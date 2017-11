Смеясь смерти в лицо

Бесстрашный красноармеец. Источник: hoover.org.

Кадр, показывающий, что на видео была заснята вся казнь. Источник: hoover.org.

Братская могила красноармейцев, погибших в 1919 году в Елгаве.

Каждому либералу доподлинно известно, что террор в годы Гражданской войны осуществляли только «красные». И тут такой подлый удар ножом в спину из Цитадели демократии. Институт Гувера (Hoover Institution) сохранил кадры казни 26 мая 1919 года в Елгаве (в 40 км или 30 милях от Риги) 18 пленных красноармейцев. Расстрел проводили немцы, находящиеся на службе Латвийской Республики.Свидетелями казни стали американцы капитан Форман (Captain Howell Foreman), кинооператор лейтенант Джонсон (Lieutenant Frank Johnson), капитан Гамильтон (Captain Minard Hamilton) и другие члены американской миссии в Прибалтике.Снятые ими кадры демонстрировались на Парижской мирной конференции. По словам Джонсона, президент Вильсон в недоумении наблюдал происходящее на экране, затем побелев от отвращения вскочил со стула, стал возмущаться этим проявлением немецкой жестокости и благодарил соотечественников: «Господа, этим кинофильмом вы оказали услугу человечеству!» ("The gentlemen of the motion pictures have rendered a service to humanity!"). Данная кинозапись стала одним из решающих аргументов по необходимости вывода немецких сил из Прибалтики.18 пленных большевиков уложили на землю, а затем цивилизованные немцы деловито стащили с них обувь (а вы думаете как Германия стала богатой, ага). Один из большевиков, несмотря на приказание лежать лицом вниз, приподнимается и смеётся, лежащий рядом с ним также улыбается. Далее зачитывались фамилии, вызывали по три человека. Названные вставали и скакали босиком, по словам Гамильтона, как выстраивающиеся в линию для танца Вирджиния-рил дети, к вырытой яме-могиле. Повязки на глаза приговорённым не надевали. Каждый приговорённый получал по одной пуле в грудь и потом по две пули в голову, для надёжности. Ах, эта тевтонская педантичность! Невероятная картина, когда фуражки на головах расстреливаемыхлюдей взмывали вверх от выстрелов…Но самое поразительное на этих кадрах – это смеющиеся над палачами обречённые на смерть большевики. Лично я сразу вспоминаю кадры казни немцами красноармейцев на высоте 122 в Заполярье в июле 1941 года . Такое же мужество красноармейцев перед лицом смерти от рук документирующих на плёнку свой «героизм» немцев.Позже немцы в прессе обвинили американских офицеров в неподобающем поведении и жестокости: мол, американцы на трёх машинах прибыли к месту казни, не проявляли должного уважения к ситуации, готовились к съёмке с шутками, смеялись, затягивали страшные минуты ожидания приговоренных. А в конце они спокойно поинтересовались местом и временем следующих казней (ну вы поняли, да? казней было много).В свою очередь лейтенант Джонсон в газетной статье рассказал, что американцы получили позволение снимать казнь за пачку сигарет. Джонсон отметил, что никто из приговорённых никогда раньше не видел кинокамеру, они смотрели на неё с недоумением, вероятно пытаясь понять, предназначена ли эта штука для расстрела или нет.Также Джонсон говорил, что это немецкая расстрельная команда вела себя низко и отвратительно, а свидетели казни, американцы, вели себя достойно. И да, смех на месте казни был, но это смеялся бесстрашный большевик, он издевался над своими палачами до самого конца.Где похоронены погибшие герои? Трудно сказать. Вообще, в Елгаве есть братская могила погибших в 1919 году красноармейцев на католическом Римском кладбище (Кладбище Ромас, Romas kapi) . Речка недалеко тоже есть. Но трудно так сходу сказать, то ли это самое место. Да и какая разница? Уверен, похороненные в этой могиле красноармейцы – латыши, русские, евреи – вели себя на казни не менее мужественно.За наводку на фильм большое спасибо товарищу Feliks Koba . Тексты о видео на великом и могучем английском языке тут: с сайта Института Гувера и сайта Института Латвии https://rzhavin77.livejournal.com/67767.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com