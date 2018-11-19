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Новости Славянского Мира. Выпуск 124

19:49. 19 ноября 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Новости Славянского Мира

Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.

Начнём с того, что можно посмотреть да изведать

В первый день международного культурного форума в правительстве Ленинградской области открылась фотовыставка, посвященная древней столице Руси – Старой Ладоге.
https://vk.com/@ivbgru-rss-1737505556…

В музее славянской мифологии открыта постоянно действующая экспозиция, где гостей ждет встреча с мифологическими, сказочными образами в изображении современных художников-славянистов: Виктора Королькова, Всеволода Иванова, Бориса Ольшанского, Андрея Клименко.
http://slav-museum.ru/afisha/

Продолжим артефактами земель славянских

Уникальные экспонаты эпохи бронзы обнаружили в предместье Жирновска
http://krestyane34.ru/unikalnye-yeksp…

На дне моря найдена деталь “компьютера” возрастом 2200 лет
https://rg.ru/2018/11/14/na-dne-moria…

Не забудем о праздниках, вечёрках и других полезных мероприятиях

Приглашаем принять участие во 2м Вольном Земском Съезде Державников Местного СамоУправления. Съезд пройдёт в г. Воронеж с 30 Ноября по 2 Декабря!
Скачать заявку для выступления и/или регистрации можно на сайте мероприятия. https://vk.com/doc212752969_476379380 или на странице Вконтакта Воронежского Земства – https://vk.com/zemstvorus

9 декабря в 15 часов Ансамбль народной музыки “Жива” покажет концертную программу “Вдоль по морю, морю синему”.
Концерт состоится 9 декабря в 15 часов по адресу: г.Москва, Большой зал на ул. Обручева, д.11.

В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 19 ноября, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – Кредиты незаконны?
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

20 ноября, вторник
Истоки погребальных обрядов
Автор-сказитель – Андрей Новиков

21 ноября, среда
Система обучения здравомыслящего человечества
Автор-сказитель – Александр Жарков

22 ноября, четверг
Как расшифровывать Знаки Вселенной
Автор-сказитель – Денис Кануков

23 ноября в пятницу вы услышите передачу Беседа с организатором фестиваля. Глава 1. (ЭкоФест 2018 в Миленках). Ведущая передачи – Елена Андреева

24 ноября в субботу, в 01:00; 07:00; 13:00 и 19:00 часов по Москве вы услышите передачу Сундучок добра. Как растили детей На Руси? Ведущая передачи – Валька

Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 3 ноября, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – 51 – Борис Леонидовия Пастернак. Ведущий передачи – Виктор Маслов

Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.

Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com

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