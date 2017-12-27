Новости Украины и Новороссии 27 декабря 2017
- 13:16 Общение Андрея Парубия с роботом.
- 09:07 Украинцы не поддержали ни одну из реформ власти, — опрос (ИНФОГРАФИКА).
- 08:57 “Горе-полицейских” отправили в Донбасс.
- 08:26 Генпрокурор Украины пообещал конфисковать у Януковича еще $180 млн.
- 07:20 «Нафтогаз» назвал преимущества покупки газа у России после решения Стокгольмского суда.
- 06:00 Украина: Год несбывшихся ожиданий.
- 04:00 Украина получит «Джавелины»: плюсы и минусы.
- 03:56 Желтое и коричневое от ТСН на стол.
- 03:47 США и Канада открывают «Ящик Пандоры»: МИД РФ остро осуждает Вашингтон и Оттаву.
- Вчера 23:25 Российские пранкеры заставили спикера Рады 40 минут общаться с роботом (ВИДЕО).
Общение Андрея Парубия с роботом
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Украинцы не поддержали ни одну из реформ власти, — опрос (ИНФОГРАФИКА)
Большинство украинцев выступают против реформ, которые были приняты или запланированы в 2017 году, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Лучше всего граждане Украины относятся к реформе образования: 26% поддерживали, 41,8% были против, 11,7% относились безразлично, 20,5% затруднились ответить.
К медицинской реформе положительно относились 21,2% граждан, 56,9% — негативно, 6,9% — безразлично, 15,0% — затруднились ответить.
Пенсионную реформу поддерживали 19,9% респондентов, 56,9% были против, 6,9% — относились безразлично, 16,3% — затруднились ответить.
К земельной реформе положительно относились 14,6% граждан, 52,3% негативно, 10,5% — безразлично, 22,5% — затруднились ответить.
Судебную реформу поддерживали 12,6% респондентов, 49,1% были против, 11,9% — относились безразлично, 26,3% — затруднились ответить.
К запланированной приватизации государственных предприятий положительно относились 12,4% граждан, 49,9% негативно, 12,0% безразлично, 25,7% — затруднились ответить.
Опрос Центра Разумкова был проведен 6—11 октября 2017 года среди 2019 респондентов во всех регионах Украины за исключением Крыма и республик Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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“Горе-полицейских” отправили в Донбасс
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что сотрудники полиции, не прошедшие переаттестацию, но решением судов восстановленные в должностях, в принудительном порядке направлены в Донбасс, передает ТАСС.
“Общее количество восстановленных сотрудников полиции, согласно решению суда, около 2,5 тысяч. Так как решение суда обязательное, мы его исполнили немедленно.
Тем не менее мы обязаны были обеспечить им стажировку без отрыва от рабочего процесса. Поэтому мы предложили им всем пройти стажировку на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях. Поступил ряд отказов, и мы их[полицейских] уволили безальтернативно. Остальные проходят службу в Донбассе”, – сказал Сергей Князев на брифинге 26 декабря.
Переаттестация сотрудников правоохранительных органов проводилась, начиная с 2014 года в рамках реформы МВД Украины. Сотрудники милиции, которые не прошли переаттестацию для работы в Национальной полиции, были уволены. Ряд из них подали иски о признании таких решений незаконными и выиграли их, после чего были восстановлены в должностях.
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Генпрокурор Украины пообещал конфисковать у Януковича еще $180 млн
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в начале 2018 года провести конфискацию еще 5 млрд грн (около $180 млн по нынешнему курсу) у экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, передает Интерфакс.
сказал Луценко тележурналистам.
Он отметил, что «из 22 млрд грн спецконфискованных ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря было освоено только 5 млрд».
В этот раз генпрокурор намерен проследить, чтобы все «украденные организованной преступной группировкой Януковича» деньги дошли до украинских граждан.
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«Нафтогаз» назвал преимущества покупки газа у России после решения Стокгольмского суда
Украина получила возможность закупать российский газ по рыночной цене без переплаты за транспортировку, об этом заявил коммерческий директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко, комментируя судебное решение Стокгольмского суда по иску «Газпрома», передает РИА Новости Украина.
