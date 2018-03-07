Аркона – духовный оплот Руси. Часть 2

15 февраля 2018 г. в 19:30 МСК

на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Аркона – духовный оплот Руси”



Автор-сказительница – Любава Живая Ч



Часть 1 https://youtu.be/xzK1NaKTrnQ



Об Арконе, её значении, о её судьбе и людях, живших в те времена, шла речь в живом эфире на Славянском радио 15 февраля в 19-30.



В передаче мы рассмотрели следующие вопросы:



- Древняя быль об Арконе.

- Свентовит.

- Место великого подвига.

- Падение Арконы.

- Замысел Рода.

- Века забвения.

- Деградация человечества.

- Новая Аркона. Возрождение.

- Переемственность времен и судеб.



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Источник: www.youtube.com