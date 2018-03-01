Ядерное послание Путина. “В мире началась минута молчания и осмысления”.

1 марта 2018 года Владимир Путин выступил с почти двухчасовым посланием к Федеральному собранию РФ. Чувствовалось, что президент России простужен, но это ничуть не помешало его боевому настрою.

"Сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живём", - подчеркнул Путин. Ближайшие годы станут решающими для будущего страны. "От нас ждут сильного ответа. И мы готовы дать такой ответ" - сказал Путин. "Стратегическая задача - прорывное развитие России".

Президент подробно остановился на социально-экономических вопросах: ключевой фактор развития России - благополучие людей, уровень бедности в стране должен быть снижен вдвое за ближайшие шесть лет; удалось переломить демографическую ситуацию, хотя демографические потери девяностых дают о себе знать; расходы на охрану материнства и детства увеличатся на 40%; провозглашена цель увеличить ВВП на душу населения в полтора раза ("это сложно, но власти будут над этим работать"); одной из приоритетных задач нового правительства станет системная программа поддержки людей старшего поколения, ставится цель сделать так, чтобы средняя продолжительность жизни в России превысила 80 лет; объёмы жилищного строительства возрастут в полтора раза; кадастровая стоимость недвижимости, очень часто превышающая рыночную, будет пересмотрена уже в первом полугодии 2018 года; "нам нужно буквально прошить всю территорию России современными коммуникациями", будут удвоены расходы на строительство автомобильных дорог, получат развитие евразийские транспортные артерии, пропускная способность БАМа и Транссиба вырастет в полтора раза; особое значение имеет северный морской путь, крайне важный для России (как и развитие всего арктического региона), "наш арктический флот был и будет самым сильным в мире"; высокоскоростной интернет на всей территории России; объёмы расходов на здравоохранение увеличатся вдвое, конец вредоносной "оптимизации" в данной сфере (камера показала непроницаемое лицо руководителя Минздрава Вероники Скворцовой - Прим.), поручено восстановить закрытые в регионах больницы, приоритетная задача - лечение и профилактика рака, будет создана целая система по борьбе с онкозаболеваниями; значительные средства на инфраструктурные проекты и т. д.

Но основной акцент Путин сделал на обеспечении безопасности нашего государства. И какой акцент! Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" без ограничений по дальности полёта, для которой "никакие, даже самые перспективные, системы ПРО - не помеха", высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс, новейшая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, скоростные беспилотные подводные аппараты, стратегический ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Путин: "Как вы понимаете, ничего подобного в мире ни у кого нет... Нас не хотели слушать. Послушайте сейчас".

"В мире началась минута молчания и осмысления... Путин показал всему миру "Кузькиных детей". Воздушных и подводных. Даже боюсь себе представить, что к вечеру напишут иносми и сколько денег затребует Минобороны США на «противостояние аХрессии». А Украина уйдёт в схрон. Вся", - написала военкор Юлия Витязева.

Как добавил один блогер, "вашингтонский Белый дом досматривает послание Путина в бомбоубежище".