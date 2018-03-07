Аркона – духовный оплот Руси. Часть 1
15 февраля 2018 г. в 19:30 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Аркона – духовный оплот Руси”.
Автор-сказительница – Любава Живая
Часть 2 https://youtu.be/GoxCqeSrc2c
Об Арконе, её значении, о её судьбе и людях, живших в те времена шла речь в живом эфире на Славянском радио 15 февраля в 19-30.
В передаче мы рассмотрели следующие вопросы:
- Древняя быль об Арконе.
- Свентовит.
- Место великого подвига.
- Падение Арконы.
- Замысел Рода.
- Века забвения.
- Деградация человечества.
- Новая Аркона. Возрождение.
- Переемственность времен и судеб.
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Источник: www.youtube.com