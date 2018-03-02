Путин отменил мировую войну
Послание Путина — это своего рода политический огнетушитель, с помощью которого российский президент остудил слишком горячие головы в американской политической и военной элите. Истерика западных СМИ, политиков и экспертного сообщества, которая неизбежно последует в ближайшие дни, будет лучшим подтверждением того, что послание достигло цели. Хотя западные СМИ и политики обвинят Владимира Путина в милитаризации внешней политики и запуске новой гонки вооружений, президентское послание, перечисляющее новые виды российского вооружения, — это залог того, что следующая мировая война отложена на неопределенный срок.
Как всегда, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Вот и президента будут много и со вкусом ругать, причем с помощью предсказуемых и уже пропахших нафталином тезисов времен холодной войны. Те, кто увидел в выступлении Путина воинственность или агрессивный империализм и теперь спешат поведать об этом миру в СМИ или соцсетях, или глухи, или глупы, или отрабатывают зарплату от подразделений по психологическим операциям, которые есть во многих американских и европейских структурах, специализирующихся на борьбе с Россией. Легко предсказать, что Путина обвинят в том, что из-за его милитаристских амбиций и непомерных расходов на армию в России страдает и будет страдать социальная сфера. Президента обвинят в том, что он повторяет ошибки позднего СССР и втягивает страну в гонку вооружений с США, а эту гонку мы по определению не можем выиграть. Еще нам из каждого брайтонского соцсетевого утюга будут твердить, что из-за "агрессивного милитаризма" Путина и бесконечного русского "бряцанья оружием" все цивилизованное человечество от нас отвернулось и мы остались одни в нашем холодном Мордоре — в обнимку с самоваром и ракетой "Сармат".
Давайте пройдемся по всем этим пунктам обвинения, которые предъявляются Владимиру Путину, да и всем сторонникам Путина.
"А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: все, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось!"
Кстати, не стоит думать, что у США есть безразмерные финансовые ресурсы и их можно без последствий направить на ВПК. Это просто не соответствует действительности. После презентации новой ядерной доктрины США, о которой так нелестно сегодня отозвался российский лидер, автора этой доктрины, генерала Джеймса "Бешеного Пса" Мэттиса, вызвали на ковер в сенат, где члены комиссии по обороне обвинили его в том, что программа развития американских ядерных сил стоит слишком дорого даже для США.
Мэттис признался, что заявления о создании новых видов ракет и увеличении объемов их производства нужны прежде всего для того, чтобы "торговаться с русскими" по поводу российской ядерной программы. После того как Путин обозначил спектр новых российских возможностей в плане ядерного сдерживания, торг на условиях американских военных станет очевидно невозможным. Вашингтону придется предлагать уступки совсем другого рода, и российский президент уже обозначил первые внешнеполитические требования к США — отправить на покой политиков и чиновников, застрявших в эпохе холодной войны.
Пару слов про изоляцию. Великий практик и утонченный специалист в вопросах специфики американских деловых переговоров, Аль Капоне, утверждал, что "добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом". Есть все основания полагать, что "добрым словом и "Сарматом" Москва добьется от Вашингтона и других наших западных партнеров гораздо большей чуткости к российским национальным интересам. Ну а слова российского президента о том, что мы готовы защищать с помощью ядерного оружия не только нашу страну, но и наших союзников, послужат сильнейшим стимулом к тому, чтобы многие почувствовали внезапную тягу к дружбе с Россией (или как минимум осознали всю пагубность институционализированной русофобии). Силу уважают. Умную и высокотехнологичную силу уважают вдвойне.
Стоит особо отметить, что в центре послания президента был человек, рядовой гражданин России, а совсем не оружие или внешняя политика. Ядерное сдерживание, ракеты и подводные дроны, способные устроить радиоактивное цунами на американском побережье, — это инструменты, с помощью которых государство обеспечивает мир и покой для своих граждан. Президент особо подчеркнул, что главный враг России — не какая-то внешняя сила, не Вашингтон, не Лондон и даже не международный терроризм, а отставание нашей экономики. Сверхмощное оружие — это залог нашего суверенитета сегодня. Построение высокотехнологичной экономики — залог нашего суверенитета завтра.
Президент сказал, что мы сами можем выбирать себе будущее, и набросал его контуры: развитие образования и медицины, инвестиции в сшивание российской транспортной инфраструктуры, развитие больших и малых городов, защита бизнеса от произвола чиновников и силовиков, доступное кредитование и содействие фундаментальной науке.
Не люди ради оружия, а оружие ради людей.
Ну и последнее. Если бы 18 лет назад россиянам показали это президентское послание, мы бы не поверили в то, что такое возможно. Что страну, по которой предательство элиты и разруха 90-х прошлись, как война, можно оживить, вылечить и снова сделать сильной. К счастью, в это не верили не только мы, но и наши геополитические оппоненты. Взгляд назад, на то, что уже сделано, придает уверенности в том, что у нас все получится.
У нас часто спорят о том, как должна жить Россия, и о том, какова ее особая роль — да и есть ли она вообще. Послание президента намекает на то, что судьба и призвание России — быть вежливым и высокотехнологичным добром с кулаками. И если мы все будем над этим работать, то тогда сбудется прогноз нашего президента: "Весь XXI век, безусловно, станет временем наших ярких побед, нашего общего успеха. Я верю, так и будет."
Иван Данилов
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Оружие и армия это здорово. Это позволяет сохранить суверенитет. Но для этого суверенитета нужна еще и экономика. О ее развитии и о развитии образования и медицины постоянно слышим много лет. К сожалению это оказывается только слухами. Подпиндосное правительство обещает темпы роста экономики не более 2% в год до 2025г. О каких это темпах выше мировых говорит президент. Мир растет по 3,4% в год. Все будет говорят министры. Так было с деофшоризацией, с майскими указами. У этих министров ясные задача, поставленная их пиндосными хозяевами, не дать развития экономики и что бы народ вымирал и прежде.
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Все о чем рассказал ВВП- есть хуцпа и развод лохов! Люди если вы хотите жить- включайте свои мозги!
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Подстёгивание гонки вооружений- путь к миру? Это вы лохам рассказывайте…благо их ещё много…