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Браво, Владимир Владимирович. Браво !

13:55. 2 марта 2018 Просмотров - 604 9 коммент. Опубликовал:

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  День 1 марта 2018 года  начался с утренних дебатов кандидатов в президенты РФ на Первом канале ТВ, издевательских по форме проведения. Как справедливо заявил П.Грудинин, это не дебаты, а интервью ведущего с кандидатами в президенты, искажающими саму суть, Дух  дебатов.  Правильным и закономерным был отказ П.Грудинина от участия в этом спектакле.

            Далее было анонсированное всеми СМИ выступление В.Путина с ежегодным  посланием  Федеральному собранию, которое на этот раз состоялось, как и предполагалось, в Манеже. Расширенный состав присутствующих многочисленная армия СМИ, все подчеркивало значимость предстоящего события.  Выступление  В.Путина продолжалось 1час 54 минуты.

            Для меня продолжением этого захватывающего сериала были вечерние дебаты кандидатов в президенты в 23:15 на «России 1», и, последовавшее за ним, обсуждение послания В.Путина на «Вечер с Владимиром Соловьевым».  Среди приглашенных  лиц были известные, уважаемые участники этих передач, перечислять не буду, смотрите и оценивайте сами, я же сожалею, что не записал эту передачу! Дебаты кандидатов в президенты, вклинившиеся в этот видеоряд лишь подчеркивают их несоразмерность с произошедшим.

             Со 2 марта 2018 г.  мы живем в другой стране,  другом мире! Мире, в котором мы на некоторый  период защищены от внешних угроз,   мире в  котором  внутренняя установка большей части населения нашей страны - «лишь бы не было войны» на некоторый период снимается с повестки дня, что позволяет заняться столь насущными делами по развитию собственной страны.

            Вы обратили внимание, сколь разительны первая и вторая части выступления В. Путина, сколь беспросветна первая часть и каким оптимизмом и надеждой наполнена вторая! Такой беспощадной демонстрации исчерпанности либеральной модели развития, которую продемонстрировал  В.Путин,  вряд ли кто мог ожидать! Государственная военно-промышленная политика, основанная на государственной собственности, государственных оборонных предприятиях, государственных исследовательских институтах, государственном планировании и управлении показала эффективность, недостижимую в частном секторе!

            Мне неизвестен уровень зарплат наших ученых,  разработчиков, инженерно-технических работников, рабочего персонала, создавших всю эту, надеюсь, поразившую весь мир технику, но очевидно, что она несопоставима с зарплатами топ-менеджеров частных и, так называемых, государственных компаний и деятелей финансовой сферы. Как сопоставить всех эти Грефов, Мюллеров, Сечиных и приближенных к ним лиц с их миллионными зарплатами в месяц (не знаю в каких единицах) с этими беззаветными работниками ВПК,  сохранившими наработки, не продавших их на Запад,  не распиливших оборудование на металлолом,  создавшими тот щит,  который даст нам некоторую передышку для наведения порядка в нашей стране. На каких весах взвесить их талант, заслуги и общественную и материальную оценку их труда, например, с талантом Р. Абрамовича,  ума которого хватило лишь на приобретение поместья бывшей королевской знати в Европе, двухсотметровой яхты с противоракетной защитой, да футбольного клуба!

            Если Вы считаете, что на этом избирательная кампания закончилась, определился фаворит, остальным надо отойти в сторонку, досрочно поздравив В.Путина с победой, то вы глубоко ошибаетесь!  В.Путин -  либерал до мозга костей, а успехи ВПК есть лишь способ выживания этой данной либеральной модели, борьбы за место «под солнцем», аргументы торга с мировой элитой.  Вот теперь можно вернуться к первой части послания. Есть ли хоть маленький намек на то, что либеральная модель развития, открытость экономики, установка на включение в мировое разделение труда,  убивающая национальную экономику отменена? Есть ли новые идеи, новая команда?  Я не увидел.

