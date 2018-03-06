Страницы родной поэзии. Выпуск 13. Александр Александрович Блок
Ведущий передачи – Виктор Маслов
Александр Александрович Блок – русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик. Классик русской литературы XX столетия, один из крупнейших представителей русского символизма.
В конце 1900-ых годов главной темой работ Блока стала проблема соотношения простого народа и интеллигенции в отечественном социуме. В стихах этого периода можно проследить яркий кризис индивидуализма и попытки определить место творца в условиях реального мира.
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Источник: www.youtube.com