100 лет окончанию Первой мировой войны
14:39. 11 ноября 2018 Просмотров - 207 Один комментарий Опубликовал: brahman
В Париже сегодня проходят мероприятия по поводу 100-летия окончания Первой мировой войны.
По поводу в столицу Франции съехались лидеры многих государств, но само мероприятия скорее церемониальное, так как Макрон просил не использовать мероприятие как повод для личных встреч, ввиду чего была отменена в том числе и полноценная встреча Трампа и Путина, где должны были обсуждать судьбу договора РСМД.
Сама же война стала прекрасным примером того, что "история учит, что она ничему не учит", что последующая мировая война и подтвердила, хотя в конце первой мировой войны витали иллюзии о том, что уж эта война станет последней из всех войн.
Но умные люди уже тогда понимали, что эта война не разрешила противоречия между империалистическими державами, а скорее их усугубила, что и нашло свой выход в следующей мировой войне.
План Шлиффена провалился, однако немцы оккупировали Бельгию и Северную Францию вплоть до Эны. Клемансо из месяца в месяц, из года в год непрестанно твердил читателям: «Господа, немцы все еще в Нуайоне». Из-за ошибки «плана-17» немцы вклинились слишком далеко, французы не смогли, даже перегруппировав силы, выбить их оттуда, им удалось лишь остановить врага.
За то, чтобы не пустить его дальше, пришлось заплатить страшную цену жизнями мужского населения страны, и 1914-1918 годы повлияли на возникновение войны 1940 года. Ошибку «плана-17» исправить уже никогда не удалось. Провал этого плана, как и идеи Шлиффена, оказался роковым и привел к тупику на западном фронте. Каждый день уносил 5000, а иногда 50 000 человеческих жизней, пожирал запасы, технику, деньги. Все это предрешило исход военных операций на дальних рубежах, как, например, в Дарданеллах, что в ином случае могло бы привести к скорейшему окончанию войны. После неудач первого месяца воюющие стороны очутились в тупике, определившем вид будущих боев, а также условия мира, суть послевоенного периода и характер второй мировой войны.
Люди не в состоянии вести такую колоссальную и мучительную войну без веры в ее окончание, без надежды на лучшее будущее, на то, что будут заложены основы нового мира. Как мираж Парижа поддерживал силы солдат Клюка на марше, видение этого лучшего мира озаряло голые, изрытые снарядами, когда-то зеленые поля и безобразные обрубки тополей, украшенных еще недавно густой и красивой кроной.
Наступления, похожие на бойню, когда сотни и тысячи людей гибли, чтобы захватить десяток метров чужой территории, сменив одну траншею с болотной грязью на другую, оскорбляли здравый смысл и достоинство человека. Каждую осень говорили, что этот ужас кончится к зиме, но наступала весна, а войне по-прежнему не было видно конца; армии и народы сражались лишь с одной надеждой — человечество извлечет из всего этого хороший урок.
Война наконец кончилась, последствия ее были многообразны и бесчисленны, но над всем преобладало одно: разочарование. «У нашего поколения не осталось великих слов», — обращался Д. Лоуренс к современникам. Эмиль Верхарн говорил с болью о «человеке, которым я был…». Он-то прекрасно знал смысл великих слов и светлых идеалов, ушедших навсегда вместе с 1914 годом.
После Марны война разрасталась вглубь и вширь, втягивая в катастрофу народы всего земного шара, сталкивая их в мировом конфликте, который не в силах был разрешить никакой мирный договор. Сражение под Марной явилось одной из решающих битв в истории человечества не потому, что оно явилось предвестником поражения Германии или победы союзников. Марна показала, что война кончится не сразу, а будет продолжаться еще очень долго. «Назад дороги нет», — заявил Жоффр солдатам накануне боя. Но и после него не было пути назад. Страны оказались в западне, созданной ими самими в течение первых ничего не решивших тридцати дней военных действий, в западне, откуда не было и не могло быть выхода. (с) Барбара Такман
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Трамп не подал руку Порошенко, а Путин явился последним, пожал руку Трампу и поднял большой палец в верх. После этого началась церемония.