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Кости гигантов на рисунках Пиранези

15:11. 6 марта 2018 Просмотров - 787 2 коммент. Опубликовал:

Изучая картины Пиранези обнаружил ещё одно доказательство существования АНТов. БОГ-ов, которые были уничтожены ЯХВе, после захвата им земли.

Статья Антона Зубова. Это практически сенсация!

А всё благодаря тому, что в сети стали появляться до этого скрываемые сканы его гравюр.

Всего на картине изображено 5 черепов, по крайней мере я разглядел 5. Вроде виднеются части скелета, но нет уверенности.Сопоставим размеры черепа АНТа и головы человека.

Пропорции картины соблюдены. Люди на картине стоят даже дальше, чем лежат черепа.

Верить картине или нет, решать ВАМ! Но в копилку гипотезы о допотопной АНТичной империи с богами АНТами, эта гравюра встраивается идеально.

Вот кость на картинке, смотрите её размер по сравнению с щитом.

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А теперь взглянем сюда:

Скелет и минимум 4 черепа всем видны (+ 1 расколотый на колонне)?

Судя по всему, остальные подобные картины были уничтожены или изъяты цензурой, но здесь очень похоже на то, что художник оставил намек, с чем следует сравнивать размеры черепа (с солдатами на орнаменте).

Обратим внимание, что черепа, как минимум в 2.5-3 раза превышают размеры голов у солдат

К сожалению, у самого Пиранези найти подобных орнаметнов с изображением живых людей для сравнения не удалось, но вот, что рисуют другие художники той же эпохи:

Как видим, на всех картинах живые люди изображены примерно такого же роста (но никак не с разницей 2-3 раза), как и статуи на орнаментах.

Конечно, орнаменты и сравнение с какими-то там гравюрами сумасшедших художников не могут служить доказательством существования гигантов, но что тогда делать вот с этими товарищами:

Смитсоновский институт обязан обнародовать документы, подтверждающие уничтожение в начале ХХ века «в целях сокрытия научных фактов и сохранения незыблемости теории  эволюции человека» десятков тысяч (!) артефактов — скелетов людей-гигантов, найденных в различных частях американского континента.

Такое решение принял Верховный суд США по результатам длительного расследования по заявлению Американского института альтернативной археологии (AIAA), давно подозревавшего, что сотрудниками Смитсоновского института в 1900-х годах были уничтожены десятки тысячи человеческих останков, принадлежавших «людям» огромного роста.

В исковом заявлении утверждалось, что останки людей-гигантов, о которых из исторических документов ничего не было известно, но которые упоминались как в античной литературе, так и в религиозных текстах, были уничтожены с единственной целью — чтобы не подвергать сомнению принятую в официальной науке историческую теорию появления и развития человечества. То есть, когда оказалось, что факты не соответствуют теории, то вместо переосмысления теории предпочли не просто отмахнуться от фактов, но и уничтожить их.

Смитсоновский институт долгое время все отрицал, но потом некоторые его сотрудники признали наличие документов, подтверждающих уничтожение скелетов людей-гигантов. Кроме того, суду была представлена бедренная кость длиной 1,3 м, украденная когда-то из коллекции института и потому не уничтоженная. Она долгое время хранилась у укравшего ее (или, точнее, спасшего ее от уничтожения) высокопоставленного сотрудника института, который в своем завещании рассказал об этой кости и о тайных операциях, проводившихся в институте. Демонстрация этой кости и стала ключевым моментом в ходе судебного заседания.

По решению суда институт обязан рассекретить и опубликовать указанные документы в течение 2015 года, но специальная комиссия может скорректировать сроки публикации — ведь признание существования в прошлом ранее неизвестной расы людей-гигантов может практически уничтожить современную историческую науку, опровергнув основные ее положения…

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Отрывок давнего сеанса:

После  Второго Потопа (Большого), остатки вылезли у Египта, оборванные и еле живые. Понятно, что не все были в таком бедственном положении и не только  в Египте, но это то, что я видел про тот момент. Атланты были высокими,  обладали Знаниями и стали  обучать людей, по честному обустраивали свой быт и желали комфорта. Были все очень важные и  страдали гордыней. Мне было печально это вспомнить и осознать.

К людям относились пренебрежительно. В моём понимании, как к кошкам. Хочу поглажу, хочу — ногой отодвину. Люди были нам где то по колено. Телосложение Атлантов стройное, широкоплечи с узкими бедрами. Кожа Атлантов  была бронзовой или золотистой. Шестипалые.< ![CDATA[]]>Читать далее< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[]]>Очень странные ЧЕРЕПА< ![CDATA[]]>

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< ![CDATA[]]>Палец 38 см в длину найден в Египте< ![CDATA[]]>

Отпечаток ноги длиной около 1,5 метров в Парке Драконов (Приморье)

Отпечаток ноги длиной около 1,5 метров в Парке Драконов. Фото

< ![CDATA[]]>Отсюда< ![CDATA[]]>

Стопа Ситы:

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Читаем в тему:< ![CDATA[]]>Война в Старом Мире. Тартария< ![CDATA[]]>

Оригинал взят у < ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>sibved< ![CDATA[]]> в < ![CDATA[]]>Продолжая питерскую тему< ![CDATA[]]>

На фасаде Эрмитажа, у которого расположен портик с атлантами есть ниши.

В них установлены скульптуры. Изготовлены, похоже из металла, предположительно бронза. Вот эта композиция прямо демонстрирует ученика и учителя. Кстати данный шлем массово представлен в орнаменте арки Генерального штаба и на барельефе постамента Александрийской колонны:

Аномалия или древние гены?

(рост Шварценеггера — 1м88 < ![CDATA[]]>вики< ![CDATA[]]>)

Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 5041 2019
    Х'Ариец 6 марта 2018 в 16:48 Ссылка Пометить
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    Последний великан Японии.
    https://www.youtube.com/watch?v=GGdA8Mj8QmA

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  • 8901 6689
    Ъ 6 марта 2018 в 19:54 Ссылка Пометить
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    Интереснее же не само явление гигантизма,а почему сейчас проявляется это явление,только как единичные случаи,и как болезненное отклонение(практически все современные “гиганты”-это инвалиды).Но в мифах,это не Голиаф,это-семьи,народности…то есть какая-то ветвь развития.Почему исчезли динозавры(вернее трансформировались,..курица-это потомок динозавра,только не рептилоидного типа).Изменилась сила притяжения земли…Все…Динозавры вымерали с безумной скоростью,а великаны дохли медленней.Сердце,артриты артрозы…Ничего,кроме мифических воспоминаний,о себе не оставили.Да и хр…н с ними…Кентавры тоже мифическое,наделенное мудростью,но мифическое существо…Что имеем по-факту на данный момент…Степаныч.Конь,умеющий печатать на клавиатуре.Что характерно.Гиганты-тупые(это-данность сегодняшней действительности)…и Степаныч,с его непонятным “ржачем”…Прошлое должно спать спокойно.зАЧЕМ НАМ,ЛЮДЯМ,ПЕРЕХОДНЫЕ ФОРМЫ…Мы-на пике.А…гиганты и полулошади-это пережиток прошлого.

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