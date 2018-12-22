Константин Никифоров. Чем поможет Меркель?

В продолжение темы Германии. Институт ifo снизил прогноз по росту экономики в ФРГ

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” Немецкая экономика, по мнению экономистов, заметно снизит темпы роста в 2019 году. “Мы вступили в фазу охлаждения конъюнктуры”, – заявил глава отдела конъюнктуры в Институте экономических исследований ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser) в четверг, 13 декабря, в Берлине.

На 2019 год ifo прогнозирует рост экономики в Германии лишь в объеме 1,1 процента. Только осенью эксперты предсказывали прирост ВВП на 1,9 процента. Экономисты, однако, подчеркнули, что угрозы рецессии нет.

В своих прогнозах ifo пессимистичнее других исследовательских институтов. Так Институт экономики в Киле полагает, что в будущем году экономика ФРГ вырастет на 1,8 процента, а берлинский институт DIW – на 1,6 процента. На текущий год прогнозы ifo и других институтов совпадают: ожидается рост экономики на 1,5 процента.

По словам Вольмесхойзера, рост экономики в ФРГ в 2019 году замедлится из-за нынешней слабости автопрома, а также из-за неуверенности, вызванной торговыми конфликтами, спровоцированными президентом США Дональдом Трампом, и угрозой неупорядоченного выхода Великобритании из состава Евросоюза” ( конец цитаты)..

Более подробно об экономической ситуации в Германии: настроение значительно ухудшилось

http://www.manager-magazin.de/digitales/it/geschaeftsklima-index-des-ifo-instituts-faellt-auf-zweijahrestief-a-1244329.html

“Настроения на руководящих этажах немецкой экономики на рубеже года такие же плохие, как и более двух лет назад. Барометр делового климата в декабре упал на удивление значительно на 1,0- до 101,0 пункта, так во вторник в Мюнхенском институте Ifo объявили результаты ежемесячного опроса около 9000 менеджеров. Это четвертый подряд спад.

Экономисты ожидали лишь падения до 101,8 пункта. «В этом году беспорядок для экономики Германии скуден», – сказал президент Ifo Клеменс Фуест. (…) Настроения ухудшились как в розничной торговле, так и в сфере услуг и промышленности, оставаясь стабильными в строительной отрасли. Впервые с мая 2016 года промышленные компании оценили прогноз негативно. «Соответственно, компании скорректировали свои производственные планы вниз», – сказал Фуест.

Эксперты объясняют причины сложной обстановке. «У нас впереди много политических рисков, начиная с торгового спора между США и Китаем, по поводу Brexit и дефицита Италии и, совсем недавно, отказа Франции от реформ», – сказал главный экономист LBBW Уве Беркерт.



«В то же время в государственном секторе происходят пересмотры экономических прогнозов в сторону понижения, и процесс Brexit становится все более хаотичным», – добавил экономист DekaBank Андреас Шойерле. «Кроме того, декабрь омрачен протестами во Франции – в конце концов, вторым по важности торговым партнером Германии – так что правильно сказать- предновогодней радости там не будет».



Институт Ifo только что резко понизил свои экономические прогнозы для Германии. Ожидается, что в следующем году валовой внутренний продукт вырастет на 1,1 процента. Пока что каждый из исследователей предположил 1,9 процента. В дополнение к сложным условиям для экспортеров, позиции автомобильной промышленности в последнее время также ослаблены с ведением нового стандарта измерения выбросов. В результате экономика Германии сократилась в третьем квартале впервые за три с половиной года” ( конец цитаты).

Невзначай всплыло слово R- она возвращается?

http://www.manager-magazin.de/politik/konjunktur/rezession-wie-die-angst-vor-dem-abschwung-um-sich-greift-a-1244165.html

“Спад процветает – по крайней мере, слово «рецессия» попало на страницы прессы с сентября. Только за половину декабря он появляется 192 раза, тогда как в декабре 2017 года было всего 148 записей. Также во всем мире это явление отражается в увеличении количества поисковых запросов в Интернете по этому термину.

