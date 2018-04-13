Константин Никифоров. Британская рокировка

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5605247/Theresa-convenes-war-cabinet-tomorrow.html

“Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отозвала всех министров обратно в Лондон, в надежде заручиться их поддержкой в присоединении к военной операции США в Сирии. Она заранее заявила, что применение химического оружия нельзя оставлять безнаказанным и обвинила в этом войска Ассада. Есть только одна логичная причина для таких действий – Тереза Мэй хочет обойтись без согласования военных действий с Палатой общин.



Также есть информация, что британские подлодки получили приказ выйти на позиции для удара ракетами “Томагавк” по Сирии. При этом, страна, судя по всему, никак не готовится к возможным последствиям со стороны России, так как не отзывает с ее территории своих политиков.



(…) Также продолжаются передвижение войск в регионе. Британские войска на Кипре ожидают приказа на запуск ракет; в Персидский залив вошла авианосная группа США; Российские и Сирийские войска двигаются в сторону Думы; самолеты гражданских авиалиний получили распоряжение избегать воздушного пространства над Сирией.



Эксперты считают, что вмешательство Великобритании может стать решающим фактором, который приведет к началу международного конфликта в Сирии” ( конец цитаты).



ВВС уточняют:

https://www.bbc.com/russian/news-43747404

“Члены британского кабинета министров пришли к согласию в вопросе о необходимости решительных действий в Сирии с целью предотвращения дальнейшего использования химического оружия, говорится в заявлении правительства.



В четверг премьер-министр Тереза Мэй провела заседание кабинета министров, посвященное британскому ответу на предполагаемую химическую атаку, предпринятую режимом Башара Асада.

По словам источников Би-би-си, Мэй готова перейти к действиям, не дожидаясь одобрения парламента.



“Это был шокирующий и варварский акт, в результате которого погибло до 75 человек, включая детей, причем самым ужасным и бесчеловечным образом”, – заявила Мэй.

(…)Кабинет пришел к консенсусу о необходимости предпринять решительные действия с целью смягчить гуманитарный ущерб и предотвратить дальнейшее применение химического оружия сирийским режимом.



Для этого британский премьер должен продолжить совместную работу со своими союзниками США и Францией, чтобы выработать скоординированный международный ответ на произошедшее, говорится в заявлении кабмина.

В то же время в коммюнике по итогам заседания не приводится каких-либо деталей по поводу возможного участия Британии в военной операции в Сирии.



Коалиция против Асада

Заявление кабинета вторит словам премьера, произнесенным накануне, 11 апреля, и свидетельствуют о том, что правительство готово поддержать ее позицию и потенциальный военный ответ совместно с США и Францией, отмечает политический корреспондент Би-би-си Алекс Форсайт.



Россия, которая оказывает режиму Асада военную помощь, может ответить на американскую атаку, предупредило ранее российское руководство.



Предполагаемая химическая атака в Думе – удерживаемом в тот момент повстанцами городе неподалеку от Дамаска – произошла в субботу, 9 апреля.



(…)Лидеры США и Франции ранее заявляли о том, что готовы нанести удары по целям в Сирии. При этом в четверг, 12 апреля, Дональд Трамп написал, что военный удар может быть нанесен “очень скоро или совсем нескоро”.



Президент Франции Эммануэль Макрон тогда же заявил, что у него есть доказательства того, что в Думе было применено токсическое отравляющее вещество” ( конец цитаты).

По иронии судьбы, именно 11 апреля королевский двор распространил следующую информацию

http://www.parismatch.com/Royal-Blog/Royaume-Uni/Mariage-du-prince-Harry-et-Meghan-Markle-pas-d-invitations-pour-les-politiques-1495130



“Ни один политический лидер не будет приглашен на свадьбу принца Гарри и Мегана Маркла. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Май и президент США Дональд Трамп не будут присутствовать в субботу, 19 мая в Виндзоре, а также Барак и Мишель Обама, близкие к принцу Гарри.



Этот вопрос заинтриговал экспертов по дипломатии и протоколу после объявления о взаимодействии: Гарри собирался пригласить своих друзей- чету Обама, рискуя оскорбить нынешнего президента Соединенных Штатов? Ответ пришел во вторник, 11 апреля, из Кенсингтонского дворца. «Было решено, что официальный список политических лидеров – британских и международных – не нужен для брака принца Гарри и миссис Маркл, – сказал дворец в своем заявлении. Поэтому нет политиков. Дональд Трамп не был приглашен на свадьбу, подтвердил Белый дом в CNN. По словам американского канала, Обамы тоже не будет. Более неожиданно то, что Даунинг-стрит также заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй не была приглашена.



Удивительно, но не очень. Принц Гарри теперь пятый по порядку на престол Соединенного Королевства, за своим отцом принцем Чарльзом, братом принцем Уильямом и двумя его детьми Джорджем и Шарлоттой. Он должен даже потерять место ( в списке) в конце апреля с рождением третьего ребенка у герцога Кембриджского. Таким образом, очень мало шансов увидеть принца Гарри в один прекрасный момент коронованной особой, и эти обстоятельства избавляют брак от любых неожиданностей институционального характера для монархии. 19 мая не будет такого же политического и дипломатического измерения, как на свадьбе будущего короля и главы государства Уильяма.



Событие с семьей и друзьями

В то время несколько членов британского правительства, включая премьер-министра Дэвида Кэмерона и лидеров стран Содружества, были приглашены на его свадьбу с Кейт Миддлтон. Празднования проходили в самом сердце столицы Королевства, включая дворец государя. Свадьба принца Гарри состоится в Виндзоре, ее загородном доме Ее Величества, ее любимом доме, где она проводит все свои выходные, где фирма недавно отпраздновала Пасху. В субботу, 19 мая, это будет мероприятие с семьей и друзьями.



Однако приглашение пары Обамы остается загадкой для комментаторов. Для Гарри Барак и Мишель не политики, а друзьями, особенно бывшая первая леди, с которой принц организовал различные благотворительные кампании. Британская пресса считала, что несколько недель назад британское министерство иностранных дел попросило принца Гарри не приглашать бывшую президентскую партию США, чтобы избежать дипломатической ловушки с Вашингтоном, в контексте уже протянутых навстречу рук между Мэй и Трампом.



Обама, приглашенный или нет?

Королевский источник сообщил CNN, что принц Гарри и Меган Маркл «надеялись скоро увидеть» Барака и Мишель, но не хотели говорить, были ли приглашены супруги Обамы или нет на свадьбу … Жестко, трудно представить, что принц Гарри отправляет приглашение на свадьбу бывшим жильцам Белого дома и ставит их перед головоломкой. Самым разумным выбором было бы, пожалуй, вообще никого не приглашать из политиков.



«Британское правительство консультировалось об этом решении, которое было принято Королевским домом», – говорится в тонком заявлении короны. Представитель принца Гарри также сказал «Daily Mail», что его Величество поддержал своего внука по своему выбору, чтобы не пригласить какого-либо политического лидера на его свадьбу. «Важно то, что они могут жениться в окружении своих семей и друзей», – сказал другой секретный источник « Daily Mail ». «Это не большое событие в государстве. Это семейная свадьба. Наконец, что может быть интимней чем королевская свадьба? ” ( конец цитаты).

Виндзоры умеют облечь в нужную форму любое заявление, а уж обосновать смогут что угодно, приведя самые убедительные аргументы. Мэй указали на ее место, вот на что это похоже, хотя и попахивает несколько конспирологией, надо признать. И не ответом ли на это являются последние шаги британского премьера? Хотя она уже в том возрасте, когда пора мозги включать, а не жить одними эмоциями и инстинктами.