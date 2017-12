Новости Украины и Новороссии 27 декабря 2017

«Сбылась мечта идиота» — не так давно иронично говорили про доставшийся Украине безвиз, который, впрочем, ничего не изменил в жизни простых украинцев.

Теперь ту же фразу можно с полным основанием повторить по отношению к ещё одной украинской мечте, которая за три с лишним года успела превратиться в навязчивую манию армии — Америка наконец-то отсыпала своей криптоколонии чуток «Джавелинов». Да, тех самых «Джавелинов», которые, как известно, одним своим наличием легко могут вернуть Крым, Донбасс, Кубань и лучшие места на Тверской.

Украинская армия получит целых 35 пусковых установок и 210 ракет к ним. Учитывая, впрочем, космическую стоимость каждой из них — это достаточно много, аж 47 миллионов долларов. Естественно, платить за них Незалежная не будет — деньги спишут за счёт американской же финансовой помощи на 350 миллионов баксов.

Давайте поближе познакомимся с разрекламированным американским зверьком и трезво оценим все перспективы его появления для ВСУ и ВС ЛДНР.

Начнём с лицемерия — «Помощь США носит исключительно оборонительный характер, и, как мы всегда говорили, Украина является суверенной страной и имеет право защищаться», сказали в Пентагоне. Это, разумеется, жонглирование смыслами: лёгкий ПТРК способен уничтожать танки противника и в глухой обороне, и, что не менее важно, в наступлении — отражая вражеские контратаки. Танки в нынешних локальных конфликтах — по-прежнему «короли поля боя», и без их огневой поддержки крайне сложно атаковать (контратаковать) закрепившегося противника. Иными словами, ВСУ надеются, что их небольшие (или, рано или поздно, большие) штурмовые соединения резко приобрели в возможностях закрепиться в очередном куске «серой зоны» и отбивать попытки ополчения выбить их оттуда с помощью контратакующей бронетехники. Безусловно, лёгкий мобильный ПТРК в такой ситуации крайне полезен, с этим сложно поспорить. На стационарных-то, долговременных оборонительных позициях особо ничего туда-сюда носить не надо, там можно и старые тяжёлые комплексы использовать, а вот в наступлении, в мобильном бою — да, «Джавелин» штука хорошая. Так что именно на наступление они и рассчитаны, а не на оборону.

Вопрос в другом: так ли уж крут «Джавелин» именно в условиях Донбасса и в руках ВСУ?

Тут важно понять сам пафос яростного возбуждения украинских милитаристов именно от «Джавелина», который, за единственным исключением, достаточно средний ПТРК. Это исключение — простота использования.

«Выстрелил и забыл», да. Очень дорогая установка с очень умной ракетой, оснащённой инфракрасной (тепловой) головкой самонаведения. Именно простота использования, а не эффективность (другие ПТРК поражают танки ничуть не хуже) очаровала неудачников-свидомитов: тут даже мы справимся, ракета сделает всё за нас, ррраз — и в дамках! Если честно, комплексы криворукости тут проявляются во всей их неприглядной силе…

О минусах «Джавелина» вообще и конкретно в сравнении с российскими аналогами уже много написано и снято:

Перечислим их кратко:

— вес. Это кажется странным, но, вопреки расхожему мнению, «Джавелин» — тяжёлый. Разве 22 килограмма — это легко? Это примерно столько же, сколько несёт один из номеров расчёта ПТРК «Корнет». Солдат с половиной «Корнета» (труба или станок) передвигается с той же скоростью, что и солдат с «Джавелином». И в чём преимущество? Оба девайса умеренно мобильные, оба переносятся с одинаковой скоростью, просто российский — двумя бойцами, а американский — одним. В ВСУ дефицит солдат?

— высокая стоимость. «Джавелин» — самый дорогой ПТРК в мире. Каждая ракета стоит около ста тысяч долларов. И хотя платят за них сами американцы, всё равно — в массовых количествах ВСУ вряд ли будут насыщены «чудо-оружием».

— бронепробиваемость. Все легенды о невероятной эффективности американского ПТРК пошли со времён второй иракской войны, когда они и в самом деле легко справлялись с плохо защищённой техникой Саддама — без активной брони и устаревших модификаций. Сам небольшой калибр «Джавелина» ограничивает его бронепробиваемость в силу законов физики — кумулятивная воронка БЧ вытягивается в прожигающую броню струю тем более длинную, чем больше её диаметр (калибр). Тут можно возразить: но ведь умная американская ракета может атаковать сверху, поражая тонкую броню верхней проекции танка. Об этом — речь впереди, ведь в танк надо ещё попасть.

— дальность. Тут у «Джавелина» — весьма серьёзные проблемы. Даже заявленная дальность в 2,5 километра резко уступает дальнобойности российского «Корнета» (5 и 10 км в зависимости от модфикации), на практике же дневной прицел имеет кучу ограничений по условиям видимости — и это пишут не злостные недоброжелатели американской «вундервафли», а официальный мануал к ней: «Limitations: During limited visibility (natural or man-made), rain, snow, sleet, fog, haze, smoke, dust, and night are collectively referred to as limited visibility conditions». Дождь, снег, туман, дым, слякоть, сумерки, пыль — чёрт, да проще сказать, когда он работает, чем когда не! Практика показывает, что реальная дальность стрельбы не в горах (Афганистан) и не в пустыне (Ирак) ограничена прямой видимостью, то есть — составляет около километра. Вполне нормальная дистанция для снайперских пар с крупнокалиберными винтовками. В ДНР такие уже готовы выпускать такие в любых требуемых количествах.

— наконец, самое главное — реально ли там «выстрелил и забыл»? Как подсказывает авиационный опыт использования ракет с инфракрасной системой самонаведения, это далеко не панацея — ракета может потерять цель из-за низкой тепловой контрастности, проскочить мимо неё из-за резкого манёвра на скорости последней или, в конце концов, врезаться в нечто — земля не небо, тут ветки, строения, рельеф местности. Не зря такие же продвинутые в техническом отношении как и американцы израильтяне в своём ответе «Джавелину» — ПТРК «Спайк» не стали лепить инфракрасную ГСН, а поставили старую-добрую систему наведения по проводам. Да, 21 век, а системка — 50-летней давности. Зато надёжно. С учётом американских ошибок. Не говоря уже о том, что возможность атаковать цели только с тепловой контрастностью всё же серьёзно ограничивает возможности огневой поддержки войск. А из «Корнета» можно любой блиндаж разнести…

Одним словом, сбрасывать со счетов «Джавелины» не стоит, но и слишком уж бояться их тоже не следует. Бывает ведь и так. Жёлтый скотч на пусковой трубе нам как бы намекает…

Григорий Игнатов

