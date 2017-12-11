Из истории славян Балтики

Полабские славяне Балтики, Ободритский союз, Лютичи … "Ысторики" глухо молчат о древних славянах/русах южного побережья Варяжского (Балтийского) моря, которые там жили с завоеваний скифов - сарматов , придя с огромных просторов Евразии. Т.е. они были из первых переселенцев Европы, в том числе на южном и на западном берегах Балтийского моря, где их знали под разными именами. Полабские, южно-балтийские легенды явно помнят события, произошедшие ещё в бронзовом веке. Еще готский историк Иордан во ІІ веке до н.э. писал о войне готов с ульмеругами, то есть с "островными ругами".

Немецкие источники VI-ого века, описывая стычки с лужицкими сербами поясняет, что мол данные "венды" ранее издавна плати дань их королю. Еще в первой половине IX века учёный ал-Хорезми писал: " Страна Германия, а это земля славян ".



Английский король Альфред Великий (871-899/901гг) в своём переводе Орозия описывал Германию как землю от Рейна до Дона и от Балтийского моря до Альп.



В перечне народов он указывает и хортов (белых хорватов), и сермендов (сарматов), и афредов (ободритов), и винедов (балтийских славян), и сурфов (лужицких сербов). Вплоть до XI-XII веков все южные и восточные берега Варяжского моря были плотно заселены тремя племенами славян.



Это славяне-венеды (бодричи/ободриты и лютичи) и руяны (рутены/раны, но не руги) с острова Руян:

В "Житии Оттона Бамбергского" четко сказано, что руги (жители Руяна) имеют еще имя русинов (или рутенов) и страна их называлась Русиния (Рутения) и живут " на острове Русция ". Именно руянцев на западе называли русами.



Ибн Русте приводит следующие сведения: " А что касается русов, то они на острове; вокруг него озеро; остров, на котором они живут, пространством три дня пути, [там] чащобы и заросли; [остров] нездоровый, сырой; если поставит какой-нибудь человек свою ногу, сотрясётся зеля из-за её сырости.



У них царь, именуемый хакан-рус ".



Персидский историк ~XI века Махмуд Гардизи описывает: " Рус – это остров, который лежит в море. И этот остров три дня пути на три дня пути и весь в деревьях. И леса (или рощи) и земля его имеют много влаги, так что если поставить ногу на сырое [место], земля задрожит от влажности. У них есть царь, которого называют хакан-рус. На острове [живёт] около ста тысяч человек ".



Ауфи почти повторяет: " Русы живут на одном острове среди моря; как в длинну, так и в ширину остров простирается на три дня пути. На том острове есть деревья и леса; он со всех сторон окружён морем ".



Именно племя островных славян рутенов в основном и называли "варягами", т.к. это "поморяне", "люди, живущие у моря". В основном, так как это не обозначение одного племени – так называли отдельных и ободритов, и лютичей – всех, кто жил на о.Руяне. См. главу Варяги – это кто?.



В те времена Лейпциг назывался Липском. Он был центром славянской области лужичан, потомки которых живут там и поныне. Дрезден был Дроздянами, Мейсен — Мишнами, а Мерзебург — Межибором. Знаменитый Брандербург на севере в то время величался Брандибором.



Все эти земли населяли нишане, мильчане, сермичане, дечане и хутичи.

Кстати, местная "русская" знать уже в начале Х века была включена в феодальную структуру про-германского государства и даже пополняла ряды рыцарского ополчения 1096 года – см. Устав Магдебургского турнира 935 года, среди участников фигурируют " Велемир, принцепс Русский "" и тюрингские рыцари " Оттон Редеботто, герцог Руссии " и " Венцеслав, князь Ругии ".

История славян Балтики…

Язычники полабские славяне (бодричи, лютичи, руяны) противостояли натиску германских племен вплоть до XI века, т.е. более 350 лет держались в самом центре уже христианизированной Европы.



Увы, раздоры и междоусобицы потрясали западно-славянский мир. Славяне противостояли не только германцам и данам, но и друг другу: смертным боем бились бодричи с лютичами, вплоть до призвания в помощь рыцарей-крестоносцев.



