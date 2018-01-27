(Часть первая. Предыстория)

«Современные технологии воздействия на массовое сознание порой оказывает более разрушительный эффект, чем применение традиционного оружия».

А.Г. Лукошенко

Тема о психотронном оружии поднимается по нарастающей с середины прошлого столетия. Сначала о пси-оружии упоминалось, как о фантастике, описываемой в книге братьев Стругацких «Обитаемый остров» в 1969 году, потом всё чаще стали выплывать рассказы очевидцев, которым, тем не менее, мало кто верил, как, поначалу и в фантастику Герберта Уэллса. Разве можно поверить в то, чего нельзя «пощупать» и «измерить»? Однако вскоре часть информации о пси-оружии рассекретили, что стало вызывать множество вопросов о том, на что же и как влияют эти секретные разработки по управлению поведением людей, как в индивидуальном, так и в массовом режиме. На страницах сайта «РНТО» и в книге Ф.Д. Шкруднева «Светлый Веник Левашова в Банном Деле Хатыбова» этой теме уделено значительное внимание. Однако, впервые и более подробно суть психотронного воздействия на Мозг Человека затронул Н.В. Левашов . А физику процессов можно досконально понять из работ А.М. Хатыбова , который имел самое прямое отношение к разработкам, связанным с психотронным оружием. Частично к этой теме прикоснулась ранее и я, в надежде прояснить для широкой публики процессы пси-воздействия через реакцию пси-поля живых систем на различные методы его дестабилизации, разрушения и, следовательно, управления толпой или отдельным человеком посредством дистанционно навязанных поведенческих команд .

Пси-генераторы

ПСИХОТРОННОЕ ОРУЖИЕ СУЩЕСТВУЕТ ДАВНО! Возможности его создания и применения основаны на изучении психики и поведенческих реакций человека в состоянии преобладания животных инстинктов. С древних времен пси-оружием ментального воздействия пользовались жрецы для управления толпой. Теперь для подавления пси-защиты, создаваемой Мозгом, применяются технические устройства, разрушающие естественную защиту пси-поля человека посредством наведённых электромагнитных излучений на живой организм. Такие излучения создаются специальными генераторами, которые подсоединяются к телеантенне, радиопроводке, а теперь, к системе интернета на беспроводной основе – Wi - Fi , и с помощью электромагнитных импульсов естественный сигнал снимается, и формируется новый ионный код, который поставляет человеку ложную информацию вне его сознания. Более развёрнуто процессы формирования информационных сигналов и их восприятие мозгом описаны в книге Н.Левашова «Сущность и Разум», том 1, гл.5 «Природа памяти».

Кроме этого в особых зонах (энергетических узлах планеты) прежде располагались генераторы с программами для подавления воли и сознания людей, превращая их в послушных биороботов. Для донесения нужного сообщения привлекались ключевые фигуры, такие как жрецы, священники или маги.

В атеистическом СССР такие функции выполняли властители, политработники и сценические кумиры, такие как А. Райкин и т.п. Николай Левашов в книге «Зеркало моей души» описывал влияние этих генераторов на мышление и здоровье людей. Упоминал способы перекачки «жизненной силы» при помощи «адских машин» для продления жизни паразитирующих особей определённого генотипа, а также описал своё личное участие в уничтожении генераторов в 1987. После уничтожения этих генераторов со стороны «исполнителей диктантов» (марионеток) паразитической системы начались попытки применения новых психотронных приборов, способных генерировать необходимые частотные импульсы разрушительного характера, так как управление людьми ускользало из рук несущественного паразитирующего меньшинства: начала проявляться вся истинная суть триединого фашизма - финансового, национально-демографического и административно-чиновничьего .

