Психотронное оружие. Ч.3

(Энергоинформационное воздействие и «рубильник»)





После ряда неудачных запусков ракет со спутниками для выполнения определенных программ назначения (уже догадываетесь, каких) да еще и в ключевые даты подготовки к определенным событиям, которые должны принести нужный результат, а именно – воздействие на большие массы людей одновременно, на улицах больших городов стало появляться всё больше столбов и антенн так называемой мобильной связи, интернета и приборов для «борьбы с терроризмом». Немного остановлюсь на том, почему участились неудачи с запусками спутников так называемой мобильной связи и с другими «начинками» в виде секретного груза.

«Спутникопад» начался еще во время жизни Н.Левашова, после 2010 года, когда бы восприняты попытки со стороны американских спецслужб создать в России хаос и устроить государственный переворот. Тогда много говорилось о климатическом оружии . Так называемое «климатическое оружие» является палкой о двух концах, так как этот неуправляемый процесс часто бьёт по самим инициаторам. Более «безопасно», как ошибочно считалось – наведенное воздействие на территорию врага с помощью направленного СВЧ излучения. В наведённом возбужденном состоянии, огромные области охваченных информационных блоков, как бы оживают, взаимодействуя друг с другом и с окружающей их средой. Но климатическое оружие – это последующий за ядерным оружием миф по запугиванию людей . А пытались ли воздействовать на состояние окружающей среды – ДА, пытались. НАА R Р тому пример. Но чему-нибудь они научились или нет? Это просто шли с ведром на голове и ночью по тайге. В широком или узком диапазоне частот пытались воздействовать на различные слои атмосферы, даже не имея каких-либо представлений о конструкции самой атмосферы вообще. Ну и чего они этим добились? Какого-то действительно резкого изменения климатических условий? Они себе обрели климактическое состояние головы, но климатического оружия не создали. Дальше иллюзорных эффектов применения окиси серебра по разгону «кумулус стратус» и других облаков – они больше ничего реального не добились. А всё остальное – это формы психологического воздействия на людей с целью демонстрации якобы своего цивилизационного преимущества. Этим страдало англо-американо-европейское цивилизационное преимущество. Одна из Упреждающих Стратегий прямо так и гласит: развеять иллюзию англо-американского развития.

Антироссийский антициклон 2010 года – это была попытка осуществить следующее: с ломом в руках действительно пытались организовать эксперимент и рассчитывали, что будут очень серьезно воздействовать на процессы управления климатом. Дальше очагового эффекта печки СВЧ в ограниченных районах – больше ничего не добились. Применили в том числе спутники для трансляции.

Лазерное оружие и воздействие высокочастотным процессом - разные вещи. Сейчас речь об СВЧ. К этому эксперименту они очень долго готовились. Но изготовители печек СВЧ для бытового применения ушли дальше них. И бизнес сделали более успешный, чем НАА R Р. То, что было очень много отрицательного, особенно не столько через климат, а через элементы случайных последствий в результате воздействия на людей, конечно, это ПРЕСТУПЛЕНИЕ перед жизнью вообще, как таковой, вызов против целостности всего нашего единого мира!

Кстати, в увеличении весовых масштабов американцев виноват не Макдональдс. Пусть организаторам НАА R Р скажут спасибо за то, как они непосредственно, не зная об этом, вмешались в управление обменными процессами своего населения. И это навсегда! Восстановить это невозможно. Потому что они не знают, как они это сделали, тем более, не знают, как воздействовали и как можно помочь восстановить. Это уже вторая и третья категории по пси-воздействию на людей. Вот сейчас уже пожинают плоды. Вполне достаточно последствий от «исследовательской пытливой деятельности» безумствующих специалистов с территории Аляски, вслепую генерирующих технические и энергетические воздействия агрессивного разрушающего характера на слои Атмосферы. Между прочим, это без последствий над территорией Северной Америки не остается. Так что пусть «стараются» для других, но и их «поощрит» природа!