Ранее Стокгольмский арбитраж обязал украинскую компанию закупать у российской стороны не менее пяти миллиардов кубометров газа в год. Кроме того, «Нафтогаз» начиная с 2018 года должен будет выплатить «Газпрому» 2 миллиарда долларов задолженности за поставки газа.
Витренко считает, что прямые поставки голубого топлива из России будут выгодны для Украины.
«Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже», — заявил Витренко в эфире украинского ТВ.
Однако на решение о покупке газа у «Газпрома» могут повлиять политические факторы, считает топ-менеджер.
«Отдельный вопрос, будем ли покупать или не будем, потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война…» — сказал Витренко.
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Ранее в «Нафтогазе» объявили о победе по иску против «Газпрома». По утверждению украинской компании, суд полностью отверг требования российской компании по условию take or pay («бери или плати» — прим. ред.) на 56 миллиардов долларов. Кроме того, арбитраж снизил на 27 процентов (до 352 долларов за тысячу кубометров) формулу цены на газ начиная с 2014 года. Общую выгоду от решения суда украинская сторона оценила в 75 миллиардов долларов.
В свою очередь, в «Газпроме» заявили, что Стокгольмский суд признал действующими основные положения контракта и удовлетворил большую часть требований российской стороны.
В компании отметили, что арбитраж подтвердил действие правила «бери или плати» до окончания контракта и постановил, что к соглашению не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольные законодательства.
Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закупив газ по реверсу в Европе.
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Украина: Год несбывшихся ожиданий
На украинском политическом фронте по-прежнему без положительных перемен.
Говоря о политических итогах уходящего 2017 года, следует подчеркнуть главное — он не принес никаких существенных изменений Украине. Страна все так же продолжает существовать в заданной Евромайданом парадигме кризиса и войны. Год назад некоторые наблюдатели высказывали надежды на то, что эту ситуацию удастся переломить. Ожидания были связаны с внезапным, даже сенсационным результатом президентских выборов в США. Многие питали иллюзии по поводу позиции президента Дональда Трампа, рассчитывая, что он сможет заключить мирную сделку с Россией, открыв пути для выхода из украинского тупика. Тем более, что во время предвыборной кампании украинская политическая элита сделала ставку на Хиллари Клинтон, не скупясь на оскорбления и издевательские реплики по адресу ее визави. И политические комментаторы не исключали, что новый президент ответит на эти обиды.
Однако, все эти иллюзии оказались бесплодными. Личная позиция Трампа отличалась подчеркнутым прагматизмом. Он понимал, что поддержка украинского правительства в сочетании с нарастающим давлением на Москву является консолидированной позицией американского истеблишмента, и предпочитал действовать в русле этой генеральной линии партии.
В первый год Трампа Вашингтон продолжил линию предыдущей администрации, которая практически исключает возможность компромиссных и взаимоприемлемых решений по проблеме Донбасса. А новый президент по всякому поводу демонстрировал публичную поддержку официальному Киеву, всеми силами стараясь опровергнуть обвинения в закулисных переговорах с представителями российской власти.
Личность Курта Волкера, нового спецпредставителя госдепартамента США по Украине, достаточно ясно показывает, что США настроены проводить жесткую линию в украинском вопросе. Что, в итоге, привело к коллапсу Минских соглашений, которые становятся простой фикцией: высокопоставленные украинские чиновники, от Авакова до Парубия, открыто заявляют о том, что Киев не должен соблюдать их условия, требуя от России безоговорочных уступок. То есть фактической капитуляции. А предновогодний подарок США, которые окончательно склоняются к решению поставить Украине партию нового оружия, открывает для этих ястребов возможности активизировать военный конфликт. Разумеется, если они сочтут это для себя политически целесообразным.
Исключать этого нельзя, учитывая, что 2017 год стал для Украины очередным годом углубления экономического, социального и политического кризиса. Противоречия между двумя основными фракциями правящей группировки — представителями Блока Петра Порошенко и Народного Фронта во главе с Аваковым, Турчиновым и Яценюком — достигли своего предела на фоне рекордного падения рейтингов этих политических сил.
