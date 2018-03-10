Обещанные Путиным ракеты были придуманы еще в СССР, а испытать их смогут не раньше 2027 года

Министр обороны Сергей Шойгу отрапортовал, что обещанные в послании Путина ракеты с ядерным двигателем поступают на вооружение точно в установленные сроки. По мнению экспертов, президент и Шойгу в своих обещаниях несколько поторопились – одно только испытание ракеты с ядерным двигателем может состояться не раньше 2027 года.

О существовании ракет с ядерными двигателями, которые способны преодолевать любые из существующих сегодня систем противоракетной обороны (ПРО), впервые стало известно из послания Владимира Путина Федеральному собранию. Новейшим формам вооружения, которые могут изменить ядерный баланс во всем мире, Путин посвятил большую часть своего выступления.

Министр обороны Сергей Шойгу по поводу ракет поспешил заметить, «что отдельные образцы уже поступили в войска».

Несмотря на это, в интервью каналу

, Путин достаточно уклончиво ответил на вопрос журналистки об испытаниях ядерного оружия нового тип:

– Испытания прошли очень хорошо. Некоторые из них (ракеты – ред.) всё ещё требуют тонкой наладки и доработки. Другие уже поставлены войскам и находятся в боеготовности.

– В настоящий момент у вас есть работоспособные МБР (межконтинентальные баллистические ракеты – ред.), оснащённые ядерным двигателем, которые вы успешно испытали?

– Они все прошли (испытания – ред.) удачно. Просто каждая из этих систем вооружений находится на определённом этапе готовности. Некоторые из них уже находятся на боевом дежурстве, у войск.

Уверения президента и министра обороны в том, что ракеты прошли испытания и уже стоят на вооружении, вызвали скептическую оценку у специалистов военно-космической отрасли.

– Я читал цитаты из заявления Путина. Там какая-то путаница: такие вещи невозможны, да и не нужны в общем-то. Нельзя на крылатую ракету ставить ядерный двигатель. Да и нет таких двигателей. Есть в разработке один такой двигатель мегаваттного класса, но он космический и, конечно, никаких испытаний в 2017 году не могло проводиться — хорошо, если в 2027-м такую установку испытают. Сказать «задним числом», что в прошлом году были проведены испытания... А где десятилетия проработки? Были некие подобные разработки в Советском Союзе, но все идеи поставить ядерные двигатели на воздушные, а не космические средства — самолеты, крылатые ракеты — были отброшены в 50-х годах прошлого века, – заявил

руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Отдельные аналитики сомневаются и в принципиальной новизне военных наработок, показанных Путиным. По мнению военного эксперта в области ядерного оружия Стивена Шварца, концепцию ракеты с ядерным двигателем воплотить в жизнь пытались в 50-е не только советские военные, но и американцы, однако идею сочли просто опасной для человечества.

– Это была особенно неудачная концепция, потому что это был открытый реактор, который излучал опасную гамма и нейтронную радиацию. А когда ракета летела, она выделяла частицы радиоактивного топлива в качестве выхлопа, и все это распространялось бы в атмосфере, включая наших союзников, – вспоминает Шварц

.

Отметим здесь, что вопрос о нанесении вреда союзникам сейчас не стоит так остро, так как, за исключением Белоруссии, на западном направлении нет государств, которые себя позиционируют как «дружественные» России.

Эксперт также добавил, что представленные в послании Путина наработки в области гиперзвукового оружия также из времен СССР:

– Например, проект планирующего гиперзвукового блока «Авангард». Эта разработка на самом деле началась в 1980-е годы в ответ на стратегическую оборонную инициативу США. Ее достали с полки. Понятно, что конструкторские бюро, которое над ней работало, было заинтересовано в том, чтобы эту разработку оживить. Когда в начале 2000-х они пришли и сказали, что у «нас есть система, которая будет ответом на ПРО», в той ситуации, конечно, они были услышаны.

По словам профессора авиационной и космической техники в Техническом университете Мюнхена Роберта Шмукера, заявление Путина – о создании гиперзвукового оружия точно такая же «химера» как и ракеты с ядерными двигателями:

– Гиперзвук – одно из тех «пятнышек», в которых у нас (человечества – ред.) пока нет оружия. Огромная скорость приводит к экстремально высокой нагрузке на материалы. Кроме того, испытания такого оружия были бы очень дорогими. Гиперзвуковой считается скорость, как минимум в пять раз превышающая скорость звука, – цитирует ученого издание

.

Добавим, что самым важным при этом остается вопрос о том, насколько заявление Путина о ракетах может дестабилизировать соотношение сил ядерных держав.

По мнению российского военного обозревателя Александра Гольца, послание Путина носило больше пропагандистский характер, так как в настоящий момент можно говорить только об испытаниях макета ракеты:

– Нет, она не меняет кардинально соотношение сил. О степени общей готовности тех технологий, о которых объявил Владимир Путин, можно судить по самой известной системе — «Сармат». Ровно до момента послания сведения о ней были сугубо пессимистические. Сначала предполагалось провести испытания в 2015 году, потом — в 2016-м, потом отнесли на самый конец 2017-го, и в итоге, мне пришлось поговорить с некоторыми экспертами, произвели бросковые испытания в 2017 году.

Бросковые — это значит, что никакой ракеты нет, есть макет ракеты, который выталкивается, и проверяется способность порохового заряда вытолкнуть этот макет на высоту 30-40 метров. Тогда у будущей ракеты должны включиться двигатели, и она полетит. Здесь нам показали, насколько я могу понять, некую склейку: выброс ракеты «Сармат», а дальше нам показали фейк (подделку – ред.), то есть другую ракету, которая улетела куда положено. Это позволяет судить о степени готовности тех проектов, о которых говорил Владимир Владимирович, – заявил Александр Гольц

.

Такого же мнения придерживается и политолог Константин Гаазе, который считает, что «воинственная риторика» адресована не Западу, а собственным избирателям:

– Я бы сказал, что мы имеем дело не с чистой риторикой, а с чистой эстетикой. Это абсолютно эстетический проект. Раньше были плакаты с мужчинами в касках и винтовках, а теперь у нас президент, в общем, занимается рекламой баллистических ракет, которые, в общем, еще самую предварительную стадию испытаний не прошли. Посмотрим на тайминг, кампания началась. Это те самые две недели до 18 марта, которые Владимир Путин и по состоянию здоровья, и по возрасту, и по графику может позволить себе провести погруженным полностью в кампанию.