Мало кто понимает, что любое наведённое излучение, даже через мобильник или Wi - Fi имеет спектр электромагнитных волн, которые по своей сути являются технологиями, разрушающими живую среду – психотроникой энергоинформационного воздействия . Непонимание процессов разрушения базируется на том, что нет чёткого понимания, что такое ИНФОРМАЦИЯ . Это не только сведения и сообщения, которые человек получает через свои органы чувств, но это сама суть построения конструкции пространства, в котором обитает человек, являясь, в свою очередь, пространством, напрямую зависящим от уложения энергий в макро и микрокосмосе.

Так вот, спутники с таким грузом психотронного воздействия НЕ ЛЕТЯТ! Проверьте сами количество неудачных попыток вывести на орбиту то, что не будет пропущено воссоздающейся истинной Системой Управления Земли и специальными Программами, которые мы называем «СветЛ».

Иные попытки воздействия на людей в силу противодействия со стороны СУЗ по выведению на орбиту спутников с психотронным оружием - башни и антенны , устанавливаемые в густонаселённых районах крупных мегаполисов.

Недавно появилась такая информация:

На станциях метрополитена Нью-Йорка, в туннелях и на городских мостах строятся таинственные металлические башни, напоминающие ретрансляторы. Но что удивительно: высокопоставленные чиновники в совете MTA, которые эти башни монтируют – не знают, что это за система и для чего она предназначена! https://youtu.be/tkubeAlaqos

Полли Троттенберг, комиссар по транспорту Нью-Йорка (!) честно говорит в интервью, что ни она, ни другие чиновники ничего о башнях не знают: «В нашей юрисдикции находятся только деньги, выделенные на монтаж этих башен (100 миллионов долларов!) и половину из них мы уже потратили. Но многие члены совета директоров, включая меня, обратили внимание, что у нас касательно этих башен нет полной и достаточной информации ».

Седрик Фултон, еще один чиновник MTA, отвечающий за мосты и туннели, вообще отказался разговаривать с журналистами, а его коллега, Хосе Луго признался: «Мы действительно не знаем, для чего это строится и какова конечная цель проекта».

На основании этого журналисты CBS2 потребовали ответа от председателя MTA, Джо Лхоты. Карлин, CBS2: «Некоторые из ваших собственных членов совета говорят, что они не знают специфики?».



Лхота: «Это оборудование является антитеррористической технологией и часть системы Национальной Безопасности» . Журналисты стали задавать уточняющие вопросы, однако чиновник ответил так: «Я не могу это обсуждать». Таким образом эти башни как были, так и остались полностью окутаны тайной. И эта тайна спрятана внутри них.

Но одно несомненно - эти башни с ретрансляторами никоим образом не касаются борьбы с терроризмом. Это устройства, предназначенные для воздействия на большие массы людей. И их элементы очень похожи на излучатели ультразвуковых волн. Хозяева Америки готовятся к массовым народным волнениям...





В последнее время буквально на каждом московском перекрестке появились странные столбы, увешанные антеннами и другими устройствами связи. Готовятся к предстоящим выборам Президента России? Проявления все те же, что описаны в первой части статьи: «Москвичи все чаще жалуются на плохое самочувствие».

Корреспонденты «МН» попытались разобраться, действительно ли техника может серьезно подорвать здоровье горожан и почему столичные власти игнорируют требования людей убрать эти вышки.

Когда в районе Отрадное появилась первая вышка, обвешанная передающим оборудованием, местные жители даже обрадовались. Мобильные телефоны во многих домах работали из рук вон плохо, и этому есть объективная причина , поэтому стремление властей исправить ситуацию вызвало у москвичей только одобрение. Но не прошло и полугода, как вся территория около метро буквально покрылась новыми вышками. Передающее оборудование нависало над детскими площадками, одна опора появилась прямо около входа в молочную кухню, к тому же внимательные горожане заметили, что связисты успели разместить свое оборудование на крыше детской поликлиники. Иногда расстояние между мачтами составляло не больше тридцати метров. А люди стали жаловаться на головные боли, скачки давления, у кого-то начались сердечные боли.

