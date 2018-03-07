Главная » Творчество

Французский эксперт: телебашня повысит шансы Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

12:00. 7 марта 2018 Просмотров - 159 Нет комментариев Опубликовал:


Проект реконструкции недостроенной башни в Екатеринбурге в «Глобальный маяк» может дать городу дополнительный шанс, чтобы выиграть право провести выставку ЭКСПО-2025. Такое мнение высказал международный консультант по ЭКСПО Лорен Антуан Лемог.

В письме авторам проекта он отметил, что «Глобальный маяк», по его мнению, «выделяется на фоне прочих своей уникальностью и смелостью как с точки зрения маркетингового и архитектурного мастерства, так и в разрезе экономической привлекательности».


«Этот проект может быть тем самым фактором, который сможет породить и/или умножить интерес к Екатеринбургу. Члены Международного бюро выставок заинтересованы в кандидатах, которые готовы инвестировать в нечто, что может стать частью великой истории Экспо», – сообщил Лемог.

Он также сравнил проект реконструкции екатеринбургской телебашни с Эйфелевой башней в Париже, которая тоже была построена к ЭКСПО.

«Почему бы не использовать испорченную репутацию вашей башни, чтобы сделать из нее сильный фактор победы. В конце концов, и Эйфелева башня в начале была всего лишь вульгарной кучей металлических конструкций», – поделился мнением эксперт.

Напомним, телебашню планируется снести для строительства на земельном участке нового ледового дворца для хоккейного клуба «Автомобилист». Часть городской общественности выступает против сноса вышки, считая ее символом города. Кроме того, часть научных экспертов считает, что снос телебашни, которая построена на века, может привести к серьезным разрушениям прилегающей к ней инфраструктуры.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: архитектура, екатеринбург, мнение, французы
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Европейский ГУЛАГ: французская зона, или для чего нужна война с терроризмом
..., но более профессионально стал развивать «французский Хантингтон», профессор Института политических исследований...» [18]. Также, по его словам, французские эксперты по безопасности отныне сравнивают положение...
Французский аналитик: решение о санкциях принято под сильным давлением
... продлении санкций против России, считает французский эксперт в области макроэкономики и геополитики...
Прививочные рекомендации ВОЗ – ошибка учёных или преступление?
... после прививок. Будучи назначен французским судьей медицинским экспертом, я потратил тысячи часов... иммунизации шла полным ходом, официальные французские "эксперты", включая входивших в DGS, не...
«Миграционный кризис» в Европе и его заказчики
... Европейский институт стратегических исследований, Французский институт международных отношений, Центр ...одном из секретных докладов  французского правительства ещё в начале ... мигрантов[12]. При этом французские эксперты признавали, какие это породит проблемы...
Против молчания и лжи о фукусимской катастрофе
... том, что американские и французские эксперты уже обсуждали вопрос о разрушении...Модель радиоактивного загрязнения по данным французского исследовательского центра CEREA (c ...комментарии: Sister Mercy Мнения российских экспертов и специалистов: - Блог Максима ...
Новости Украины и Новороссии 10 мая 2015
...украинских военных. 19:16 Французские эксперты помогут Украине распродать имущество.... | Источник: rusvesna.su Французские эксперты помогут Украине распродать имущество Франция...Петра Порошенко со своим французским коллегой глава украинского государства...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>