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Пушкин против 3D-принтера

15:28. 8 марта 2018 Просмотров - 287 Нет комментариев Опубликовал:

Что заставляют нас выбирать либеральные реформаторы?

Зачем иностранные гости помогают нам «возрождать» образование? Почему так важно обеспечить единство образовательного пространства? Как под завесой тайны произошёл переезд Суворовского военного училища? Что теперь будет располагаться в здании Воронцовского дворца и вернутся ли туда студенты? Почему суворовская система образования так спешит избавиться от остатков советской школы? Кому на руку процесс приватизации образования? Константин Сёмин освещает основные события на ниве образования и рассуждает, кто не даёт России встать с колен.

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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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Константин Сёмин

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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