В прошедшем сентябре недовольство жителей переросло в акции протеста. На улице Санникова люди вышли на улицу, чтобы не дать рабочим повесить свои устройства на очередной столб. Когда стало ясно, что между враждующими сторонами скоро завяжется драка, кто-то вызвал полицию и представителей управы. Оказалось, что у пришельцев нет ни договоров на аренду столба, ни разрешительных документов. «Потом приехали специалисты, стали замерять излучение. Причем делали это на столбе, где висели еще неподключенные устройства . Вскоре мы получили официальный ответ о том, что превышений норм излучения не обнаружено», - рассказывает член общественного совета при управе района Отрадное Светлана Балашова .

После нескольких жалоб в префектуру и другие надзорные органы москвичам пришло ответное письмо.

«Это был стандартный ответ, что превышения около нашей вышки нет. Только потом оказалось, что она по документам числится в другом месте. Там, должно быть, и замеряли. Конечно, никаких излучений в том месте не обнаружили», - говорит член сообщества жильцов Лесной улицы Лариса Разумовская и приводит цифры, которые стали известны в результате независимой экспертизы, проведенной жителями Тверского района. Нормы радиомагнитных излучений были нарушены в несколько раз . Именно поэтому заявления о том, что в 2015 году из 366 жалоб москвичей обоснованной оказалась только одна, москвичи выслушивают со скептическими улыбками. И уж точно пострадавшие жители не верят заверениям чиновников, что базовые станции, расположенные на вышках, дают меньше 1 процента от общего фона. Остальные вредные излучения якобы дают сотовые телефоны, электроприборы и интернет.





Как фонарные столбы стали золотыми

Почти три года назад появилось распоряжение премьера Дмитрия Медведева улучшить информационное обеспечение столицы, и у связистов немедленно появилась новая головная боль. Ставить базовые станции на крышах жилых домов оказалось дорого и затруднительно. Дело в том, что Гражданский кодекс предписывает сначала получить разрешение жильцов на размещение оборудования.

«Это очень сложно, поэтому принято было техническое решение использовать столбы освещения, которые находятся на балансе ГУП «Моссвет». По состоянию на январь нынешнего года было установлено 2170 опор», - рассказал руководитель направления по работе с операторами сотовой связи Департамента информационных технологий Москвы Виктор Баранцев .

Операторы сотовой связи были очень довольны таким положением дел. Для того чтобы арендовать крышу жилого дома, надо не только пройти долгую процедуру сбора подписей жителей, но и платить приличные деньги - в среднем 80 тысяч рублей в месяц. А аренда места на фонарном столбе обойдется в 20 тысяч. Именно поэтому их оккупировали все признанные «монстры» на рынке мобильных услуг. Часто на одном столбе висит больше 30 высокочастотных приборов.

Координатор протестной группы из районов Нагатино и Сабурово Антон Скуратов потратил полгода, чтобы разобраться в кухне этого бизнеса.

«После 2013 года чиновники бросились выполнять распоряжение Медведева. Теперь Департамент информационных технологий собирает у операторов данные по «дыркам» в покрытии их сетей. В этих местах специальные организации делают опоры двойного назначения, то есть готовят вышки к подключению оборудования. Затем они передаются на баланс ГУП «Моссвет», которое отвечает за все фонарные столбы города. Таким образом, свои проблемы решили практически все. Операторы рады платить «Моссвету» совсем небольшие по сравнению с арендой чердаков жилых домов суммы. «Моссвет» рад тому, что деньги приносит буквально каждый столб. Чиновники рады, что выполнили еще одно распоряжение премьера. Не рады только мы, жители, но наше мнение, как водится, не учитывается», - размышляет Скуратов. Он сомневается и в объективности замеров. «Не может 20-30-ваттная антенна в радиусе 30 метров укладываться в нормы. Но формально вам скажут, что все в порядке. Какая-нибудь онкология проявится лет через пять, а тогда уже будет не до норм», - размышляет активист.

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова предполагает, что в проекте участвуют очень высокопоставленные и заинтересованные чиновники.