При открытой или слабой пси-защите человеку легко навязывается любая информация, так как Мозг не может адекватно и критически обрабатывать поступающие сообщения, особенно повторённые несколько раз. Человек обретал чувство Веры, формируясь информацией узконаправленного содержания, оставаясь слепым к информации другого рода . Практически каждый человек на земле подвержен пси-воздействию, не в силах противостоять среде, в которой нарушена стабильность жизнесопровождающих частот природного естества Земли, но получает только свою часть «инструкций» принудительного исполнительского состояния.

Поскольку Н.В. Левашов отлично понимал физику (природу процессов) этого пси-воздействия и применил свои Знания для уничтожения пси-генераторов, он создал мощное устройство для нейтрализации разрушительных излучений и восстановления пси-защиты людей – ГЕНЕРАТОР ПСИ-ПОЛЯ, который получил своё применение в Программах технологии «СВЕТЛ» широкого спектра назначения. О том, как эти технологии защищают от пси-оружия будет рассказано ниже.

Предпосылки создания психотронного оружия.

Предпосылки создания психотронного оружия просты до неприличия. Как выяснилось, человеческая психика является мягкой, податливой, практически не защищенной системой, вследствие развития событий, которые получили своё начало 18 тысяч лет назад . Первые же опыты по воздействию на нее, увенчались ошеломляющим успехом. Более ста лет назад в эпоху паровозов и граммофонов стали доступны ментальный контроль и коррекция по программе «электроники». Теперь только представьте, что можно сотворить с человеком при помощи современных технологий и запускаемых в околоземное пространство спутников!

Что такое пси-оружие?

Психотронное оружие ― средство воздействия на организм человека, в результате которого может происходить:

1) полное или частичное разрушение психики и головного мозга;

2) нарушение процессов жизнедеятельности всего организма или отдельных органов, приводящее к заболеваниям и смерти.

3) обеспечение управляющего воздействия (создание зомби и биороботов).

Какими же именно средствами осуществляются вышеперечисленные воздействия? Нужно сказать, что спектр методов и технических устройств здесь весьма широк и разнообразен. Часть из них остается пока тайной за семью печатями, однако информация о некоторых, так сказать, «классических» разработках то и дело проскальзывает в откровениях пожилых ученых, отставных военных и агентов спецслужб. Итак, начнем с самой известной машины для промывания мозгов под названием пси-генератор или пси-излучатель .

Человеческий организм по большому счету является электрохимической системой, не считая того, что живая клетка имеет как собственный, так и внесенный электрический потенциал. Этот потенциал может быть, как положительным, так и отрицательным с параметрами, соответствующими существованию живой клетки в условиях конкретной системы жизнеобеспечения. Мозг человека является сложным комплексом, который управляет всеми клетками тела человека.

Каждая живая КЛЕТКА МОЗГА - это электро-магнито-гравитационный ГЕНЕРАТОР , и мозг в целом автономно поддерживает альбедо всего организма человека, создавая каждой живой клетке организма оптимальные условия существования. Эти условия обеспечивают работу всего организма как единой системы. А раз так, волне естественно, что в свое время возникла идея воздействовать на нее при помощи электромагнитных волн и полей. Изменяя напряженность поля, длину волн и их частоты, возможно серьезно влиять на состояние человека, его психику. Так, например, электромагнитная волна частотой 20Гц вызывает сильное эмоциональное возбуждение, а вот волна частотой в 2Гц оказывает противоположное воздействие, иными словами вызывает чувство полной апатии и подавленности. Наряду с электромагнитным, в пси-генераторах могут использоваться и другие типы излучений, например, такие как торсионное, ультразвуковое, микроволновое и т.д.

