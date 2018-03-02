Рокировка или “прихватизация”? Греф выводит финансы России из России и меняет Кипр на Лондон
"Сбербанк" под руководством Германа Грефа продолжает выводить деньги из страны, при этом совершая серьезные маневры по изменению своей географической дислокации. Крупнейшей госбанк России решил резко уменьшить свой бизнес на Кипре и перенести центр тяжести в Великобританию и Швейцарию.
Ни для кого не секрет, что деятельность "Сбербанка" на европейском рынке сопряжена с серьезными убытками. Самый яркий пример – продажа за бесценок активов в соседней Украине. Греф и Ко тянули до последнего, что обернулось многомиллионными убытками в долларовом эквиваленте и разгромами офисов "Сбера".
При этом надо отметить, что в противоположность внешним провалам, на внутреннем рынке этот госбанк, во многом благодаря политике ЦБ, красиво называемой госпожой Набиуллиной "оздоровлением банковского рынка", чувствует себя настоящим королем. Давно на рынке ходит присказка "есть Сбер и все остальные". Центробанк, будучи крупнейшим акционером банка и одновременно мегарегулятором, особо не заморачиваясь на закон, создал "спруту Грефа" тепличные условия, которые позволили "Сбербанку" в 2017 году увеличить чистую прибыль на 38,2% по МСФО, доведя ее в денежном выражении до 748 млрд рублей.
В какой отрасли или на каком предприятии есть такая маржинальность? Где еще из воздуха делают столько денег? Ответ - только в криминале. Но "Сбербанк" не криминальная структура, а кредитное учреждение, ставшее самой дорогой компанией в России. "Сбер" обошел "Роснефть", "Газпром" и т.д. по уровню своей капитализации. Производство нынче в России не в почете! И ладно бы господин Греф работал на Россию. Так ведь нет, этот банкир, отдаю ему должное, смог перезапустить неповоротливую машину и заставил "танцевать слона".
Глава "Сбербанка" Герман Греф. Фото: www.globallookpress.com
Греф продолжает выводить капиталы из собственной страны: то покупает гольф-клубы в Словении, то нанимает американских лоббистов, чтобы они смягчили санкции в отношении "своего пацана", то выдает кредит (очень сомнительно, что его вернут) структурам господина Евтушенкова под залог контрольного пакета акций МТС (весьма вероятно, что "Сбер" станет владельцем крупнейшего мобильного оператора в России, у группировки Костина из ВТБ есть же "Магнит"!), то сообщает публике, что страдает паранойей, то приглашает йогина из Индии для консультаций и т.д. и т.п. Чудачества Грефа не знают границ. В буквальном смысле. Хотя одна есть – административная граница Крыма, за которую Герман Оскарович боится сунуть свой нос, якобы из-за возможных санкций со стороны Запада ("Аэрофлоту", крупнейшему государственному перевозчику, данный факт не мешает летать в Симферополь). Греф и Ко предпочитают пересекать иные границы на своем бизнес-джете стоимостью в несколько десятков миллионов долларов.
Сегодня стало известно, что крупнейший госбанк России решил резко сократить свое присутствие на Кипре. Дочка "Сбербанка" в этом островном государстве приносит большие убытки материнской компании, хоть и являлась все последние годы излюбленным учреждением для российской "элиты", выводившей свои капиталы из России. По сведениям источников агентства Bloomberg, операции, которые ранее проводились на Кипре и через Кипр, будут перенаправлены в Соединённое королевство (Лондон) и Швейцарию (Цюрих).
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мудак он и в лондоне мудак.
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Греф один из величайших преступников Российского народа! Если Горбачёв только распродавал страну, так этот тип из сексуальных меньшинств мало того, что распродаёт страну, так хочет ещё всех россиян загнать в электронное рабство и лишить всех прав.
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Неправильно. Он не может быть преступником Российского народа. Греф – один из величайших преступников перед Россией и Российским народом.
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Наверное сама по себе власть преступная и антинародная,но под контролем у неё суды,армия,прокуратура,ресурсы,финансы,да вообще всё
Против этой системы пойдут только самоубийцы.И просвета не видно