«Московское правительство отменило согласование с муниципальными депутатами работы по проводке коммуникаций. И сразу же строители перерыли всю Москву - новый кабель прокладывали. Есть подозрение, что он предназначался именно для опор двойного назначения. Значит, люди на очень высоком уровне кровно заинтересованы в этом проекте, здесь их материальные интересы. Надо было не просто провести кабель, а еще добиться, чтобы эти работы не согласовывались с общественностью. Это не всякий сможет», - говорит Шувалова.

Радиация убила тараканов





Врач-онколог Анатолий Хаустов из района Тропарево-Никулино тоже участвует в движении против опор двойного назначения. Он говорит, что специалисты знают о влиянии электромагнитных излучений на организм человека, но до конца это явление не изучено. (Примечание: Уже изучено до тонкостей, позволяющих как изменять состояние живой клетки, так и стабилизировать, и защищать от разрушающего воздействия с помощью технологий «СветЛ». Наряду с множеством искусственно наведённых разрушающих последствий для живой клетки , процессы совершенствования Сознания и Разума существенно затрудняются. Программы «СветЛ» в любом их применении с носителя — и есть путь не к отражению поступающей информации в жизнеобеспечении, а именно к её правильному восприятию Мозгом Пользователя) . Самое простое нарушение, которое может «подарить» появившаяся по соседству вышка, - это бессонница и головная боль. Затем возникают вегетососудистая дистония, гипертонические болезни, кардиосклерозы. Некоторые специалисты подозревают, что излучение может вызвать онкологическое заболевание, но пока связь между базовыми станциями и возникновением этого диагноза не доказана, так как применяют устаревшее представление о живой материи и ничего не знают о гармонии энергий в совокупности неинерционной и инерционной части вещества.

Самое безопасное расстояние от источника радиосигнала до жилого дома - 200 метров. Московские чиновники придерживаются других стандартов - 65 метров. На практике это расстояние чаще всего не превышает 40 метров. Доктор медицинских наук Светлана Никитина утверждает, что раньше базовые станции размещали только на крышах многоэтажек, чтобы квартиры не попадали в зону основного луча. «В последнее время мы видим, что антенны поползли вниз. Часто они расположены на двухэтажных постройках, на высоте всего нескольких метров от земли. Таким образом, излучение направлено на жилые дома. Однажды в такой квартире мы замеряли показатели. Оказалось, они в 50 раз превышали нормативы», - рассказывает Никитина.

Между тем москвичи уже успели заметить, что вскоре после появления вышек из столичных квартир исчезли тараканы. Встретить некогда вездесущего воробья - это уже большая редкость. Муниципальный депутат Александра Андреева с ужасом говорит о деятельности Департамента культуры - чиновники установили Wi-Fi в большинстве столичных парков. «Там же не останется ни одного насекомого!» - возмущается она.

Рассказывают, что несколько лет назад житель Подмосковья заставил чиновников убрать столб от своего коттеджа. Этому человеку удалось убедить судью, что агрегат нарушает его конституционное право на благоприятную окружающую среду. У москвичей успехи скромнее - никому из них так и не удалось добиться ликвидации вышки с передающими устройствами у себя под окнами. На все их жалобы столичные чиновники отвечают стандартными отписками.

Выводы.

Подводя итоги всему вышесказанному, констатируем следующее - существует несколько типов энергоинформационного воздействия на живой организм:

1. Энергоинформационное сопровождение живой клетки и Мозга биосистемы, которая была создана на космическом объекте, входящем в состав Планетарной Кластерной Системы под управлением трёх уровней и состояний общего управления, а именно Надсистемного, Системного и Подсистемного. Это сопровождение уровня природного естества . Надсистемный (извне, относительно управляемого бытия самой Земли); Системный (автономная Система Управления бытием энергий Земли и одновременно надсистемное положение Её уровня по управлению жизнью на планете); Подсистемный (для Человека и окружающей его действительности относительно Системы Управления Земли при Её программном управлении всеми процессами будущего Цивилизационного развития Разуменной ориентации Человечества).

