потенциала всеми,

воспитание всеми воли к началу подросткового возраста (когда пробуждаются инстинкты половые и стадно-стайного поведения, поскольку воля — единственное средство, способное сдержать их проявления в неуместных обстоятельствах),

сохранение всеми совести и стыда на протяжении всей жизни.

Отсутствие любого из трёх названных качеств (освоенного познавательно-творческого потенциала, совести и стыда, воли) лишает индивида полноты достоинства человека (т.е. делает его объективно «недочеловеком» в том смысле, что индивид не реализовал свой генетический потенциал развития), поскольку:

В жизни человек состоявшийся — это воля, реализующая творческий потенциал под властью диктатуры совести во избежание стыда.

Что касается разграничения Добра и Зла как объективных категорий, то всё, что обеспечивает развитие в смысле продвижения общества к описанному выше идеалу культуры, — объективно является Добром, а что вовлекает его на путь деградации и гибели — объективно является Злом. Развитие и деградация объективно различны.

Деградация выражается в том, что объект в силу каких-то внутренних причин перестаёт существовать, не завершив своего естественного жизненного цикла (т.е. преждевременно).

Развитие выражается двояко:

объект в естественные сроки проходит весь свой жизненный цикл в его полноте и только по завершении жизненного цикла перестаёт существовать;

объект переходит в некоторое — ранее не свойственное ему — новое качество бытия либо до естественного завершения жизненного цикла, либо по его завершении.

При этом вне зависимости от субъективизма в определении смысла терминов «развитие» и «деградация» — жизненные явления, стоящие за этими словами объективно существуют и наблюдаемы со стороны, ощутимы в жизни общества и могут быть осмыслены именно в качестве каждого из них с разной степенью достоверности — в зависимости от личностной познавательно-творческой культуры того, кто задаётся этим вопросом.

Государственность и государство

Ещё два вопроса, жизненно состоятельные ответы на которые необходимы для разрешения кризиса, это вопросы о том, что такое «государственность» и что такое «государство».

С позиций ДОТУ:

Государственность — это субкультура управления на профессиональной основе делами общественной значимости на уровнях от местного до общесоциального, субкультура управления, реализующая себя как в структурном, так и в бесструктурном способах управления.

Государство это — государственность в определённом выше смысле, а также — население, живущее под властью этой государственности и воспроизводящее её в преемственности поколений, плюс территория, акватория и воздушное пространство, на которые монопольно и безальтернативно распространяется юрисдикция соответствующей государственности.

В таковом качестве государство выступает как субъект международного права. И никаких «концентрированных выражений идеи политического» в жизни реально нет. Что касается политики государства, то в общем случае рассмотрения она включает в себя три составляющие:

глобальная политика — действия, направленные на достижение определённых целей в отношении всей глобальной цивилизации, всего человечества;

внешняя (международная) политика — действия, направленные на достижение определённых целей во взаимоотношениях с другими государствами;

внутренняя политики — действия, направленные на достижение определённых целей в пределах своей юрисдикции, включая защиту от глобальной и внешней политики других государств и трансгосударственных образований (политических и иных мафий, транснациональных корпораций и т.п.).

Во внутренней политике решающей является политика в сфере педагогики — субкультуры зачатия, вынашивания, воспитания и образования будущих поколений.

При этом внешняя и внутренняя политики должны развиваться в русле глобальной и поддерживать её. В противном случае неизбежны проблемы, проистекающие из нарушения приоритетности целей управления и связанных с ним концептуальных неопределённостей и конфликтов разного рода частных управлений.

Культурная политика государства

Что касается взаимоотношений и функций государственности и общества, а также характера взаимоотношений людей в обществе, всё довольно точно охарактеризовал ещё в XIX веке 16‑й президент США Авраам Линкольн (1809-1865):

«Законная задача правительства (т.е. государственности: ВП СССР) — делать для сообщества[4] людей всё то, что им нужно <для развития: наше добавление при цитировании>, но что сами они, выступая каждый в своём индивидуальном качестве, не могут сделать совсем или не могут сделать хорошо»[5].

Кроме того, приведённой формулировке задач государственности А. Линкольн придал уточняющее дополнение: «Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами»[6].

Выразил он своё мнение о норме — идеале — человеческого общежития: «Я не хотел бы быть рабом, и не хотел бы быть рабовладельцем. Это выражает моё понимание демократии»[7] (за такое понимание сути демократии-народо­влас­тия и суверенитета общества — его и убили; это его высказывание делает правомерным наше добавление о развитии в первый высказанный им принцип).

Соответственно такому взгляду, одна из задач государства — выработка и проведение в жизнь культурной политики, т.е. осуществление осмысленного воздействия на культуру как на информационно-алгоритмическую систему с целью воплощения в жизнь идеала: 1) освоение познавательно-творческого потенциала всеми, 2) воспитание всеми воли к началу подросткового возраста (когда пробуждаются инстинкты половые и стадно-стайного поведения, поскольку воля — единственное средство, способное сдержать их проявления в неуместных обстоятельствах), 3) сохранение всеми совести и стыда на протяжении всей жизни.

Но реально государственность может решать эту задачу только при соответствующей инициативе, исходящей из общества.

Нравственно порочная государственность склонна подавлять и искоренять такого рода инициативы, исходящие из подвластного ей общества, что только способствует генерации новых проблем и обострению прежних, в результате чего кризис может только усугубляться…

В таких обществах неизбежен конфликт нравственно-порочного лжепатриотизма и «элиты» и праведного истинного патриотизма некоторой части общества.

Отрывок из записки ВП СССР «Социокультурный кризис в России и стратегия выхода из него» (О текущем моменте №1(133), март 2018 г.) Полный текст – по ссылке.

[1] Достаточно общая теория управления. Постановочные материалы учебного курса факультета прикладной математики — процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета (1997-2003 гг.).

[2] См. работу ВП СССР «Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности. О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе».

[3] Импринтинг — неизгладимое (или трудно устранимое) воздействие на психику первого впечатления.

[4] Хотя следовало сказать не «для сообщества людей», а «для общества», поскольку сообщество — это нечто, существующее наряду с обществом.

[5] Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина. — М.: ИТРК. 2003. — С. 83 (http://pstgu.ru/download/1180624222.ruzvelt_besedi.pdf).

[6] Саквояж. Журнал для пассажиров Российских железных дорог. № 2/2014. — С. 22.

[7] Сайт «Демократия.ру». Цитаты о демократии: http://www.democracy.ru/quotes.php.

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