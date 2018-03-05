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Российские технологии уходят в отрыв. Психология американцев и “всёпропальщиков” не успевает за технической мыслью.

03:36. 5 марта 2018 Просмотров - 276 4 коммент. Опубликовал:

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Технологический рывок Россией сделан. На очереди предоление психологической зависимости от Запада.

 

На новые российские вооружения, показанные Владимиром Путиным в послании Федсобранию, идут массовые наезды двух типов. Первый - "высокоинтеллектуальный": мол, в дикой отсталой "Рашке" такого не может быть сделано по определению. Русские могут сделать только кирзовый сапог и мосинку, да и то под кнутом. Для производства одного кирзового сапога требуется два удара кнутом. То ли дело Запад... Собственно, это отражение на уровне туземного каргокульта ключевой идеи Запада об его извечном превосходстве над остальной частью мира (The West and the Rest). Это важнейший пункт западного расизма, идеологическое обоснование тому, что один процент мирового населения (находящийся, преимущественно, в западных странах) присваивает 82% создаваемого мирового богатства. Это отражение и крайне опасной психологической зависимости многих наших сограждан от плохих новостей. Когда всё плохо, им как-то хорошо. В последнее время я несколько раз лично столкнулся с истериками по этому поводу: "Этого не может быть, потому что это не должно быть, разве вы не знаете, что всё пропало?"

А наезд второго типа - "обывательский". Новейшие вооружения - это ж пушки вместо масла. А как же пенсионеры?.. Но я как-то помню то время, когда у нас все пушки заросли мхом, а офицеры ремонтировали чайники, чтобы как-то прокормиться. Очень "много" тогда было масла у пенсионеров...

Американцы, в отличие от многих наших сограждан, понимают, для чего им нужна военная мощь и её проекция на всё, включая мировую экономику. Американская военная мощь - это важнейший элемент американского доминирования, в том числе господства доллара как мировой резервной и расчетной валюты. Что позволяет Америке спокойно жить за счет остального мира и потреблять в четыре раза больше, чем производить.

Так что российские вооружения, подрывающие американскую военную мощь, это важно и для более справедливого устройства мировой экономики. Кстати, скоро будет заметно, что увеличились и экспортные продажи российского оружия - это доход в госбюджет. А некоторые показанные в послании Путина технологии - будут играть огромную роль и в гражданской сфере в ближайшие десятилетия.

К примеру, ракетный ядерный двигатель, разработанный для крылатой ракеты глобального радиуса действия - очевидно, ядерный прямоточный воздушно-реактивный двигатель, для создания которого русские специалисты решили множество очень сложных технических задач.

Это силовая установка для высокоскоростных летательных аппаратов разных типов, которые могут находится в воздухе на два порядка больше времени, чем любые самолеты и крылатые ракеты прежнего поколения. Такие российские аппараты - к примеру, стаи гиперзвуковых крылатых ракет и БПЛА, способные распределять и классифицировать по важности цели, выбирать тактику атаки и план ее проведения (в раннем варианте это было реализовано уже в ПКР "Гранит") - собственно сводят на нет всю мифологию американской военной мощи и неуязвимости. Делают бесполезными все триллионы долларов, потраченные американцами на авианосцы, ПРО и т.п., подрывают американский экспорт вооружений и роль США как военно-политического зонтика для правящих режимов многих стран, как тихой гавани для денег выкачиваемых компрадорами из своих стран. Это приведет и к истеричному накручиванию американцами военных расходов, что неизбежно отразится и на гражданской сфере, потому что оплачивать свои военные нужды американское государство заставляет весь остальной мир - и кое-кому это может надоесть...

Российский ядерный ракетный двигатель, разработанный на данный момент для крылатой ракеты, станет основой и для ядерного двигателя разгонных блоков космических аппаратов, дающего несравнимо больший удельный импульс, чем химический ракетный движок. Это сделает реальным освоение всей солнечной системы, начиная от ближнего космоса, вплоть до Пояса астероидов и спутников Сатурна...

И еще любопытный момент - несмотря на то, что в послании Путина было немало дежурных слов про малый и средний бизнес, все прорывные технологические достижения (о которых было сказано, и о которых не было сказано) оказались сделаны в области государственных проектов. Государство и спустя 70 лет после смерти Сталина, умеет в избранных проектах поддерживать заданный Иосифом Виссарионовичем уровень эффективности. И делать то, что не могут сделать западные конкуренты, расходуя на два порядка меньше средств, чем они. Речь идет не об эффективности в либеральном смысле этого слова, что означает лишь увеличение прибыли, идущей в карман капиталистов-транснационалов. Это эффективность гораздо более универсального свойства – достижение результата, значимого для всего общества в целом, на большую временную перспективу.

Так что Будущее - с опорой на культурную и духовную традицию, за социалистической экономикой. Точнее, за многоукладной экономикой, где главную роль будет играть не "невидимая рука рынка", вывозящая российские средства на офшорные острова, а государственный и общественный сектора.

 

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газета Завтра

Метки: айфондауны, всёпропальщики, прорывные технологии, психология зависимости, Россия
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4 коммент.»

  • 7185 5459
    Павел 5 марта 2018 в 5:12 Ссылка Пометить
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    Такие же мультики, только про звёздные войны, показывал Рейган своему плебсу:)

    Меня не впечатлило.

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  • 29 21
    Федор Лаптев 5 марта 2018 в 5:30 Ссылка Пометить
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    насчет американских денег . так они просто напечатают еще много своих бумажек а весь мир , в том числе и россия будут поддерживать доллар своей экономикой . нужно срочно переписывать конституцию и брать контроль над росийским центробанком в свои руки

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  • 89 58
    Иван 5 марта 2018 в 7:09 Ссылка Пометить
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    Прочитал статью- навеяло про Нью-Васюки.

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