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Страницы родной поэзии. Выпуск 13. Александр Александрович Блок

15:12. 6 марта 2018 Просмотров - 176 Нет комментариев Опубликовал:

Ведущий передачи – Виктор Маслов

Александр Александрович Блок – русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик. Классик русской литературы XX столетия, один из крупнейших представителей русского символизма.
В конце 1900-ых годов главной темой работ Блока стала проблема соотношения простого народа и интеллигенции в отечественном социуме. В стихах этого периода можно проследить яркий кризис индивидуализма и попытки определить место творца в условиях реального мира.

Продолжение слушайте в передаче…

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Источник: www.youtube.com

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