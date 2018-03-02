Путин отменил мировую войну

Послание Путина — это своего рода политический огнетушитель, с помощью которого российский президент остудил слишком горячие головы в американской политической и военной элите. Истерика западных СМИ, политиков и экспертного сообщества, которая неизбежно последует в ближайшие дни, будет лучшим подтверждением того, что послание достигло цели. Хотя западные СМИ и политики обвинят Владимира Путина в милитаризации внешней политики и запуске новой гонки вооружений, президентское послание, перечисляющее новые виды российского вооружения, — это залог того, что следующая мировая война отложена на неопределенный срок.

Как всегда, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Вот и президента будут много и со вкусом ругать, причем с помощью предсказуемых и уже пропахших нафталином тезисов времен холодной войны. Те, кто увидел в выступлении Путина воинственность или агрессивный империализм и теперь спешат поведать об этом миру в СМИ или соцсетях, или глухи, или глупы, или отрабатывают зарплату от подразделений по психологическим операциям, которые есть во многих американских и европейских структурах, специализирующихся на борьбе с Россией. Легко предсказать, что Путина обвинят в том, что из-за его милитаристских амбиций и непомерных расходов на армию в России страдает и будет страдать социальная сфера. Президента обвинят в том, что он повторяет ошибки позднего СССР и втягивает страну в гонку вооружений с США, а эту гонку мы по определению не можем выиграть. Еще нам из каждого брайтонского соцсетевого утюга будут твердить, что из-за "агрессивного милитаризма" Путина и бесконечного русского "бряцанья оружием" все цивилизованное человечество от нас отвернулось и мы остались одни в нашем холодном Мордоре — в обнимку с самоваром и ракетой "Сармат".

Давайте пройдемся по всем этим пунктам обвинения, которые предъявляются Владимиру Путину, да и всем сторонникам Путина.

Начнем с прогнозов о том, что нам не выиграть гонку вооружений у великой Америки с ее Илоном Маском, электрокаром на Луне и военным бюджетом в 886 миллиардов долларов в год. Дело в том, что нам не нужно выигрывать гонку вооружений. Мы ее уже выиграли и, как прозрачно намекнул наш президент, в случае необходимости сможем этот результат повторить. Владимир Путин — мастер асимметричных ответных действий, и это позволяет ему избегать ошибок, которые совершили некоторые лидеры СССР. Вместо того чтобы конкурировать с США в количественном плане, Россия конкурирует в качестве. Когда американцы запускали систему ПРО, они рассчитывали, что Россия просто надорвется, пытаясь создать собственную ПРО (или надорвется, пытаясь произвести столько баллистических ракет, чтобы это позволило преодолеть систему ПРО за счет их массового запуска). Американцы справедливо считали, что попытка реализовать любой из этих подходов обернется для России экономической катастрофой. На практике же новое российское вооружение не требует экономических сверхусилий, а все многомиллиардные вложения американцев в системы ПРО в США и по всему миру превращает в пустую трату денег. Презентация Путина в одночасье превратила систему, на которую американцы потратили огромные финансовые, человеческие и политические ресурсы, в дорогостоящий металлолом.