Очередной беспредел на рынке СТРАХОВАНИЯ

Добрый день, Татьяна!

На днях столкнулся на практике с нарушением закона об ОСАГО таким серьезным оператором услуг как АльфаСтрахование. Пришлось писать обращение к мотогражданам и запрос в контрольные органы (ЦБ РФ), жду ответа от специалистов этой “частной фирмы”.

Господа байкеры, мотоциклисты и им сочувствующие. Довожу до вашего сведения, что компания Альфа-Страхование, которая возглавляет топ рейтинга страховых (в том числе по пункту добросовестной выплаты возмещения при наступлении страхового случая) объявило нам, обладателям категории А и А1 (а также, вероятно, всем остальным категориям ТС, за исключением B/B1) негласный БОЙКОТ. По сути, ни один мотоциклист не может в соответствии с федеральным законом об ОСАГО получить полис страхования в случае обращения в один из офисов компании за исключением головного (либо офиса в Зеленограде). В процессе общения с сотрудниками АльфаСтрахования была установлена схема, которая заключается в том, что в соответствии с устными указаниями сотрудников головного офиса, доступ к оформлению полиса на мотоцикл для полевых сотрудников этой компании заблокирован, хотя официально эта информация нигде не закреплена (потому что это нарушение закона) и клиент узнает о невозможности оформить полис на месте. Сотрудники компании посылают клиента с категорией А в г. Зеленоград, в то же время продолжая выдавать полисы ОСАГО автовладельцам. Считаю такое положение вещей искусственно созданное крупнейшим оператором страхования не допустимым и дискриминационным по сути. Призываю мотограждан обращаться во все удобные им офисы АльфаСтрахования, уполномоченные оказывать услугу по ОСАГО, с требованием исполнения закона об ОСАГО. В случае отказа, нужно требовать его в письменном виде (что прописано в законе), а затем писать официальную жалобу на сайте ЦентроБанка (который регулирует исполнение этого закона): https://www.cbr.ru/Reception/

А также отправлять копию этой жалобы в РСА. Только ВСЕ ВМЕСТЕ мы можем прекратить этот беспредел и реализовать наше законное право самим выбирать страховую компанию и место удобное нам для заключения договора! Для примера привожу разговор с оператором пункта продажи полисов ОСАГО. Также я оформил обращение в контрольные органы с просьбой дать оценку деятельности страховщиков.

Кстати говоря, пункт закона о выдаче полиса в электронном виде т.н. “Топ-компании” также не соблюдают, после заполнения всех форм, расчета полиса и попытки перейти к оплате и оформлению, идет редирект на сайт РСА, где поставщик услуг “назначается” вам методом “рэндома”. АльфаСтрахование также не принимает для расчета электронных полисов действующие диагностические карты, оформленные в 2017 году и ранее.

С уважением, Дмитрий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