В 808 году даны под руководством датского конунга Готфрида/Годофрида (см. "Аналлы" Эйнхарда) захватили г.Рерик, при этом погиб князь Годлиб, отец Рюрика. В 818 году потерпел поражение от франков князь Славомир (наследник короля Траскона), третий сын Витслава (убитого саксами в 795 году).



Славяне держались, пока в 1147 году не был провозглашён 4й крестовый поход, самый крупный в истории средневековья (три армии общей численностью 200.000!).



Поход, о котором не пишут иуды-Ысторики, против балтийских славян. До этого крестоносцы направлялись в Палестину, поэтому решение о крупном походе в ином направлении было принято "демократично" на общегерманском сейме во Франкфурте.



А старт восточному походу был дан в июне 1147 года на специальном торжественном собрании в городе Магдебурге. Разведка у славян была хорошей: в том же июне 1147 года встречным упреждающим ударом дружины полабского князя Никлота был взят портовый город Любек, к этому времени уже германский.



При этом руяне послали свой флот в помощь князю ободритов Никлоту. Но всё же крестовый поход начался. Две большие рати германцев возглавляли герцог саксонский и баварский Генрих Лев и рыцарь Альбрехт Медведь. В 1147 год н.э. крестоносцам удалось взять штурмом святилище, называемое теперь Ретра. Сам князь Никлот погиб в бою в 1160 году.



Дольше всех полабских славян продержались руяне. В 1160 году н.э. князь Ругии Тетыслав даже заключил мирный договор с Вальдемаром I Великим – владыкой Дании. Остров Руян был захвачен только в 1168 году после высадки на нём крупных сил крестоносцев во главе с датским королём, город-храм Аркона был разрушен 12 июня 1168 года, святилище Святовита (Свентовита/Световита)- уничтожено.



На улицах священного града сражались даже женщины и подростки. Никто не бросился в ноги победившего врага, никто не сдался. Все защитники пали как один, с оружием в руках… Руяны-русы до конца бились за свою веру:



"… Как люди натерпевшиеся на своём веку всяких лишений и бед и закалившиеся в борьбе, делаются склонны к упорству, так и Балтийские Славяне; едва ли был на свете народ упорнее.



Изо всех народов Европы они одни положили свою жизнь за старину свою, за свой старый языческий быт: упорная защита старины, вот первое свойство всех этих передовых племен Славянских …" (историк XIX века Гильфердинг).



По датским летописям остров стал частью епископства Роскилле. Дальше произошло мистическое событие: как сообщают европейские хроники, в скором времени часть мыса Арконы, на которой стоял храм Святовида, сама по себе обрушилась в море. К этому периоду относится и обращение руян в христианство.



В 1325г. умер последний руянский князь Вислав III. Последняя женщина на Руяне, которая говорила по-славянски (точнее по-вендски), умерла в 1402 году, её фамилия была Гулицына. Далее славяне Рюгена постепенно полностью онемечились.



Полностью руянский диалект прекратил существования к XVI веку. В 1637 году Руян присоединен к Пруссии, началась история германского о.Рюгена. Оставшиеся в живых русы были вынуждены покидать южную Балтику.



Они отступали через Пруссию в Псков и дальше в Новгород, где их называли " выезжими от Прус " или " от Немец ". Количество переселенцев из прусских земель было столь велико, что в Новгороде даже существовала Прусская улица.

Русы острова Руян …

Остров Руян стараниями подлых Ысториков предан забвению, а ведь это корни нашего русского мира, это духовная пра-родина русов. Русы Руяна были отличными мореплавателями и крепко держали все северные моря в державной длани, облагая данью. " С коих брали дань миром, а с иных собирали мечом ".



Характерно, что А.Н.Никитин (историк и археолог, 1935-2005г) очень точно и выразительно называет начальную Русь "морской пехотой" своего времени. По сути, они были и торговцами, и пиратами.



