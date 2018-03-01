Он смеялся своим палачам в лицо

Это фотографии из финского архива.

Глядя на этого симпатичного, с открытой улыбкой парня, я никогда не догадался бы, что он держит в руках листок с собственным приговором !Он в начале войны был заброшен в финский тыл для ведения диверсионно-подрывной деятельности. Его схватили и приговорили к смерти как шпиона и террориста.

На другой фотографии по-фински было написано, что это осужденный русский парашютист, который был схвачен в районе Ханко. Парашютист смеялся над тем, что после приговора у него хотели узнать его «последнее желание». После съемки он был расстрелян.

Кто же этот неизвестный герой? Согласно финским архивам, этого человека зовут Виктор Осипович Фейгин, который должен был устроить диверсию на участке железной дороги: Сало-Карьяа, за что его приговорили к расстрелу. Своей ли фамилией назвался русский моряк, неизвестно.

Эта фотография из того же архива. На ней один из захваченных десантников-диверсантов. Кто на ней изображен, не известно. Этот человек так же был расстрелян по решению финского военно-полевого суда.

В те дни было захвачено еще несколько советских парашютистов: Арон Тауб, Виктор Лебедев, Ханс Кару. Все они так же были расстреляны.

Именно такие люди, бросившие вызов смерти, смеющиеся своим палачам в лицо за несколько секунд перед расстрелом, добыли в этой нелегкой войне Великую Победу!

ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ ГЕРОЯМ!

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https://zen.yandex.ru/media/rusblog/on-smeialsia-svoim-palacham-v-lico-5a92a46d1aa80c22704bf6d7