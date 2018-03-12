Новости Славянского Мира. Выпуск 89

Всем здравия!



В эфире новости Славянского Мира.

Сегодня в новостях:



- Что было, что есть и что будет интересного.

- Находки и артефакты земель славянских.

- Праздники и славянские гулянья.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



Почему Полоцкую княжну Рогнеду часто изображают в византийских одеяниях? И отчего так похожи кольчуги средневековых дружинников, будь то славяне или скандинавы?

Источник: http://www.ctv.by/novosti-vitebska-i-…



Идолы в музее – так назвали в Омске экспозицию краеведческого музея.

Источник: http://www.omsk.aif.ru/culture/dom_na…



Продолжим артефактами земель славянских



В римском метро нашли дом военачальника II века

Источник: https://indicator.ru/news/2018/03/05/…



Арфа скифского времени будет воссоздана в Республике Алтай и сможет зазвучать.

Источник: http://www.interfax-russia.ru/Siberia…



Не забудем о праздниках, вечёрках и других полезных мероприятиях



«Старина Сибирская» приглашает омичей весну встречать.

Источник: http://omskregion.info/news/57691-sta…



В Санкт-Петербурге продолжается запись на семинар “Посадка и пересадка растений”

Источник: https://vk.com/dryad_s?w=wall-2807404…



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 12 марта, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы Выборы, выпуск 5



Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



13 марта, вторник



Роли в астрологии. ТЕМА первая. Следование Ролям и нарушение ролей.

Автор-сказитель – Игорь Силенок



14 марта, среда



Уроки Мудрости. Бог и Я

Автор-сказительница – Марина Макарова



15 марта, четверг



Дмитрий Белоусов



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 17 марта, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – Александр Сергеевич Пушкин



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com