Согласно исследованию, проведенному Университетом Дьюка, почти половина руководителей компаний, занимающихся корпоративными финансами, ожидают, что следующий экономический кризис начнется в 2019 году. В Европе это даже две трети. Если прогнозируемый период будет продлен до 2020 года, подавляющее большинство людей по обе стороны Атлантики в этом уверены.

Поиск причин прост : надвигающаяся торговая война, возможно, хаотичный брексит, турбулентность в Китае – важнейшей движущей силы мировой экономики в последние годы, в Германии также собственные проблемы автомобильной промышленности … Но на самом деле это необходимо для существования капитализма- вечные взлеты и падения делового цикла без внешней причины. Сам подъем уже несет семена спада с ростом заработной платы и цен, с падающей прибылью.



В этом смысле, может быть, это просто время. Рост производства в Германии продолжается с весны 2009 года – почти десять лет, что, следовательно, необычайно долго, если не рассматривать кратковременную мини-рецессию зимы 2012/2013 как перерыв.

Мы также столкнулись с таким перерывом в третьем квартале этого года, когда экономика Германии немного сократилась , отчасти из-за слабого авторынка. Это обычно оценивается как временная проблема, но также может быть прочитано как предупредительный знак. По сравнению с предыдущими прогнозами экономика Германии в этом году принесла больше всего разочарований.



С другой стороны, подъем 2010-х годов был не особенно сильным, особенно недостаточно сильным, чтобы компенсировать спад, который ранее был перенесен в результате финансового кризиса от предыдущего пути роста. Не говоря уже о других европейских странах, где еще есть большой потенциал труда и капитала. Бег на выносливость, может поэтому все еще продолжиться.



Детали Федерального статистического управления раскрывают причины, по которым даже пессимисты из числа экономических исследователей по-прежнему сохраняют свои прогнозы выше 1 процента роста на 2019 год (таким образом, на уровне вероятной прибыли на 2018 год, но значительно ниже 2-3 процентов, они обещал год назад). «Замедление, но не рецессия», – говорит Клеменс Фуест из мюнхенского института Ifo. Марсель Фратцшер из берлинского DIW о «мягкой посадке».

Хотя внешняя торговля больше не движет экономикой, внутренний спрос является устойчивым. В частности, инвестиции, которые обычно предшествуют бизнес-циклу, продолжают заметно расти на 0,8% в квартальном исчислении. Частное потребление сократилось осенью (в основном из-за отсутствия покупок автомобилей), но, учитывая рекордный уровень в 45 миллионов сотрудников, рост заработной платы и грядущий импульс покупательной способности в конце года, этот обычно отстающий индикатор должен продолжать поддерживать валовой внутренний продукт.



Однако есть повод для беспокойства: чем больше ожидание рецессии укрепляется среди лиц, принимающих решения в экономике, тем больше оно может прийти к самосбывающемуся пророчеству, а именно, когда инвестиционные планы компаний корректируются в сторону уменьшения, чтобы избежать опасения избыточных мощностей. Таким образом, вышеприведенный опрос актуален для финансовых директоров. Индекс классических менеджеров по закупкам также падал в течение нескольких месяцев – но для Германии все еще комфортно выше порога в 50 пунктов, который отделяет рост от сокращающейся экономики.



Снижение цен и предупреждение о прибылях: самые большие падения в Dax 2018

Среди компаний DAX есть те, которые в меньшинстве не выпустили предупреждение о прибыли в этом году, поэтому их предыдущие оптимистичные прогнозы были отменены. Конечно, они не пишут красные цифры – но дни стабильно растущей прибыли также прошли.

Можно спросить себя – на всякий случай – как мир готов к борьбе со следующей рецессией?” ( конец цитаты) .

На этом фоне немецкие инвестиции в Россию выросли и за 9 месяцев превысили 2 млрд евро

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“Объем инвестиций немецких фирм в России превысил в 2017 году 1,6 млрд евро, а за три квартала текущего года – 2 млрд евро. При этом число компаний из ФРГ, зарегистрированных в РФ, продолжает снижаться.

Немецкие инвестиции в РФ растут, несмотря на то, что число фирм из Германии, действующих в России, сократилось с начала 2017 года с 4965 до 4661 (6,1 процента). Об этом говорится в сообщении Германо-Российской внешнеторговой палаты (AHK), распространенном в четверг, 13 декабря.

