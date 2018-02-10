Константин Никифоров. Канцлер теряет влияние

Интересные события происходят в Германии. Однопартийцы из ХДС организовали восстание против Меркель. Источник тот еще, но все же

http://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html



“Почти 18 лет Ангела Меркель возглавляет партию ХДС. Но настолько открытой и острой критике, как сейчас, канцлер еще никогда не подвергалась. И в первую очередь от своих однопартийцев.



Бывший лидер фракции и соперник Меркель, Фридрих Мерц: «Если ХДС продолжает мириться с этим унижением, тогда она добровольно сдалась».



«Авторитет канцлера ослабел не только внутри партии, но и в ее собственной администрации», – говорит депутат ХДС Майкл фон Аберкрон.



Карстен Линнеманн (ХДС) усматривает в соглашении начало конца ХДС, как народной партии, а берлинский политик Кристиан Грэфф призывает к существенному обновлению партии.



Норберт Реттген (ХДС): «ХДС структурно ослабевает в правительственном аппарате и теряет прежнее влияние».



Многие другие политики и специалисты в области экономики сообщают об увеличении общего недовольства политикой канцлера и среди граждан страны.



Кроме того, критика Меркель за закрытыми дверями становится еще более жесткой. Однопартийцы считают, что на данный момент ХДС просто разорена. Из-за политики канцлера партия повержена в самый глубокий кризис, выйти из которого будет сложно” ( конец цитаты).

Еще в среду, 7 февраля, казалось, что политический кризис в Германии преодолен. Лидер СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) договорился с Ангелой Меркель (Angela Merkel) и блоком ХДС/ХСС о формировании коалиционного правительства, Причем Шульц добился для своей партии максимально выгодных условий: социал- демократы получали посты глав министерства труда, финансов и, самое главное, министерства иностранных дел ( тут Шульц для себя постарался).

И вот сегодня он уже не только не будет главой МИДа, о чем всегда мечтал, но и уже не является председателем партии.

Судьба “большой коалиции” решится 4 марта – решающего дня голосования рядовых членов СДПГ ( их около 400 тысяч человек) по данному вопросу..

В случае провала можно предположить и конец политической карьеры Меркель. Не видать ей четвертого срока на посту канцлера.

Самое интригующее во всей истории- узнаем ли мы, что такого про бундесканцлерин знают американцы, что она беспрекословно подчинялась США? Тема возможного компромата уже обсуждалась. Информацию о сотрудничестве с КГБ или половых извращениях всерьез воспринимать нельзя- этим никого на супертолерантном Западе не удивишь. Приходится скатываться на зыбкую почву конспирологии. Представляется, две темы являются абсолютным табу в Германии- одобрение правления Гитлера, проводимой им политики и сомнения в отношении Холокоста. Алоизыч- “красная тряпка” для англосаксов, да и не только для них, история Холокоста- для евреев ( Меркель всегда говорит об особых доверительных отношениях ее страны с Израилем). Если Меркель или ее муж где- то высказались на данные темы и они задокументированы, то да- это серьезно. Но пока, что это- домыслы. Докопаемся ли до правды?

–И последнее. Российские политики, похоже, делают ставку на сотрудничество или хотя бы понимание со стороны “Альтернативы для Германии”( АдГ), типа, они против санкций. Вопрос, почему немецкие правые придерживаются таких взглядов, особо никого не интересует. Главное- снять санкции, а там посмотрим.

Не так все с ними просто, с немцами.