Подковерная борьба, выражающаяся в судебных делах против представителей противоборствующих фракций, которые из конъюнктурных соображений возбуждают Генпрокуратура, СБУ и НАБУ, дала стране фигуру, претендующую на роль лидера политической оппозиции президенту.
По иронии судьбы, им стал бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, который пришел в украинскую политику по протекции своего знакомого Порошенко, предоставившего ему украинского гражданство.
Спустя два года, президент захотел отобрать у бывшего друга этот подарок, но это оказалось непростым делом. Саакашвили триумфально вернулся в Киев после незаконного пересечения границы, и развернул вялотекущую борьбу с властью, опираясь на недовольную часть националистически настроенного политикума.
Фото: Алексей Вовк, РИА Новости
Несмотря на то, что эту борьбу явно поощряли многие видные представители бизнеса, в частности, покинувший страну олигарх Игорь Коломойский, Саакашвили пока не смог организовать полноценный майдан. Ведь занятые выживанием и разочарованные последствиями «Революции достоинства» украинцы не спешат поддерживать набившие оскомину лозунги борьбы «за реформы и против коррупции». Однако попытка арестовать экс-президента Грузии тоже не удалась.
Во многом потому, что Саакашвили опирается на поддержку со стороны США, которые все активнее вмешиваются в украинскую политику через подконтрольную им структуру Национального антикоррупционного бюро, используя его в качестве инструмента для давления на украинские власти. А судьба упомянутого Коломойского, чьи активы были арестованы на днях по решению Лондонского суда, служит наглядной демонстрацией того, как легко прижать к ногтю самых богатых и влиятельных украинских граждан — если этого потребуют интересы коллективного Запада.
Наблюдая за этой картиной, может показаться, что украинская власть переживает состояние распада, теряя контроль за ситуацией в стране. А после пограничного прорыва Саакашвили многие обозреватели поспешили насмешливо написать, что Украина представляет собой законченный вариант Failed State. Тем более, что основные показатели украинской экономики продолжают падать, а зарплата среднего украинца официально признана в этом году самой низкой в Европе. Даже долгожданная «перемога» с безвизом обернулась «зрадой», поскольку эксперты с тревогой пишут о массовом исходе трудоспособного населения, который, фактически, лишает страну перспектив.
Представления о развале украинской власти несостоятельны и близоруки. Несмотря на внутренние противоречия и раскол, правительство Порошенко и Гройсмана достаточно успешно проводит в жизнь свою идеологическую повестку, занимаясь форсированной милитаризацией страны, без проблем принимая антисоциальные реформы — вроде реформы пенсионной и медицинской системы. Образовательная реформа привела к тотальной украинизации образования — наряду с украинизацией медийного и общественного пространства.
Продолжается переформатирование исторической памяти — борьба против советского наследия в виде государственных праздников и идеологически невыверенных топонимов расширяется и выходит на новый уровень. Власть жестко карает оппозиционных журналистов — таких, как Василец, Тимонин и Муравицкий, и повторно рассматривает дело Руслана Коцабы, не особо обращая внимание на западную правозащиту. А главный пропагандистский тезис о необходимости смертельной борьбы с северным соседом абсолютно доминирует в информационном пространстве. Не смотря на то, что, опросы демонстрируют надежды украинцев на мир. Очевидно, что считаться с их мнением сегодня никто не намерен.
Украинская власть сильна именно этим — агрессивным идеологическим посылом, направленным против внешнего и внутреннего врага. И именно в таком виде она устраивает своих внешних сюзеренов, не важно, при Обаме или при Трампе.
Продолжение этой политики позволяет подавлять социальное недовольство и до поры до времени компенсировать постоянно растущие внутренние проблемы — самая националистическая оппозиция, включая Саакашвили, объявляется агентурой Кремля, а грызущиеся между собой элиты прекрасно знают, что они сидят в одной лодке — и стараются раскачивать ее лишь до известных пределов.
Вопрос лишь в том, получится ли успешно продолжать эту тактику в новом, 2018 году.
