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США в ярости – Россия уже делает лунный принтер, реголитовую мельницу и луноходы

02:06. 6 марта 2018 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:

Надо сказать что американцы очень недовольны развитием событий связанных с колонизацией луны. Хоть Илон Маск и запустил на орбиту автомобиль "Тесла", но это всего лишь пиар-ход, не имеющий под собой прочного фундамента.

 
Один из луноходов разрабатываемых Россией

Один из луноходов разрабатываемых Россией

 

Трамп давит на NASA, требуя от них невозможного - запустить, наконец по настоящему,  на Луну пилотируемую миссию. Т.е. - первый человек на Луне, наконец таки, должен быть американец, и для этого он своим указом передвинул сроки на 2018-й год.

И нервозность президента США становится ясной, когда узнаешь, что русские не торопясь, ни с кем не соревнуясь, идут в своей лунной программе к намеченным целям. И нет им пока никакого дела до Марса. Пока нет, пока только доводится "до ума" ядерный ракетный двигатель.

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Но пока готовимся к полёту на Луну, и уже в 2019-м Россия запустит на спутник Земли первый искусственный аппрарат, который должен будет приземлиться к кратере Богуславского, для сбора образцов почвы. Последующие запуски нужны для дальнейшего исследования районов Луны и решения - где будет располагаться русская лунная база.

С высокой вероятностью база будет создана близ полярного региона, поскольку там сосредоточены пласты льда, который обеспечит колонию водой и кислородом.

 

Ученые США, Японии, Европы еще ломают голову, по каким принципам и как строить лунные базы. Основная проблема при создании колонии - как измельчать реголит, как применять его при возведении зданий. У России уже есть готовые решения, которые не имеют аналогов в мире.

 

1. Реголитовая мельница - запатентованный гироскопический аппарат, измельчитель реголита. Который в отличии от гравитационного воздействия на лунную породу (по задумкам иностранцев), использует иные принципы работы, позволяя дробить породу с минимальными затратами энергии.

 
Реголитовая лунная мельница

Реголитовая лунная мельница

 

 

2. Лунный 3-D принтер. В Самарском политехническом институте разрабатывается и создается аппарат для постройки зданий на естественном спутнике Земли. Принтер будет послойно спекать измельченный реголит в строительные блоки. Самое интересное, температура плавления реголита будет достигаться через фокусировку и усиление солнечного света.

Из созданных принтером блоков специальный робот-манипулятор и будет возводить задания необходимых форм и конфигураций.

 

3. Конструкторские бюро совместно с учеными разрабатывают три лунохода. Самый большой из них имеет массу 750 кг и ядерный источник энергии и способен пройти 400 км без дозарядки.

Как бы не пытались отнекиваться США и Россия, вокруг добычи полезных ископаемых на Луне, в наше время разворачивается нешуточная космическая гонка.

Метки: космос, луна, освоение Луны, Россия, технологический прорыв, ядерный двигатель
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