По информации AHK, за семь лет этот показатель сократился на 26 процентов – в 2011 году в России было зарегистрировано 6300 фирм с преимущественно немецким капиталом. Председатель правления AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp) объясняет это последствиями санкционного режима и “относительно слабым экономическим ростом в последние годы”. По его словам, определенную роль играет и новые методики подсчета.

В то же время объем немецких инвестиций в российскую экономику растет, свидетельствуют данные Немецкого федерального банка, на которые ссылается AHK: в 2017 году чистые прямые инвестиции германских фирм в России превысили 1,6 миллиарда евро, а за три квартала текущего года составили более 2 миллиардов евро.

“Количественное снижение, которое началось после украинского конфликта и введения санкционного режима, компенсируется качественным ростом, – утверждает Шепп. – Немецкий бизнес редко настолько активно инвестировал в Россию с момента распада СССР”.

Из-за слабого рубля для многих предприятий стало интересно открывать производство в России, поясняет глава правления Германо-Российской внешнеторговой палаты” ( конец цитаты).

Одним словом, немецкому бизнесу нужны новые рынки сбыта. Чем плоха Россия?

17 декабря прошла публичная дискуссия, организованная Фондом имени Наумана и Европейской академией Берлина. Ее участники искали ответ на вопросы: могут ли вообще экономические санкции повлиять на внешнюю политику России? Каков их эффект?

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” Кристиан Тегетхоф (Christian Tegethoff) из Германо-российской внешнеторговой палаты, объединяющей около 900 немецких фирм, ведущих дела на российском рынке, однозначно утвердительно ответил на вопрос ведущего, нервируют ли его санкции.

“Начиная с 2014 года, нам приходится преодолевать очень много ограничений в германо-российских коммерческих связях, – заявил он. – И даже с товарами, которые не подпадают под санкции, возникают проблемы, поскольку фирмам приходится проходить мучительную процедуру проверок, преодолевать бюрократические препоны”.

Кроме того, убежден Тегетхоф, санкции ничего не дали, не привели к изменению российской политики. С его точки зрения, введенные ЕС штрафные меры в отношении России лишены смысла. Цель, которую преследовал Евросоюз, констатировал он, не достигнута.

С такой оценкой санкций ЕС уже давно выступают и другие представители лоббистских организаций, представляющих интересы немецких фирм, ведущих дела в России. Но Уте Кохловски-Каджая (Ute Kochlowski-Kadjaia) из Восточного комитета – Восточноевропейского союза немецкой экономики (Ost-Ausschuss – Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft) преподнесла сюрприз.

Любые санкции, как и протекционизм, подчеркнула она, разумеется, противоречат коммерческим интересам немецких предпринимателей. Следует, однако, учитывать, что фирмы всегда действуют в определенных политико-экономических рамочных условиях.

“А то, что сделала Россия, захватив Крым, проводя военные операции на востоке Украины, означает оккупацию части территории другого государства без объявления войны, то есть, нарушение права, – заявила Кохловски-Каджая. – И если страна так поступает в своей внешней политике, то нельзя исключить такого же ее поведения и в экономике”. Немецкие фирмы, по ее словам, понимают, что нельзя мириться с нарушением права в какой бы то ни было сфере, а потому поддерживают санкционный режим.

(…) Именно в этом видит смысл санкций Саша Тамм (Sascha Tamm) из Фонда имени Наумана: “Они призваны продемонстрировать, что нарушение мирового порядка, вторжение в другое государство не остаются без последствий”. Уте Кохловски-Каджая вообще считает ошибочным рассуждать о смысле или эффективности санкций. Речь, по ее словам, вовсе не идет о попытке нанести ущерб России, поставить ее на колени. “Санкции вводятся не потому, что они имеют некий смысл, – сказала она, – а по вполне определенной причине, чтобы провести “красную линию”: ни шага дальше”.

Кто пострадал от санкций ЕС

Говоря о последствиях санкций ЕС и ответных мер РФ для немецких фирм, Кохловски-Каджая заявила, что “эти последствия не столь велики, как это пытается представить российская сторона”.