Андрей Манчук, Украина.ру
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Украина получит «Джавелины»: плюсы и минусы
«Сбылась мечта идиота» — не так давно иронично говорили про доставшийся Украине безвиз, который, впрочем, ничего не изменил в жизни простых украинцев.
Теперь ту же фразу можно с полным основанием повторить по отношению к ещё одной украинской мечте, которая за три с лишним года успела превратиться в навязчивую манию армии — Америка наконец-то отсыпала своей криптоколонии чуток «Джавелинов». Да, тех самых «Джавелинов», которые, как известно, одним своим наличием легко могут вернуть Крым, Донбасс, Кубань и лучшие места на Тверской.
Украинская армия получит целых 35 пусковых установок и 210 ракет к ним. Учитывая, впрочем, космическую стоимость каждой из них — это достаточно много, аж 47 миллионов долларов. Естественно, платить за них Незалежная не будет — деньги спишут за счёт американской же финансовой помощи на 350 миллионов баксов.
Давайте поближе познакомимся с разрекламированным американским зверьком и трезво оценим все перспективы его появления для ВСУ и ВС ЛДНР.
Начнём с лицемерия — «Помощь США носит исключительно оборонительный характер, и, как мы всегда говорили, Украина является суверенной страной и имеет право защищаться», сказали в Пентагоне. Это, разумеется, жонглирование смыслами: лёгкий ПТРК способен уничтожать танки противника и в глухой обороне, и, что не менее важно, в наступлении — отражая вражеские контратаки. Танки в нынешних локальных конфликтах — по-прежнему «короли поля боя», и без их огневой поддержки крайне сложно атаковать (контратаковать) закрепившегося противника. Иными словами, ВСУ надеются, что их небольшие (или, рано или поздно, большие) штурмовые соединения резко приобрели в возможностях закрепиться в очередном куске «серой зоны» и отбивать попытки ополчения выбить их оттуда с помощью контратакующей бронетехники. Безусловно, лёгкий мобильный ПТРК в такой ситуации крайне полезен, с этим сложно поспорить. На стационарных-то, долговременных оборонительных позициях особо ничего туда-сюда носить не надо, там можно и старые тяжёлые комплексы использовать, а вот в наступлении, в мобильном бою — да, «Джавелин» штука хорошая. Так что именно на наступление они и рассчитаны, а не на оборону.
Вопрос в другом: так ли уж крут «Джавелин» именно в условиях Донбасса и в руках ВСУ?
Тут важно понять сам пафос яростного возбуждения украинских милитаристов именно от «Джавелина», который, за единственным исключением, достаточно средний ПТРК. Это исключение — простота использования.
«Выстрелил и забыл», да. Очень дорогая установка с очень умной ракетой, оснащённой инфракрасной (тепловой) головкой самонаведения. Именно простота использования, а не эффективность (другие ПТРК поражают танки ничуть не хуже) очаровала неудачников-свидомитов: тут даже мы справимся, ракета сделает всё за нас, ррраз — и в дамках! Если честно, комплексы криворукости тут проявляются во всей их неприглядной силе…
О минусах «Джавелина» вообще и конкретно в сравнении с российскими аналогами уже много написано и снято:
Перечислим их кратко:
— вес. Это кажется странным, но, вопреки расхожему мнению, «Джавелин» — тяжёлый. Разве 22 килограмма — это легко? Это примерно столько же, сколько несёт один из номеров расчёта ПТРК «Корнет». Солдат с половиной «Корнета» (труба или станок) передвигается с той же скоростью, что и солдат с «Джавелином». И в чём преимущество? Оба девайса умеренно мобильные, оба переносятся с одинаковой скоростью, просто российский — двумя бойцами, а американский — одним. В ВСУ дефицит солдат?
— высокая стоимость. «Джавелин» — самый дорогой ПТРК в мире. Каждая ракета стоит около ста тысяч долларов. И хотя платят за них сами американцы, всё равно — в массовых количествах ВСУ вряд ли будут насыщены «чудо-оружием».