" Раны же, у других называемые рунами,— это кровожадное племя, обитающее в сердце моря, преданное сверх всякой меры идолопоклонству. Они занимают первое место среди всех славянских народов, имеют короля и знаменитейший храм.



Именно поэтому, благодаря особому почитанию этого храма, они пользуются наибольшим уважением и, на многих налагая дань, сами никакой дани не платят, будучи неприступны из-за трудностей своего месторасположения.



Народы, которые они подчинили себе оружием, принуждаются ими к уплате дани их храму. Жреца они почитают больше, чем короля. Войско свое они направляют, куда гадание покажет, а одерживая победу, золото и серебро относят в казну бога своего, остальное же делят между собой " (Гельмольд из Босау; нем. Helmold von Bosau; 1120-1177гг, монах-священник, известный хронист XII столетия).



Дружины варягов (руянцев) не пускали германоязычных викингов на Балтику, в следствие чего последним приходилось довольствоваться побережьями Франции и Англии… Когда воинственные варяги (руянцы) шли в бой на врага, их боевым кличем их было: " Вар! Вар! ", что означало "в землю!" загнать врага, отсюда на западе и пошло слово "варвары".



Остров Руян был частью союза ободритов (бодричей), но находился также в тесном военном и политическом союзе с лютичами (самым сильным славянским союзом). Считается, что в период около 800-1070 гг. руяне входили в состав союза лютичей, а с 1070 по 1168 гг.– в состав Ободритского союза.



Руане владели рунической письменностью вендской традиции, графика которой заметно отличалась от известных старших и младших рун. Особой достопримечательностью является меловая скала "Королевский трон" (Konigstuhl), возвышающаяся над морем на 180 метров.



По старой легенде, чтобы подтвердить свой титул и право на власть, будущий король должен был со стороны моря подняться от её подножия к вершине.



Священная белая скала как бы утверждала своим незыблемым величием священное право. Память о "белом камне Алатыре" сохранилась в русской традиции с тех времён. Цитаты и факты об о.Руян – см. главу, как Рюрик жил на острове Руяне…



Сегодня на острове Рюген много туристов из Восточной Европы (Польши, Чехии, Литвы) и конечно – России. На Рюген русских влечёт зов крови…

Аркона — русский Ватикан…

Священный город Аркона (он же Яромарсбург/Ярькона, основан в VIII веке, разрушен в 1168г.) расположен на северном мысу о.Руяна.



Город был подробно описан современником Саксоном Грамматиком в "Деяниях даннов":

" Город Аркона лежит на вершине высокой скалы; с севера, востока и юга огражден природною защитой… с западной стороны защищает его высокая насыпь в 50 локтей… ".



До наших дней сохранилась лишь небольшая часть земляных валов (после оползней), но даже в наши дни остатки Арконского вала – высотой более десяти метров, что поражает. Можно представить, каким величественным казался город в древности!



Аркона выполняла для всех прибалтийских славян роль славянской Мекки и Дельфийского Оракула. К нему, к его святыням, к храмам многоликих Богов в Арконе, Ругарде и Коренице, взывали неграмотные старухи-знахарки. Здесь было средоточие всей веры, всего упования языческого славянства.



Еще в XI веке на поклон к его главной святыне, четырехглавому кумира Святовита, шли пилигримы из далекой, на то время уже два века будто бы христианской Чехии. Отовсюду доставлялись ему дары по обетам не только частных лиц, но и целых племен. Каждое племя посылало ему ежегодную дань на жертвы.



У храма были обширные поместья, дававшие ему доход, в пользу его собирались пошлины с купцов, торговавших в Арконе, с промышленников, ловивших сельдей у острова Рюген. Ему приносилась третья часть военной добычи, все драгоценности, золото, серебро и жемчуг, добытые на войне.



Поэтому в храме стояло множество сундуков, наполненных драгоценностями. Много гипотез названия, наиболее правдоподобное объяснение выдвинула русский индолог и культуролог Наталья Романова " Аркона — от санскритского Arkati, что означает — "молиться" .



Таким образом, Аркона — это место арканий, древних обращений к Богам и силам природы.

