Рокировка или “прихватизация”? Греф выводит финансы России из России и меняет Кипр на Лондон

Ни для кого не секрет, что деятельность "Сбербанка" на европейском рынке сопряжена с серьезными убытками. Самый яркий пример – продажа за бесценок активов в соседней Украине. Греф и Ко тянули до последнего, что обернулось многомиллионными убытками в долларовом эквиваленте и разгромами офисов "Сбера".

При этом надо отметить, что в противоположность внешним провалам, на внутреннем рынке этот госбанк, во многом благодаря политике ЦБ, красиво называемой госпожой Набиуллиной "оздоровлением банковского рынка", чувствует себя настоящим королем. Давно на рынке ходит присказка "есть Сбер и все остальные". Центробанк, будучи крупнейшим акционером банка и одновременно мегарегулятором, особо не заморачиваясь на закон, создал "спруту Грефа" тепличные условия, которые позволили "Сбербанку" в 2017 году увеличить чистую прибыль на 38,2% по МСФО, доведя ее в денежном выражении до 748 млрд рублей.

В какой отрасли или на каком предприятии есть такая маржинальность? Где еще из воздуха делают столько денег? Ответ - только в криминале. Но "Сбербанк" не криминальная структура, а кредитное учреждение, ставшее самой дорогой компанией в России. "Сбер" обошел "Роснефть", "Газпром" и т.д. по уровню своей капитализации. Производство нынче в России не в почете! И ладно бы господин Греф работал на Россию. Так ведь нет, этот банкир, отдаю ему должное, смог перезапустить неповоротливую машину и заставил "танцевать слона".

Глава "Сбербанка" Герман Греф. Фото: www.globallookpress.com

Греф продолжает выводить капиталы из собственной страны: то покупает гольф-клубы в Словении, то нанимает американских лоббистов, чтобы они смягчили санкции в отношении "своего пацана", то выдает кредит (очень сомнительно, что его вернут) структурам господина Евтушенкова под залог контрольного пакета акций МТС (весьма вероятно, что "Сбер" станет владельцем крупнейшего мобильного оператора в России, у группировки Костина из ВТБ есть же "Магнит"!), то сообщает публике, что страдает паранойей, то приглашает йогина из Индии для консультаций и т.д. и т.п. Чудачества Грефа не знают границ. В буквальном смысле. Хотя одна есть – административная граница Крыма, за которую Герман Оскарович боится сунуть свой нос, якобы из-за возможных санкций со стороны Запада ("Аэрофлоту", крупнейшему государственному перевозчику, данный факт не мешает летать в Симферополь). Греф и Ко предпочитают пересекать иные границы на своем бизнес-джете стоимостью в несколько десятков миллионов долларов.

Сегодня стало известно, что крупнейший госбанк России решил резко сократить свое присутствие на Кипре. Дочка "Сбербанка" в этом островном государстве приносит большие убытки материнской компании, хоть и являлась все последние годы излюбленным учреждением для российской "элиты", выводившей свои капиталы из России. По сведениям источников агентства Bloomberg, операции, которые ранее проводились на Кипре и через Кипр, будут перенаправлены в Соединённое королевство (Лондон) и Швейцарию (Цюрих).

"Сберу" остро необходимы свободные деньги, которые можно было бы направить для поддержки и усиления офиса в британской столице, в настоящее время приносящем серьезные убытки. Если в 2015 году убыток Sberbank CIB (UK) Ltd. составлял всего 386 тыс. британских фунтов, то уже в 2016-м он вырос до 6,85 млн фунтов стерлингов. В минувшем году, по нашим сведениям, был увеличен капитал лондонской дочки "Сбера" до 34,3 млн фунтов.

Убытки "спрут Грефа" несет не только на британских островах, но и в Хорватии. Так, более 1 млрд евро Греф и Ко могут потерять на займах крупнейшему хорватскому ритейлеру Agrokor. Кабинет министров этой балканской страны полностью заблокировал платежи по кредитам, которые предоставил Сбер данной компании, и взял под государственный контроль ее управление. Сбербанку пришлось обратиться в третейский суд в Лондоне. Разбирательства продолжаются. Хорватский ритейлер не признает своих долгов перед российским банком.

Сколько ни пытается Греф показать себя эффективным менеджером, он способен "эффективно" управлять "Сбером" исключительно в зоне российской юрисдикции. За ее пределами, где нет соратницы Набиуллиной, ее замов (господин Поздышев - родственник Грефа) и мегарегулятора на побегушках, убыточность вложений Германа Оскаровича зашкаливает. Собственно, чему мы удивляемся, если вложения валютных резервов инвестгруппой "Набиуллина и Ко" принесли не доход, а убытки в 2017 году (минус 0,1%). Таковы данные, опубликованные накануне Минфином.

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