— бронепробиваемость. Все легенды о невероятной эффективности американского ПТРК пошли со времён второй иракской войны, когда они и в самом деле легко справлялись с плохо защищённой техникой Саддама — без активной брони и устаревших модификаций. Сам небольшой калибр «Джавелина» ограничивает его бронепробиваемость в силу законов физики — кумулятивная воронка БЧ вытягивается в прожигающую броню струю тем более длинную, чем больше её диаметр (калибр). Тут можно возразить: но ведь умная американская ракета может атаковать сверху, поражая тонкую броню верхней проекции танка. Об этом — речь впереди, ведь в танк надо ещё попасть.
— дальность. Тут у «Джавелина» — весьма серьёзные проблемы. Даже заявленная дальность в 2,5 километра резко уступает дальнобойности российского «Корнета» (5 и 10 км в зависимости от модфикации), на практике же дневной прицел имеет кучу ограничений по условиям видимости — и это пишут не злостные недоброжелатели американской «вундервафли», а официальный мануал к ней: «Limitations: During limited visibility (natural or man-made), rain, snow, sleet, fog, haze, smoke, dust, and night are collectively referred to as limited visibility conditions». Дождь, снег, туман, дым, слякоть, сумерки, пыль — чёрт, да проще сказать, когда он работает, чем когда не! Практика показывает, что реальная дальность стрельбы не в горах (Афганистан) и не в пустыне (Ирак) ограничена прямой видимостью, то есть — составляет около километра. Вполне нормальная дистанция для снайперских пар с крупнокалиберными винтовками. В ДНР такие уже готовы выпускать такие в любых требуемых количествах.
— наконец, самое главное — реально ли там «выстрелил и забыл»? Как подсказывает авиационный опыт использования ракет с инфракрасной системой самонаведения, это далеко не панацея — ракета может потерять цель из-за низкой тепловой контрастности, проскочить мимо неё из-за резкого манёвра на скорости последней или, в конце концов, врезаться в нечто — земля не небо, тут ветки, строения, рельеф местности. Не зря такие же продвинутые в техническом отношении как и американцы израильтяне в своём ответе «Джавелину» — ПТРК «Спайк» не стали лепить инфракрасную ГСН, а поставили старую-добрую систему наведения по проводам. Да, 21 век, а системка — 50-летней давности. Зато надёжно. С учётом американских ошибок. Не говоря уже о том, что возможность атаковать цели только с тепловой контрастностью всё же серьёзно ограничивает возможности огневой поддержки войск. А из «Корнета» можно любой блиндаж разнести…
Одним словом, сбрасывать со счетов «Джавелины» не стоит, но и слишком уж бояться их тоже не следует. Бывает ведь и так. Жёлтый скотч на пусковой трубе нам как бы намекает…
Григорий Игнатов
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Желтое и коричневое от ТСН на стол
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США и Канада открывают «Ящик Пандоры»: МИД РФ остро осуждает Вашингтон и Оттаву
На прошлой неделе, по сообщениям The Washington Post, Госдеп США утвердил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт летального оружия Украине. В частности, Вашингтон одобрил поставку в ВСУ крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также комплектующих на сумму 41,5 долларов.
Все это в США объяснили желанием помочь Украине в накаленной ситуации. Мол, именно Киев в продолжающемся уже несколько лет конфликте является жертвой.
А немногим ранее такой «жест доброй воли» совершили канадцы. 13 декабря Оттава внесла Украину в список из 39 стран, большая часть из которых — члены Североатлантического альянса. Тем самым власти Канады выполняли обещание перед украинскими коллегами.
Такой поворот событий не мог остаться незамеченным российским внешнеполитическим ведомством, и в нем резко осудили действия американцев и канадцев. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что своими решениями Вашингтон и Оттава намеренно втягивают в конфликт представителей других государств.
«Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают „ящик Пандоры“ и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его», — сказал Карасин.
По его словам, мало кто на Западе задумывается о результатах «помощи» Украине, так как несколько сотен американских, канадских и натовских инструкторов воспринимаются сегодня украинскими военными как полноценные участники необъявленной войны на Донбассе
«Сегодня среди украинцев отношение к событиям в Донбассе да и ко всем прибывшим в страну „солдатам удачи“ уже далеко не однозначное», — добавил Карасин.
