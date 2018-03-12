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Новости Славянского Мира. Выпуск 89

01:16. 12 марта 2018 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.
Сегодня в новостях:

- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.

Начнём с того, что можно посмотреть да изведать

Почему Полоцкую княжну Рогнеду часто изображают в византийских одеяниях? И отчего так похожи кольчуги средневековых дружинников, будь то славяне или скандинавы?
Источник: http://www.ctv.by/novosti-vitebska-i-…

Идолы в музее – так назвали в Омске экспозицию краеведческого музея.
Источник: http://www.omsk.aif.ru/culture/dom_na…

Продолжим артефактами земель славянских

В римском метро нашли дом военачальника II века
Источник: https://indicator.ru/news/2018/03/05/…

Арфа скифского времени будет воссоздана в Республике Алтай и сможет зазвучать.
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Siberia…

Не забудем о праздниках, вечёрках и других полезных мероприятиях

«Старина Сибирская» приглашает омичей весну встречать.
Источник: http://omskregion.info/news/57691-sta…

В Санкт-Петербурге продолжается запись на семинар “Посадка и пересадка растений”
Источник: https://vk.com/dryad_s?w=wall-2807404…

В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 12 марта, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы Выборы, выпуск 5

Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

13 марта, вторник

Роли в астрологии. ТЕМА первая. Следование Ролям и нарушение ролей.
Автор-сказитель – Игорь Силенок

14 марта, среда

Уроки Мудрости. Бог и Я
Автор-сказительница – Марина Макарова

15 марта, четверг

Дмитрий Белоусов

Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 17 марта, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – Александр Сергеевич Пушкин

Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.

Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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