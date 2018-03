Константин Никифоров. Deutsche Bank теряет клиентов

Интересно читаются прогнозы стратега из Deutsche Bank. Данное крупнейшее немецкое кредитное учреждение находится в достаточно незавидном положении ( смотри график курса акции). ( подробнее здесь http://www.manager-magazin.de/finanzen/boerse/deutsche-bank-aktie-stuerzt-nach-abstufung-auf-jahrestief-a-1192301.html).

“Крупнейший коммерческий банк Германии Deutsche Bank по итогам 2017 года потерпел убытки в размере порядка 512 миллионов евро. Причиной отрицательного баланса является дополнительная налоговая нагрузка, возникшая после реформы налогообложения в США, сообщил председатель правления банка Джон Крайан в пятницу, 2 февраля, во Франкфурте-на-Майне.



При этом доход Deutsche Bank снизился на 12 процентов до 26,4 миллиарда евро. В 2016 году этот показатель составлял 30,0 миллиарда евро, в 2015-м – 33,5 миллиарда. Главной причиной падения общих поступлений, по данным руководства, является продажа дочерних компаний и долей участия в капитале компаний, а также низкие процентные ставки и спад на рынках капитала” ( конец цитаты).

При этом интересно вот что.

“Deutsche Bank третий год подряд заканчивает с убытками, однако руководство банка решило выделить более 1 миллиарда евро на бонусы и премии для сотрудников. Об этом в субботу, 27 января, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ссылаясь на источники в банке.

По данным издания, решение о выделении столь крупных выплат на фоне не вызывающих оптимизма показателей вызвало в руководстве банка оживленную дискуссию. Победили в ней те, кто считает, что без выплаты щедрых бонусов из банка “уйдут лучшие люди”. Deutsche Bank действительно за последние месяцы потерял несколько ключевых сотрудников, ушедших к конкурентам. Так что выплату бонусов там считают “инвестициями в будущее”. ( конец цитаты).

Ясно, банк лихорадит. Один из его акционеров вообще не исключает «распад» кредитной организации.

“Если в течение следующих лет прибыли не будет, может произойти немыслимое: распад банка и его слияние с другими европейскими крупными банками, –



данную мысль озвучил Инго Шпайх, фондовый менеджер в Union Investment. Данный инвестор является одним из крупных акционеров Deutsche Bank.



В качестве причины незавидного положения самого большого банка ФРГ называется тот факт, что ему всё сложнее становится конкурировать с американскими банками, из-за которых Deutsche Bank теряет клиентов.



Г-н Шпайх отмечает, что для Deutsche Bank не хватит лишь снижения расходов внутри компании. Для выживания требуется возврат клиентов” ( конец цитаты).

Составакционеровоченьинтересен.

АкционерыНазвание Доля(%)

Свободноеобращение 84,01

Hainan Traffic Administration Holding Co., Ltd. 8,90

BlackRock Fund Advisors 6,43

Hamad bin Jassim bin Jabor Al-Thani 4,07

Cerberus Capital Management LP 3,00

Deutsche Asset Management Investment GmbH 2,63

The Vanguard Group, Inc. 2,36

Norges Bank Investment Management 1,71

HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. 1,62

Deka Investment GmbH 1,40

Amundi Asset Management SA (Investment Management) 1,23

Goldman Sachs International 1,23

Capital Research & Management Co. (World Investors) 1,16

State Street Global Advisors Ltd. 0,92

COMMERZBANK AG (Investment Management)0,80



Главныйакционербанка- ЧэньФэн. Выпускник корпоративной академии Lufthansa и школ менеджмента Маастрихта и Гарварда не фигурирует в соответствующих списках миллиардеров. Однако активы 63-летнего предпринимателя значительны. Западные специалисты до сих пор гадают, зачем китайскому конгломерату, специализирующемуся на туризме и авиаперевозках, понадобился немецкий банк.



Но вот и для конгломерата HNA наступили непростые времена. Он стал испытывать большие финансовые трудности.

” Чтобы обеспечить ликвидность, HNA будет продавать активы на сумму около 16 миллиардов долларов в течение следующих нескольких месяцев. Говорят, большая распродажа могла уже начаться.

Проблемы с ликвидностью крупного акционера HNA немецкого банка, по-видимому, больше, чем считалось ранее. Чтобы получить живые деньги, китайский конгломерат планирует продать активы на сумму 16 миллиардов долларов (100 миллиардов юаней) в течение следующих нескольких месяцев, сообщает агентство Bloomberg .



(…)Китайский конгломерат находится в зоне турбулентности после миллиардных долгов, занятых на инвестиции, и также находится в прицеле регуляторов из-за своей непрозрачной структуры собственности. По данным Bloomberg, HNA накопила активы на сумму 190 миллиардов долларов в конце июня прошлого года – больше, чем американский банк American Express.” ( конец цитаты).

Не станут ли китайцы продавать акции банка? На них нацелилась основанная в 1992 году финансовая компания Cerberus Capital, которая покупает доли уже в третьем немецком банке. Основатель и один из владельцев Стив Фейнберг , что владеет активами на сумму более 30 миллиардов долларов – большая часть из них теперь находится в немецких банках. В декабре 2017 года Фейнберг совершил поездку к властям в Берлине и Франкфурте. И нашел общий язык. С мэром Гамбурга Олафом Шольцем у него когда- то были сделки. Подробнее смотри

Американцы носятся с идеей объединить Commerzbank и Deutscher Bank, таким образом, американский инвестор станет фактором власти в финансовой отрасли Европы. Любопытно, тандем Стивен Фейнберг (57) и Марк Непорант (60) никуда не спешит. И подпирает их по некоторым сведениям BlackRock, а там и The Vanguard Group, Inc где- то рядом. Немцам об этом задуматься стоит.