Между тем, само одобрение украинскими властями работы иностранных инструкторов, а также желание получить летальное оружие с Запада, можно считать агрессивным ходом Киева, направленным на эскалацию конфликта, с целью подчинения жителей ДНР и ЛНР. Власти Украины, таким образом, делают откровенный шаг на пути к войне и новым излишним кровопролитиям.
Что же касается США и невольной Канады, то эти «благодетели», естественно, видят в Украине деньги и территории, которые бы могли пригодиться для каких-либо проектов.
Ведь с самого начала эти государства Запада поддерживали украинскую власть, фактически, закрывая глаза на все нарушения со стороны Киева.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Российские пранкеры заставили спикера Рады 40 минут общаться с роботом (ВИДЕО)
Известные российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали вторую часть розыгрыша с участием председателя Верховной Рады Андрея Парубия и главой Парламентской ассамблеи НАТО Паолом Алли.
Как ранее сообщала «Русская Весна», вчера появился розыгрыш европейского чиновника от имени Парубия, а сегодня розыгрыш самого Парубия от лица главы Ассамблеи.
Пранкеры обсудили с Парубием те же вопросы, что и с главой ПА — возможный референдум в Украине по поводу членства нашей страны в НАТО.
Стоит отметить интересный момент: все фразы Паоло Алли были записанными. То есть Парубий 40 минут общался с роботом.
«Робот — это полностью записанные фразы президента ПА НАТО. Мы крутили их по порядку Парубию и переводчику. И он на протяжении 40 минут не понимал, что говорит с записанными фразами. А отвечал на них. Президента ПА НАТО мы вчера выкладывали, но Парубием были мы», — рассказал Алексей Столяров.
В новом пранке глава Ассамблеи дает понять Парубию, что они не в восторге от идеи Украины провести референдум по НАТО, ведь он может провалиться. Тогда Парубий говорит, что его еще надо согласовать с западными партнерами и идет на попятную, мол это только идея, которую еще обсуждают, и никаких конкретных планов нет.
Также они шутят над Парубием, спрашивая его про рекламный ролик якобы с 25-м кадром «Азино три топора» и «Как поднять бабла», и опасную психологическую методичку «Вован и Лексус». Эту же шутку они опробовали и с главой ПА НАТО.
Разговор пранкеров:
— Давайте вернемся к вопросу вашего референдума… членства Украины в НАТО.
— На данном этапе идея о проведении референдума, озвученная президентом (Порошенко), является лишь идеей. И мы не запускали какие-либо организационные процессы в этом отношении.
— Вам стоить продумать, какой именно вопрос вы планируете задать на референдуме.
— Вопрос еще не сформулирован и не обсуждался. На данный момент это лишь концептуальная идея. Для того, чтобы обсудить с экспертами и нашими иностранными партнерами. Конечно, ключевой предполагаемый вопрос: поддерживаете ли вы партнерство Украины с НАТО или поддерживаете ли вы вступление Украины в НАТО. Это пока лишь было предложено в качестве идеи.
— Хорошо, я понимаю.
— Это вопрос для дебатов, для обсуждения. Этот вопрос будет сильно зависеть от вашей позиции и от позиции наших партнеров, я говорю о реализации этой идеи. Мы приветствуем ваши соображения и другие идеи в этом отношении.
— Мы считаем, что на данный момент слишком рано запускать процесс, проект вашего вступления.
— Мы это знаем. В настоящее время мы думаем и обсуждаем, поможет ли нам референдум в этом плане, либо о нем еще слишком рано думать.
— Если референдум провалится, то довольно трудно спрогнозировать, каков будет итог.
— У нас есть опрос общественного мнения, и он дает довольно однозначный ответ. И, скорее всего, референдум лишь даст формальное подтверждение мнения в обществе, которое и так сложилось на данный момент. Поэтому мы учли это в рамках предварительной стадии проработки законодательной инициативы. Если и когда Украина будет запускать процесс вступления в НАТО, на определенной стадии референдум важен. Но позвольте повториться, это не принципиальная позиция для нас, это сейчас лишь просто идея. И по этому вопросу идут обсуждения даже внутри самой Украины.
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