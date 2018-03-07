Французский эксперт: телебашня повысит шансы Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Проект реконструкции недостроенной башни в Екатеринбурге в «Глобальный маяк» может дать городу дополнительный шанс, чтобы выиграть право провести выставку ЭКСПО-2025. Такое мнение высказал международный консультант по ЭКСПО Лорен Антуан Лемог.В письме авторам проекта он отметил, что «Глобальный маяк», по его мнению, «выделяется на фоне прочих своей уникальностью и смелостью как с точки зрения маркетингового и архитектурного мастерства, так и в разрезе экономической привлекательности».«Этот проект может быть тем самым фактором, который сможет породить и/или умножить интерес к Екатеринбургу. Члены Международного бюро выставок заинтересованы в кандидатах, которые готовы инвестировать в нечто, что может стать частью великой истории Экспо», – сообщил Лемог.Он также сравнил проект реконструкции екатеринбургской телебашни с Эйфелевой башней в Париже, которая тоже была построена к ЭКСПО.«Почему бы не использовать испорченную репутацию вашей башни, чтобы сделать из нее сильный фактор победы. В конце концов, и Эйфелева башня в начале была всего лишь вульгарной кучей металлических конструкций», – поделился мнением эксперт.Напомним, телебашню планируется снести для строительства на земельном участке нового ледового дворца для хоккейного клуба «Автомобилист». Часть городской общественности выступает против сноса вышки, считая ее символом города. Кроме того, часть научных экспертов считает, что снос телебашни, которая построена на века, может привести к серьезным разрушениям прилегающей к ней инфраструктуры.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com