Пси-генераторы техногенной природы начали создавать ещё до начала Второй мировой войны в Советском Союзе, Германии и США проводились эксперименты по пси-воздействию на широкие массы населения. Судя по всему, дальше других в этом деле продвинулись немцы. Ученых Третьего рейха не обременял страх за содеянное, жалость и мораль, они имели практически неограниченное количество подопытного человеческого материала, о сохранении жизни и здоровья которого можно было совершенно не беспокоиться. Но это только одна, видимая, сторона реальности. Истина же кроется в том, что определённому генотипу была вменена команда (идея) через Управляющий Комплекс «Альпы-2» для ускоренного продолжения эксперимента по программам интервентской Системы Управления – «энергобиогенезис Живой Клетки плоти», устранение отработанных генотипов, развитие генотипа для контактного состояния с эбровским Мозгом, совмещение эбровского Мозга с усовершенствованной «рубашкой» людей - создание истинных арийцев, а на деле – более совершенного «избранного» генотипа 4хх. Если добавить к этому мощнейший и неслучайный научный, промышленный и финансовый потенциал, то станет понятным, почему Германия оказалась далеко впереди своих врагов и конкурентов.

Управление людьми с помощью технологий пси-воздействия – тема неоднозначная и требует детального рассмотрения, поэтому не лишним будет привести историю секретных разработок, которые получили применение НЕ ВО БЛАГО .

Начиная с середины 1941 года, все исследования по пси-оружию были сконцентрированы в стенах Института физики сознания ― невероятно засекреченного учреждения, работавшего в системе «Аненербе». Именно там и родился проект «Тор», названный так в честь одного из древнегерманских богов, но на деле являвшийся генератором торсионного поля. Данных по этому проекту чрезвычайно мало, но и по ним можно судить, что успехи фашистов уже позволяли им перейти от сугубо научных исследований к применению пси-излучателей на практике.

Как утверждает Юрий Малин, научный консультант федеральной службы охраны РФ, всем известная ставка Гитлера «Вервольф» (Оборотень), располагавшаяся в 8 километрах северней Винницы, вовсе не являлась таковой. На самом деле это был сверхсекретный объект, в глубоком подземном бункере которого размещались системы мощнейшего торсионного генератора. Этот самый генератор должен был держать под контролем почти всю восточную Европу (см. статью «Вервольф ― тайное оружие Гитлера ).

К началу 1944 года полтора десятка пси-генераторов и сеть мачт-ретрансляторов были развернуты по всей Германии. Они днем и ночью передавали один и тот же ментальный приказ: боевой дух, преданность Фюреру, воля к победе. Начиная с этого момента, упаднические настроения среди немцев резко пошли на убыль, они вновь с вожделением внимали речам доктора Геббельса и готовились умирать за великую Германию. Однако пси-обработка не могла восполнить потери. Войска союзников по антигитлеровской коалиции наступали. При приближении противника фашисты взрывали свои пси-излучатели и ретрансляторы. Как следствие этого моральный дух войск и населения начинал падать, оборона разваливалась, но у гитлеровцев другого выбора просто не было. Они не могли допустить, чтобы новое секретное оружие попало к врагу.

Однако фашисты не успели в полной мере реализовать свои планы, так как были разгромлены войсками союзников. После окончания боевых действий все разработки института «Аненербе» перекочевали к странам-победителям. Львиная доля их попала в США. Например, в ходе спецоперации «Скрепка» за океан было переправлено около 600 фашистских ученых специализировавшихся на создании пси-оружия. Всех их сразу же подключили к проекту ЦРУ «МК-Ультра».

С 1950 по 1973 года в США наряду с «МК-Ультра» запускается еще ряд крупных проектов: «Артишок», «Синяя птица», «МК-поиск». В 1977 г. все основные проекты по созданию и совершенствованию психотронного оружия концентрируются в новом Центре перспективных физических исследований. Параллельно работы в этом направлении продолжаются и в других 140 более мелких лабораториях. Неистовое желание управлять миром у американских ястребов прямо-таки зашкаливает. К сожалению, следует признать, что они уверенно продвигаются по этому пути.

