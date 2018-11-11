100 лет окончанию Первой мировой войны

В Париже сегодня проходят мероприятия по поводу 100-летия окончания Первой мировой войны.По поводу в столицу Франции съехались лидеры многих государств, но само мероприятия скорее церемониальное, так как Макрон просил не использовать мероприятие как повод для личных встреч, ввиду чего была отменена в том числе и полноценная встреча Трампа и Путина, где должны были обсуждать судьбу договора РСМД.Сама же война стала прекрасным примером того, что "история учит, что она ничему не учит", что последующая мировая война и подтвердила, хотя в конце первой мировой войны витали иллюзии о том, что уж эта война станет последней из всех войн.Но умные люди уже тогда понимали, что эта война не разрешила противоречия между империалистическими державами, а скорее их усугубила, что и нашло свой выход в следующей мировой войне.

Источник: colonelcassad.livejournal.com