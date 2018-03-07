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Аркона – духовный оплот Руси. Часть 1

00:59. 7 марта 2018 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:

15 февраля 2018 г. в 19:30 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Аркона – духовный оплот Руси”.

Автор-сказительница – Любава Живая

Часть 2 https://youtu.be/GoxCqeSrc2c

Об Арконе, её значении, о её судьбе и людях, живших в те времена шла речь в живом эфире на Славянском радио 15 февраля в 19-30.

В передаче мы рассмотрели следующие вопросы:

- Древняя быль об Арконе.
- Свентовит.
- Место великого подвига.
- Падение Арконы.
- Замысел Рода.
- Века забвения.
- Деградация человечества.
- Новая Аркона. Возрождение.
- Переемственность времен и судеб.

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Источник: www.youtube.com

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