Вот информация, которую придал гласности болгарский ученый, доктор философских наук Теодор Дичев:

«18 августа 1991 года в районе Варны пришвартовался американский крейсер «Белкнап». Аппаратура, зачехленная на его борту, не походила на обычное вооружение. Незадолго до этого она была испытана в Персидском заливе. С появлением в его водах загадочного корабля в рядах армии Ирака начались странные вещи. Закаленных годами жесточайшей войны с Ираком гвардейцев Саддама Хусейна стал охватывать животный страх. Сначала они сдавались десятками, потом тысячами. Это была первая в истории человечества психотронная война. Выиграли ее США при президенте Джордже Буше, который еще в свою бытность шефа ЦРУ лично курировал отдел, занимающийся пси-разработками.

19 августа 1991 года зомби-генератор на борту «Белкнапа» был расчехлен вновь. Настройка шла на особый режим работы: вместо ужаса программировалась эйфория. Невидимый луч нацелился на Москву. В российской столице он корректировался специальной аппаратурой, установленной на шестом этаже американского посольства. Ранее она уже опробовалась, однако в ходе этих испытаний поглощающие огромное количество энергии устройства загорелись. К очагу пожара российские пожарные допущены не были.

В августе 1991-го все сработало четко. Луч был сфокусирован в сторону Белого дома, одновременно с этим туда же подвезли повышающую внушаемость водку. Начала собираться толпа. (Алкоголь открывает индивидуальную пси-защиту, что облегчает возможность влиять на действия человека, особенно в окружении толпы. – Е.Б.) Постепенно ее охватывало возбуждение. Стали строить баррикады из мусора против танков. Никто не замечал опереточного характера всего происходящего, словно чья-то невидимая рука залезала в подсознание и извлекала оттуда полузабытое клише: Красная Пресня, 1905 год, "Долой самодержавие!", "Да здравствует революция!". В мозгу людей, собравшихся на той же Красной Пресне уже в 1991 году, устойчивые образы приобрели новую лексическую окраску: "Долой партократию!", "Да здравствует демократия!". Потом Ельцин говорил речь. Для этого он зачем-то спустился с радофицированного балкона и взобрался на танк. Прямо революция и Ленин на броневике! Народ приветствует вождя! Тысячи людей, ставших биороботами, копошились на прилегающей к Белому дому территории. Вскоре ее назовут площадью Свободы».

К сказанному болгарским ученым можно добавить лишь три вещи: Первая. За долгие годы противостояния с Ираком янки использовали не только один «Белкнап». В 2002 году в Персидский залив прибыла целая секретная эскадра аналогичных кораблей. Она работала во взаимодействии с несколькими эскадрильями специальных тяжелых самолетов, которые несли на своем борту ретрансляторы. Иными словами, на самолетах стояло оборудование аналогичное тому, что работало в Москве в американском посольстве. (Примечание: Один из самолетов-ретрансляторов был сбит ПВО Ирака. По некоторым сведениям, еще до капитуляции Ирака его обломки успели изучить русские специалисты.) Для локальных целей в Ираке применялись мобильные пси-излучатели, установленные на внедорожниках «Humvee» и другой бронетехнике. Кстати, именно эти установки, а вовсе не боеприпасы с обедненным ураном, стали причиной разрушения центральной нервной системы и белокровия у нескольких десятков НАТОвских солдат.

Вторая. На применение американцами пси-оружия во время московских событий 1991 года указывал не кто-нибудь, а тогдашний министр обороны РСФСР, генерал армии Константин Кобец.

Третья. Незадолго до указанных выше событий, а именно в декабре 1989 года тот же самый «Белкнап» вместе с советским ракетным крейсером «Слава» осуществлял охрану знаменитой встречи тогда еще Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша на острове Мальта. Как вам такое совпадение? Печальные результаты этих переговоров всем хорошо известны. Горбачев с потрохами сдал все содружество социалистических государств и открыл американцам путь в восточную Европу. Вот тут-то и возникает вопрос, а не помог ли Михаилу Сергеевичу в этом историческом решении пси-излучатель «Белкнапа»?