По западным хронистам (Адам Бременский, Отгон Бамбергский, Титмар Мерзебургский), в городе находилось множество храмов всех племенных славянских богов.



Главным богом Арконы был Святовит (Свентовит/Световит), чей идол был установлен в специальном храме. Идол был огромный, выше человеческого роста, с четырьмя головами на четырех отдельных шеях с остриженными волосами и обритыми бородами. Четыре головы символизировали власть бога над четырьмя сторонами света (как четырьмя ветрами) и четырьмя сезонами времени, то есть космического бога пространства-времени (сходного с римским Янусом) .



В правой руке идол держал рог, выложенный разными металлами и ежегодно наполнявшийся вином, левая рука была изогнута дугою и упиралась в бок . Рог символизировал власть бога над урожайностью и плодородием, то есть как бога жизненной и растительной силы.



Поблизости от идола находились узда, седло и огромный боевой меч и щит (символы бога войны). В храме стояло священное знамя Святовита, называемое станицей. Эту станицу славянцы чтили как самого Святовита и неся ее перед собой в походе или сражении, считали себя под покровом своего бога (боевое знамя как символ бога войны).



Арконский куммир Световита имел обритые головы и бороды "сообразно народному обычаю", по словам Саксона Грамматика. Только жрецы носили длинные волосы и бороды "вопреки обыкновению".



Вопреки распространенному мнению, отнюдь не Рим и даже не Константинополь являются родиной христианства, а именно Аркона. Христианства не книжного, идущего из головы, а подлинного, связанного как с землей, так и с небом. Это видно из обрядов и ритуалов, называемых сегодня христианским, но похожими как две капли воды на обряды и ритуалы наших предков-язычников.

После уборки хлеба в Аркону стекалось множество народа и привозилось много вина для жертв и пира. По-видимому это происходило в сентябре, по-славянски — Рюен, откуда и второе название острова Руян. Аркону также посещали для гаданий.



При храме содержался священный конь Святовита, белой масти с длинными, никогда не подстригавшимися гривой и хвостом. Один только жрец Святовита мог кормить и садиться на этого коня, на котором по верованию ранов сражался сам Святовит против своих врагов.

Кузница славянских воинов…

Священный город Аркона, являлся в те далекие времена кузницей славянских боевых искусств Европейского Севера. Древняя история полабских славян доносит до нас воспоминание о том, что существовал особый вид воинского служения при храмах.



Эти храмовые воины и назывались изначально "витязями". Явление было уникальным, так как особых войск при храмах у других народов в Европе не существовало. Храмовое войско считалось у полабских славян священным.



Оно состояло из посланцев-юношей знатных славянских родов. Причем эти юноши уже на всю жизнь оставались профессиональными воинами. Триста витязей – золотопоясников (движд, дваждырождённых), храмовых воинов Арконы, держали под своим контролем все окрестные племена и народы Балтики.



Как и в Арконе, при храмах других богов, в других племенных центрах, также, содержалось по 300 витязей, "рекрутируемых" из лучших семей полабских племен – ведь это были необходимые охранные войска священных градов-крепостей. Позднее в Новгороде были известны триста "золотых поясов" — боярская верхушка, в руках которой находилась реальная власть.

Из этих русо-славянских племён происходил и варяг Рюрик, первый князь восточных русов на Ладоге-Ильмене.



Но Рюрик был далеко не единственный, таких князей было как минимум пять.



Текст Псковской 2-ой летописи четко гласит:

"… А князи в та лета бяху на Роускои земли; От Варяговъ 5 князеи, первому имя Скалдъ (Аскольд – А.Ю.Л.) , а другому Дир, а третьему Рюрик ..". Из варягов происходили знаменитые военные вожди того времени: Одоакр (низложивший последнего римского императора), Вещий Олег (покоритель "второго Рима"– Царьграда), князья Аскольд и Дир (правившие то ли в южной Руси, то в Русе на Ильмене).



И наставником Святослава в воинском деле был варяг Асмуд.



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Из книги Д.В. Белоусова „Хозяева Евразии”.