2. Энергоинформационное сопровождение живой клетки и Мозга биосистемы под влиянием вменённых насильственных состояний обитания (управления) из свершенного хронопроцесса «интервентского вмешательства Эбровской Системы». О наличии таких вмешательств в генерацию энергий природного естества и их уничтожении говорил Н.В. Левашов: «…Таких генераторов оказалось девяносто девять, каждый из которых «сидел» в особых зонах Мидгард-Земли. Эти энергетические узлы создавали вокруг планеты сетку силы. Именно это и было причиной, почему в этих активных узлах социальные паразиты (Эбры-пришельцы) разместили пси-генераторы подавления воли и сознания людей, превращая их в биороботов. Увидев и осознав это, я приступил к уничтожению этой паразитической системы. …чтобы очистить Мидгард-землю от социальных паразитов, пришлось основательно взяться за самих социальных паразитов. Практика показала, что даже после уничтожения генераторов, действовавших в течение тысячелетий и подавлявших сознание и волю , люди самостоятельно не в состоянии освободиться от последствий их воздействий, и власть в бывших соцстранах и республиках СССР захватили всё те же социальные паразиты»!

« Поначалу мне было даже трудно поверить в то, что уничтожение каких-то генераторов, о существовании которых даже не подозревает подавляющие число жителей Мидгард-Земли, повлекло за собой изменение социального устройства стран социализма. Что говорить о людях, которые убеждены, что подобное не может быть, потому что не может быть никогда, если и я сам, когда уничтожил эти генераторы, не мог поверить в то, что от каких-то пси-генераторов, управляющих сознанием людей через подсознание, зависит политическое устройство на Мидгард-Земле».

3. Психотронные генераторы, созданные на основе применения излучающих электромагнитных частот от торсионных генераторов и иных разрушающих изобретений рукоприложенного характера. Пси-оружие массового уничтожения и зомбирования через непосредственное разрушение мирообразующей энергоинформации и влияние искаженных энергий этих полей на пси-поле и клетки органов людей. К ним относятся англо-американо-европейские технологии разрушающего характера - энергетика, медицина, информация и управление, экология продуктов питания и жильё. Вся электронная аппаратура и приборы различного предназначения на основе электромагнитных излучений. Пси-оружие предназначено для воздействия на максимально широкие слои населения, не считая пси-излучателей, которые могут отправить на тот свет какого-нибудь видного общественно-политического деятеля мирового уровня или ученого, копнувшего не туда, куда допустимо. Узконаправленный пси-излучатель - тонкий, хлопотный, дорогостоящий, элитный процесс. Для людей попроще гораздо больше подойдет, к примеру, старая добрая автомобильная катастрофа.

Итак, пси-оружие – средство управления массами, а раз так, то и способы его доставки к, так сказать, потребителю должно быть также массовым.

Из всего вышесказанного следует очень простой и логичный вывод: вероятнее всего воздействие на население осуществляется при помощи уже имеющейся, широко распространенной и разветвленной инфраструктуры. К ней может относиться: телевидение, мобильная связь, интернет, телефонные линии, линии электропередач, даже электропроводка внутри зданий. Мобильная связь и интернет, спутниковые принимающие и излучающие сигналы частот целенаправленного диапазона, система HAARP и иные приборы СВЧ.

Из всего этого замечательного списка, конечно же, самым вероятным источником кодирующего сигнала является телевидение. Именно телевизор является мощным генератором одновременно видео, аудио и электромагнитного сигнала.

4. Энергоинформационное воздействие, создающее нейтрализующий эффект всем искусственно наведённым излучениям. Это воздействие компенсирует потенциал, расходуемый на удержание баланса энергий в организме Человека.

Защита от психотронного оружия.

Основная причина опасности психотронного воздействия связана с удивительным природным, не нами созданным, естеством – наличием и особенностями построения комплексной структуры информационных блоков (Часть 3, Прил. 3, ОФЧ), формирующих бесконечные цепи соединений в Атмосфере (как части Мозга Атмосферы, а не некоего неопределенного эфира, как это ранее воспринималось через многие учения), а также их соответствующее формирование в живой (включая и мозг людей) и неживой природе. Наличие таковых информационных блоков и сложнейшие соединения из них, есть природная Система хранения заданных программных состояний для бытия (поведения, действия, исполнения работы) энергий в пространстве. В результате активного процесса сложнейшего проистечения по обмену или сопровождению взаимной необходимой передачи различной информации в среде живой и неживой природы и формируются определенные управляемые условия жизнесопровождения, в том числе часть из них, ориентированных и для обеспечения жизни людей. Без них жизнь просто невозможна!