            Теперь мы имеем программные установки В.Путина как кандидата в президенты, а потому весь сценарий выборной кампании радикально меняется. Все кандидаты жалуются на то,  что В.Путин не идет на прямые дебаты. Теперь они будут, пусть не прямые,  но будут!  Вернемся к утренним дебатам 1 марта, посмотрим на этом примере, как можно и нужно изменить драматургию этого действия. Ведущий объявляет  тему,  предоставляет время П.Грудинину, который игнорирует заявленную тему и, выбрав проблему первой части выступления В.Путина, критикует ее, предлагая свои решения рассматриваемой проблемы. На возражения ведущего, что выступления не по теме, следует ответ, в соответствии с законом о выборах, порядок использования выделенное ему  (П.Грудинину) эфирного времени определяется самим кандидатом, оно использовано по прямому назначению дебатов  - сравнения способов решения рассматриваемой им проблемы с предлагаемыми методами  в программе отсутствующего на дебатах кандидата.  Этот подход тут же подхватят присутствующие кандидаты в президенты. Какой бальзам на Душу М.Сурайкина пролил В.Путин:  так это то, о чем я говорю - госсобственность, госпланирование,  Десять Сталинских ударов! С какой радостью К.Собчак воткнет свои коготки в материалы выступления В.Путина. Про В.Жириновского можно даже не говорить, он быстро подстроится под новый сценарий.

 Хотел  бы я посмотреть, сколько времени выдержит ведущий роль идиота, когда все присутствующие кандидаты будут игнорировать его и использовать выделенное им время по своему усмотрению.  Сколько дней  дебатов в таком ключе выдержит В.Путин, чтобы не послать своих представителей.

Браво,  Владимир  Владимирович, Браво!

 

https://pdsnpsr.ru/entries/369

 

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9 коммент.»

  • 17998 11365
    Ликвидатор 2 марта 2018 в 15:20 Ссылка Пометить
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    бейтаровцам приходится работать профессинальнее. чтобы не выглядеть клоунами.

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  • 6136 3269
    Omnia 2 марта 2018 в 16:01 Ссылка Пометить
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    Что это за статья? Ничего я не понял… Что хотел сказать автор? То, что кандидатов загнали в унизительный формат и дали по 2 минуты, а они эти 2 минуты не слушаются кнута назначенного дрессировщика? а ВВП занял всё эфирное время и обещает бороться за всё хорошее против всего плохого? ну так и в чём “Браво?” В бесстыдстве использования административного ресурса в неограниченных масштабах? В потакании люмпенам рассказами про то, что на ши ракеты – самые большие, и мы всех убьём, кто против нас? не впечатлило… почему-то всё время мне кажется, что во время этой речи Сечин рассматривает каталоги с новыми яхтами, а Ротенберг не может оторваться от счётчика поступивших от Платона денег.

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      Союз Таможенный Omnia 2 марта 2018 в 17:29 Ссылка Пометить
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      Ну типа браво Путину за “ядерный щит”, а пока щит есть – выбираем нормального президента и наводим порядок.У Сечина отбираем каталоги с новыми яхтами, а у Ротенберга – счётчик поступивших от Платона денег…

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  • 3170 2803
    Леонид Петрович Плотников 2 марта 2018 в 17:46 Ссылка Пометить
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    Не приходится спорить, что Путин – тоже либерал, но либерал-патриот, который стремится российский либерализм вписать в общемировую систему выгоды, насилия и лжи, на равноправной основе. Только так, не предлагая ничего нового. А спасибо ему за то, что он не дает мировой мафии затоптать русский народ, закатать нас в асфальт.

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  • 5862 3390
    serjoza 2 марта 2018 в 18:24 Ссылка Пометить
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    Грудинин-это социализм..Путин-либерализм до мозга костей плюс олигархат.при нем будем жить бедно.

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      елена serjoza 2 марта 2018 в 19:16 Ссылка Пометить
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      Да ни какой он не социализм. Грудинин- такая же хапуга как и все они, а обещать не мешки ворочать, потом можно благополучно про обещания забыть.

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      Борис serjoza 2 марта 2018 в 19:21 Ссылка Пометить
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      Ну а ты сам-то”…за большевиков , али за коммунистов?”…. Только не пиши , что за интернационал.

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