Пострадали, по ее данным, только отдельные предприятия, причем, только те, которые были заточены исключительно на российский рынок. “Если таков ваш бизнес-план, если, как аист, вы стоите на одной ноге, у вас только один рынок сбыта и один товар, – пояснила она, – то можно рухнуть и без санкций, а в результате какого-нибудь ЧП, засухи или наводнения”.

Но вот то, что касается немецкого аграрного сектора, предприятия которого в результате ответных санкций были лишены возможности далее поставлять в Россию свои товары, то, отметила Кохловски-Каджая, за три последних года немецкий аграрный экспорт бил один рекорд за другим. Немецкие фирмы освоили рынки Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. “Фермеры из Германии стали искать новые рынки сбыта и нашли их”, – констатировала участница дискуссии.

К числу негативных последствий санкционного режима для России она отнесла тот факт, что многие немецкие фирмы, ранее планировавшие выйти на российский рынок, теперь отказались от этой затеи. “Немецкие компании, уже присутствующие в России, как правило, там остаются, чтобы удержать свои позиции на рынке, – отметила Кохловски-Каджая, – но новые предприятия в Россию больше не идут” ( конец цитаты).

Не идут, точно, но ждут возможности это сделать. А тут Меркель с ее политикой, бизнесу не совсем понятной: как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Если не немцы, кто-нибудь другой займет российскую “поляну”.



Правительство ФРГ одобрило более строгие правила проверки инвестиций из-за пределов ЕС

http://russian.people.com.cn/n3/2018/1220/c31520-9530603.html

” Правительство Германии внесло поправки в регламент внешней торговли, оно усилит проверки капиталовложений из-за рубежа и снизит порог для правительственного вмешательства в проверку иностранных инвестиций в ключевых отраслях. Об этом сообщило в среду на своем сайте Министерство экономики и энергетики ФРГ.

Согласно новому регламенту, правительство Германии станет строже проверять покупки компаниями, базирующимися за пределами Евросоюза, долей в предприятиях оборонного сектора и ключевых инфраструктурных отраслей. Федеральное правительство будет рассматривать сделки по приобретению долей акций размером от 10 проц. вместо 25 проц. в прошлом.

Как сообщает агентство ДПА со ссылкой на Министерство экономики и энергетики, новый регламент не требует одобрения парламента и вступит в силу с января 2019 года. Он затрагивает такие сферы, как телекоммуникации, кибербезопасность, производство и сбыт электроэнергии, снабжение питьевой водой и продовольствием, финансовые операции, торговля ценными бумагами, информационные системы больниц, авиации и железнодорожного транспорта и разработка программного обеспечения” ( конец цитаты).

О силе немецкой экономики этот факт не говорит. Китайцы правильно поняли, что данная мера направлена против них. И вот последовал ответ.

http://russian.people.com.cn/n3/2018/1221/c31521-9530646.html

” Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сегодня на очередной ведомственной пресс-конференции заявила, что Китай и Германия несут коллективную ответственность за то, чтобы защищать свободную торговлю и мультилатерализм и избегать сигналов, способных оказать негативное влияние на инвестиционную среду и доверие к рынку.

Хуа Чуньин прокомментировала принятое 19 декабря Германией решение снизить порог иностранного участия в акционерном капитале 10 процентами, за которым начинается расследование на предмет соответствия покупки акций интересам безопасности государства. Это решение относится к инвесторам из стран, не входящих в ЕС, которые хотят участвовать в уставном капитале германских компаний в таких секторах, как жизненно важная инфраструктура, оборонная промышленность и высокие технологии.

“Внимание к необходимым мерам безопасности вполне понятно, однако оно не должно становиться инструментом для продвижения протекционизма и создания новых невидимых барьеров”, — подчеркнула Хуа Чуньин, выступив против дискриминационной практики.

Она призвала Китай и Германию к расширению двусторонней открытости, чтобы придать позитивную энергию китайско-германскому взаимовыгодному сотрудничеству на высоком уровне и защите открытости мировой экономики” ( конец цитаты).

И чем тут поможет Меркель, оставаясь у власти до 2021 года? Кстати, узнаем мы, наконец, на какой “крючок” посадили ее в свое время американцы, что она и пикнуть не смела?

отгрузка немецких автомобилей на экспорт