В отличие от многочисленных рекомендаций надевать шапочку из фольги и «заземляться» - мы не будем этого предлагать! Эти рекомендации никак не решают проблемы с восстановлением поврежденного Мозга и организма, так как только частично изолируют от воздействия или сбрасывают накапливающиеся в организме электрические заряды.

У нас есть другое решение, основанное на технологиях, которые позабыты ввиду того, что люди нашей планеты очень долго находились под управлением чужой Системы Управления и не могли принимать информацию истинной Системы Управления в неискажённом виде.

Изучая на собственном опыте множество возможных путей разрушения пси-защиты человека, Николай Викторович Левашов прежде всего позаботился о восстановлении и усилении защитного пси-поля человека, воплотив эти Знания в создании технологий «СветЛ».

Применение Программ «СветЛ» восполняет на атомарно-клеточном уровне весь комплекс октав (спектр частот жизнесопровождения Живой Клетки и Мозга) живой структуры. Это содействие конструкции Мозга в восстановлении части утерянных им функций или воссоздания до должного уровня части заниженных функций мозга. Через генерацию энергий: магнитной, или электрической или и той, и другой. Поэтому и восстановление организма пользователей Программ начинается с восстановления и усиления ЗАЩИТЫ . Д-поле (додекаэдр) генератора первичных материй на основе конструкта кремниевой формы носителя создаёт дополнительный комплекс дополняющих первичных материй-энергий для насыщения и восстановления естественного пси-поля человека. Такую защиту разрушить очень трудно, конечно, если человек сам не разрушает её изнутри вспыльчивым характером своего эмоционального поведения или под влиянием отравляющих веществ, будь то, алкоголь, наркотики или лекарства!





Любое агрессивное внешнее воздействие сразу считывается Комплексом, как нарастающий магнитный импульс. Многие пользователи уже на практике оценили возможности такой защиты: люди не один раз сообщали о том, что, попав в серьёзные аварии, они сами и все находящиеся рядом с ними не получали даже царапин, даже при лобовом столкновении автомобилей! То же самое происходит и при переходе улиц – словно что-то резко останавливает от шага перед незамеченным автомобилем. Защита, как плотный кокон удерживает от падения, а в периоды различных сезонных перепадов температур предотвращает от инфекций. В квартирах и домах пользователей Программ «СветЛ» уровень влияния излучателей значительно снижается даже для членов семьи, у которых нет таких чудо-приборов, это сказывается и на состоянии здоровья, и на атмосфере семейных отношений.

Технологии «СветЛ» - это единственный на сегодняшний день способ не допустить влияния пси-оружия на Мозг и, соответственно, на состояние здоровья людей. Это своего рода «рубильник» по отключению психотронного, ультразвукового и инфразвукового оружия.

Берегите себя, используя разумные технологии защитно-восстанавливающего характера оздоровительного назначения!

Желаем Здравия!

Елена Биттнер





«Климатическое оружие – правда или блеф?» http://rnto.club/biblioteka/Bittner-E.A./Stati/1_19-Klimaticheskoe-oruzhie---Pravda-ili-Blef.html

Вторая упреждающая стратегия – отказ от англо-американо-европейских технологий разрушающего характера, ныне истощающих не возобновляемые ресурсы природного естества и ведущие к ликвидации жизни на планете.http://www.salvatorem.ru/?page_id=3201

Со стороны истинной Системы Управления обуславливаются комплексные состояния управляемой окружающей среды, позволяющие поэтапно свершиться процессам адаптации мозга людей и части его наиболее жизнеопределяющих функций под меняющиеся состояния энергоинформационного сопровождения, трансляция которых в измененной конструкции построения самой информации уже происходит с нарастающей плотностью потока. Подробнее:http://www.salvatorem.ru/?page_id=3201