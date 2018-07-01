Новости Славянского Мира. Выпуск 104

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В Москве, Музей усадебной культуры представляет новую выставку, рассказывающую о традициях и обрядах крестьян разных уголков Российской империи.

https://kudago.com/msk/event/vyistavk…



В Москве можно посетить выставку «Картины русской истории»

Источник: https://kudago.com/msk/event/vyistavk…



Продолжим артефактами земель славянских



Чугунное пушечное ядро нашли археологи в Азове

http://rostov.ru/society/chugunnoe-pu…



Обмелевший Амур позволил археологам исследовать новые петроглифы в Хабаровском крае

https://www.hab.kp.ru/daily/26846/388…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



В Москве 4 июля состоится презентация новой книги «Родословие. Синдо-арийский субстрат русской культуры»!

https://vk.com/event168024628?w=wall-…



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 2 июля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы Что делает нас сильнее? Ответы на вопросы. Выпуск 2-й

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



3 июля, во вторник, вы услышите запись передачи Разъяснение глубинной духовной сути Песен птицы Гамаюн. 2 Клубок

Автор-сказитель – Всеслав Глоба



4 июля, среда

Мир женщины в социуме глазами Предков

Автор-сказительница – Арина Никитина



5 июля, четверг

Способы изменить жизнь к лучшему

Автор-сказитель – Александр Жарков



6 июля, пятница

Биорезонансная терапия. Правда или Ложь?

Автор-сказитель – Захар Белинский



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 7 июля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии Александр Иванович Введенский. Ведущий передачи – Виктор Маслов



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

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Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com