Кости гигантов на рисунках Пиранези

Изучая картины Пиранези обнаружил ещё одно доказательство существования АНТов. БОГ-ов, которые были уничтожены ЯХВе, после захвата им земли.

Статья Антона Зубова. Это практически сенсация!

А всё благодаря тому, что в сети стали появляться до этого скрываемые сканы его гравюр.

Всего на картине изображено 5 черепов, по крайней мере я разглядел 5. Вроде виднеются части скелета, но нет уверенности. Сопоставим размеры черепа АНТа и головы человека.

Пропорции картины соблюдены. Люди на картине стоят даже дальше, чем лежат черепа.

Верить картине или нет, решать ВАМ! Но в копилку гипотезы о допотопной АНТичной империи с богами АНТами, эта гравюра встраивается идеально.

Вот кость на картинке, смотрите её размер по сравнению с щитом.

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А теперь взглянем сюда:

Скелет и минимум 4 черепа всем видны (+ 1 расколотый на колонне)?

Судя по всему, остальные подобные картины были уничтожены или изъяты цензурой, но здесь очень похоже на то, что художник оставил намек, с чем следует сравнивать размеры черепа (с солдатами на орнаменте).

Обратим внимание, что черепа, как минимум в 2.5-3 раза превышают размеры голов у солдат

К сожалению, у самого Пиранези найти подобных орнаметнов с изображением живых людей для сравнения не удалось, но вот, что рисуют другие художники той же эпохи:

Как видим, на всех картинах живые люди изображены примерно такого же роста (но никак не с разницей 2-3 раза), как и статуи на орнаментах.

Конечно, орнаменты и сравнение с какими-то там гравюрами сумасшедших художников не могут служить доказательством существования гигантов, но что тогда делать вот с этими товарищами:

Смитсоновский институт обязан обнародовать документы, подтверждающие уничтожение в начале ХХ века «в целях сокрытия научных фактов и сохранения незыблемости теории эволюции человека» десятков тысяч (!) артефактов — скелетов людей-гигантов, найденных в различных частях американского континента.

Такое решение принял Верховный суд США по результатам длительного расследования по заявлению Американского института альтернативной археологии (AIAA), давно подозревавшего, что сотрудниками Смитсоновского института в 1900-х годах были уничтожены десятки тысячи человеческих останков, принадлежавших «людям» огромного роста.

В исковом заявлении утверждалось, что останки людей-гигантов, о которых из исторических документов ничего не было известно, но которые упоминались как в античной литературе, так и в религиозных текстах, были уничтожены с единственной целью — чтобы не подвергать сомнению принятую в официальной науке историческую теорию появления и развития человечества. То есть, когда оказалось, что факты не соответствуют теории, то вместо переосмысления теории предпочли не просто отмахнуться от фактов, но и уничтожить их.

Смитсоновский институт долгое время все отрицал, но потом некоторые его сотрудники признали наличие документов, подтверждающих уничтожение скелетов людей-гигантов. Кроме того, суду была представлена бедренная кость длиной 1,3 м, украденная когда-то из коллекции института и потому не уничтоженная. Она долгое время хранилась у укравшего ее (или, точнее, спасшего ее от уничтожения) высокопоставленного сотрудника института, который в своем завещании рассказал об этой кости и о тайных операциях, проводившихся в институте. Демонстрация этой кости и стала ключевым моментом в ходе судебного заседания.

По решению суда институт обязан рассекретить и опубликовать указанные документы в течение 2015 года, но специальная комиссия может скорректировать сроки публикации — ведь признание существования в прошлом ранее неизвестной расы людей-гигантов может практически уничтожить современную историческую науку, опровергнув основные ее положения…

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Отрывок давнего сеанса:

После Второго Потопа (Большого), остатки вылезли у Египта, оборванные и еле живые. Понятно, что не все были в таком бедственном положении и не только в Египте, но это то, что я видел про тот момент. Атланты были высокими, обладали Знаниями и стали обучать людей, по честному обустраивали свой быт и желали комфорта. Были все очень важные и страдали гордыней. Мне было печально это вспомнить и осознать.

К людям относились пренебрежительно. В моём понимании, как к кошкам. Хочу поглажу, хочу — ногой отодвину. Люди были нам где то по колено. Телосложение Атлантов стройное, широкоплечи с узкими бедрами. Кожа Атлантов была бронзовой или золотистой. Шестипалые.< ![CDATA[ ]]> Читать далее< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Очень странные ЧЕРЕПА< ![CDATA[]]>

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Отпечаток ноги длиной около 1,5 метров в Парке Драконов (Приморье)

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Стопа Ситы:

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Оригинал взят у < ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>< ![CDATA[ ]]> sibved< ![CDATA[]]> в < ![CDATA[ ]]> Продолжая питерскую тему< ![CDATA[]]>

На фасаде Эрмитажа, у которого расположен портик с атлантами есть ниши.

В них установлены скульптуры. Изготовлены, похоже из металла, предположительно бронза. Вот эта композиция прямо демонстрирует ученика и учителя. Кстати данный шлем массово представлен в орнаменте арки Генерального штаба и на барельефе постамента Александрийской колонны:

Аномалия или древние гены?