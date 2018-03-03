Мнение: ответ на поставку “Джавелинов” – признание ЛДНР

Единственный способ заставить Украину выполнять Минские соглашения — это пойти по пути силового давления, считает военный эксперт Михаил Александров.

1 марта госдепартамент США одобрил поставку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин" Украине. Осталось заключить контракт на сумму 47 миллионов долларов. Киев получит 37 установок и 210 ракет к ним, а также американских военных инструкторов, которые будут обучать украинских солдат. Конгресс теоретически имеет право заблокировать сделку, но это маловероятно из-за повальных русофобских настроений.

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Михаил Александров, современные российские комплексы типа "Корнет" превосходят "Джавелины" по своим тактико-техническим характеристикам и "в случае необходимости могут быть переданы Донецкой и Луганской народным республикам". По словам эксперта "Правды.Ру", республики и сейчас располагают "советскими средствами", которые "достаточно эффективны, как показала война в Сирии", например, ПТРК "Конкурс".

Продажа "Джавелинов" — это символический акт, сигнал украинскому и международному сообществу, что "США намерены укреплять военный потенциал Украины, направлять его против России".

Мы с этим должны считаться, и "решать вопрос кардинально", считает Михаил Александров. Минские соглашения, по мнению эксперта "Правды.Ру", были нужны, чтобы остановить наступление войск ДНР-ЛНР. "Порошенко сказали: "Ты все подписывай, потому что все равно соблюдать не будем". Вот он и подписал. Он их не соблюдает, они его поддерживают в этом. Ну и что дальше? Мы должны и дальше смотреть на эти Минские соглашения и делать вид, что они работают? Мы кого обманываем? Мы сами себя обманываем. Единственный способ заставить Украину что-то делать — это пойти по пути силового давления", — сказал "Правде.Ру" политолог.

Поскольку "Джавелины" — это такой политический жест, "Россия должна тоже ответить политическим жестом", — продолжил эксперт "Правды.Ру". Признать ДНР и ЛНР, провести там выборы, "постепенно наращивать давление на Украину, а потом освободить все территории области". Михаил Александров полагает, что надо требовать от российских властей решительных действий. "Вот Путин показал вчера новейшее оружие, надо его использовать, чтобы освободить Донецкую и Луганскую области, а то не понятно, зачем на армию тратятся такие огромные деньги", — резюмировал политолог в интервью "Правде.Ру".

Как сообщала "Правда.Ру", представитель Международного института стратегических исследований Лондона (IISS) Бриг Бен Барри выразил мнение, что современные противотанковые средства НАТО малоэффективны против "Арматы". Михаил Александров напомнил, что российский танк оборудован комплексом активной защиты "Афганит".