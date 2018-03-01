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Ядерное послание Путина. “В мире началась минута молчания и осмысления”.

20:16. 1 марта 2018 Просмотров - 794 6 коммент. Опубликовал:

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1 марта 2018 года Владимир Путин выступил с почти двухчасовым посланием к Федеральному собранию РФ. Чувствовалось, что президент России простужен, но это ничуть не помешало его боевому настрою.

"Сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живём", - подчеркнул Путин. Ближайшие годы станут решающими для будущего страны. "От нас ждут сильного ответа. И мы готовы дать такой ответ" - сказал Путин. "Стратегическая задача - прорывное развитие России".

Президент подробно остановился на социально-экономических вопросах: ключевой фактор развития России - благополучие людей, уровень бедности в стране должен быть снижен вдвое за ближайшие шесть лет; удалось переломить демографическую ситуацию, хотя демографические потери девяностых дают о себе знать; расходы на охрану материнства и детства увеличатся на 40%; провозглашена цель увеличить ВВП на душу населения в полтора раза ("это сложно, но власти будут над этим работать"); одной из приоритетных задач нового правительства станет системная программа поддержки людей старшего поколения, ставится цель сделать так, чтобы средняя продолжительность жизни в России превысила 80 лет; объёмы жилищного строительства возрастут в полтора раза; кадастровая стоимость недвижимости, очень часто превышающая рыночную, будет пересмотрена уже в первом полугодии 2018 года; "нам нужно буквально прошить всю территорию России современными коммуникациями", будут удвоены расходы на строительство автомобильных дорог, получат развитие евразийские транспортные артерии, пропускная способность БАМа и Транссиба вырастет в полтора раза; особое значение имеет северный морской путь, крайне важный для России (как и развитие всего арктического региона), "наш арктический флот был и будет самым сильным в мире"; высокоскоростной интернет на всей территории России; объёмы расходов на здравоохранение увеличатся вдвое, конец вредоносной "оптимизации" в данной сфере (камера показала непроницаемое лицо руководителя Минздрава Вероники Скворцовой - Прим.), поручено восстановить закрытые в регионах больницы, приоритетная задача - лечение и профилактика рака, будет создана целая система по борьбе с онкозаболеваниями; значительные средства на инфраструктурные проекты и т. д.

Но основной акцент Путин сделал на обеспечении безопасности нашего государства. И какой акцент! Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" без ограничений по дальности полёта, для которой "никакие, даже самые перспективные, системы ПРО - не помеха", высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс, новейшая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, скоростные беспилотные подводные аппараты, стратегический ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Путин: "Как вы понимаете, ничего подобного в мире ни у кого нет... Нас не хотели слушать. Послушайте сейчас".

"В мире началась минута молчания и осмысления... Путин показал всему миру "Кузькиных детей". Воздушных и подводных. Даже боюсь себе представить, что к вечеру напишут иносми и сколько денег затребует Минобороны США на «противостояние аХрессии». А Украина уйдёт в схрон. Вся",  - написала военкор Юлия Витязева.

Как добавил один блогер, "вашингтонский Белый дом досматривает послание Путина в бомбоубежище".

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6 коммент.»

  • 495 512
    Зарема Хозиева 1 марта 2018 в 20:45 Ссылка Пометить
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    Будем жить, пехота! Ну могём ! – не могём , а могем .Ура нашим инженерам !

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  • 1540 882
    Олег Лебедев 1 марта 2018 в 21:19 Ссылка Пометить
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    Всепропальщики пишут, что самые ценные научно-инженерные кадры давно свалили и продолжают валить на Запад. И поэтому, надо, мол, всем голосовать за Грудинина. Что же это за самые ценные кадры такие? Шпионы наши, что ли? Или может только прикидывались ценными?

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    • 4121 2711
      Владимир Олег Лебедев 2 марта 2018 в 0:15 Ссылка Пометить
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      Вот врать – это видно ваша черта. А то, что уезжает много умных людей, то это правда. Но, чтобы в перспективе, не то, чтобы создавать, а хотя бы обслуживать необходимы грамотные специалисты. И чтобы вы не придумывали, всё равно уткнётесь в экономику. Всепрапальщики или валят на запад, или же тупо поклоняются великому и всемогущему.
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  • 4690 3305
    Антон 1 марта 2018 в 22:53 Ссылка Пометить
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    Пиндосы не чувствительны к эмоциональной части, и к тонкостям вообще:
    - Им надо было “досматривать в убежище” когда ВВП стал публично вспоминать о “питерских дворах” своего детства…
    - Теперь поздновато

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    • 3035 1835
      mary Антон 1 марта 2018 в 23:43 Ссылка Пометить
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      значит не готовы были,но все о чем они их предупреждал(вы о крысах в подьезде??)он выходит исполнил.

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  • 56 40
    Korsar 2 марта 2018 в 0:37 Ссылка Пометить
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    Красиво врёт

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