Следующий визит «Белкнапа» в Черное море состоялся в июне—июле 1993 года. Тоже невероятно памятный год. Кто забыл, напомню, что именно в 1993 по Москве вновь катались танки, а на улицах вновь грохотали автоматные очереди. Правда, справедливости ради, стоит сказать, что «Белкнап» покинул Черное море еще до того, как в российской столице началась кровавая бойня… Но ведь для чего-то он туда приходил? Лично я считаю, что визит американца был связан с обкаткой и регулировкой новых пси-излучателей, которые установили уже непосредственно в Москве. В те годы подобное было вполне реально. При правлении господина Ельцина янки хозяйничали в стране и могли без проблем установить свое оборудование, хоть в мавзолее Ленина на Красной площади.

Применение пси-оружия во время событий кровавого октября 1993 года ощутили на себе множество людей. Из их рассказов можно сделать вывод, что в Москве работали сразу несколько излучателей оказывающих диаметрально противоположное воздействие. Одни из них нагоняли к местам событий безмолвную, совершенно апатичную толпу, незавидная судьба которой состояла в том, чтобы забрызгать свой кровью как можно больше квадратных метров асфальта. Другие ― наоборот, распаляли вооруженных бойцов, не позволяли им разобраться в ситуации, засомневаться в правильности священной борьбы за новую Россию, за великого президента Бориса Ельцина. Зомби убивали без всякого разбора и страха за последствия. Вот дословные свидетельства некоторых свидетелей тех событий:

Юрий Малин, научный консультант федеральной службы охраны РФ: «Люди вдруг забывали о купленных билетах на самолеты и поезда. Они стягивались к центру Москвы, совершенно не понимая, что там происходит и что их туда тянет, как магнитом. Началась стрельба, и люди стали падать с ранениями в живот и другие части тела, но остальные зеваки продолжали жевать мороженное, глазеть на раненых, убитых и на расстреливаемый Белый дом».

Татьяна Сырченко, редактор газеты «Аномалия», оказалась в зоне действия тормозящего поля. От станции метро до места работы ей требовалось пройти всего около 30 метров. На преодоление этих 30 метров женщине потребовалось более получаса. «Когда вышла из метро, возникло ощущение, что я получила пыльным мешком по голове (есть такое выражение). Я стояла и не понимала куда идти. Для того чтобы заставить мозг работать, стала повторять таблицу умножения. Трижды-три еще вспомнила, а вот трижды-четыре уже считала при помощи пальцев».

Альбина Морозова ― жительница одного из многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости от Белого дома и угодившего под действие возбуждающего поля. Незадолго до революции 1993 года девушка попала в аварию, а потому наблюдала за ходом событий сидя в инвалидном кресле из окна своей квартиры на восьмом этаже. «У меня появилось ощущение, что нужно бомбить. Кого? Зачем? Я не знала. Нужно бомбить и все! Я наполняла по три бутылки воды, подкатывалась к окну и швыряла их вниз. Умопомрачение, но на тот момент мне казалось, что я делаю что-то очень важное. Внизу были люди, и я по ним бомбила с дикой агрессией. Потом мне было жутко стыдно за свое поведение, но в тот день я была как бы не в себе».

В действиях участников конфликта 1993 года действительно наблюдалось много чего странного. Общеизвестный факт, что зачастую в бой друг с другом вступали подразделения, находившиеся, так сказать, по одну сторону баррикад. А чего стоит тот безжалостный расстрел безоружной толпы, который учинил спецназ «Витязь» под зданием телецентра «Останкино»?! Многие помнят «пожар» Останкинской башни. Достаточно подробно написал Н. Левашов и об этом, и о многом другом, связанном с «технологиями», которые применялись им для уничтожения этих генераторов, в том числе и расположенных на Останкинской башне.

Продолжение следует … .

Елена Биттнер