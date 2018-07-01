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Новости Славянского Мира. Выпуск 104

14:43. 1 июля 2018 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.

Начнём с того, что можно посмотреть да изведать

В Москве, Музей усадебной культуры представляет новую выставку, рассказывающую о традициях и обрядах крестьян разных уголков Российской империи.
https://kudago.com/msk/event/vyistavk…

В Москве можно посетить выставку «Картины русской истории»
Источник: https://kudago.com/msk/event/vyistavk…

Продолжим артефактами земель славянских

Чугунное пушечное ядро нашли археологи в Азове
http://rostov.ru/society/chugunnoe-pu…

Обмелевший Амур позволил археологам исследовать новые петроглифы в Хабаровском крае
https://www.hab.kp.ru/daily/26846/388…

Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях

В Москве 4 июля состоится презентация новой книги «Родословие. Синдо-арийский субстрат русской культуры»!
https://vk.com/event168024628?w=wall-…

В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 2 июля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы Что делает нас сильнее? Ответы на вопросы. Выпуск 2-й
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

3 июля, во вторник, вы услышите запись передачи Разъяснение глубинной духовной сути Песен птицы Гамаюн. 2 Клубок
Автор-сказитель – Всеслав Глоба

4 июля, среда
Мир женщины в социуме глазами Предков
Автор-сказительница – Арина Никитина

5 июля, четверг
Способы изменить жизнь к лучшему
Автор-сказитель – Александр Жарков

6 июля, пятница
Биорезонансная терапия. Правда или Ложь?
Автор-сказитель – Захар Белинский

Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 7 июля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии Александр Иванович Введенский. Ведущий передачи – Виктор Маслов

Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.

Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com

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