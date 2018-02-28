ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ…

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА БЕГУ…

За восхищениями, которые вызывают красоты Мидгард-Земли с высоты «птичьего полёта», порой напрашиваются вопросы о «создателях» подобных картин, сегодняшнем и завтрашнем днём планеты и, конечно, вчерашнем, который принёс нам знания о большом эксперименте под названием «Земля», вольными участниками которого мы все являемся. (Сторонники поиска своих предков в дарвиновских «дебрях» могут пропустить сказанное мимо ушей и продолжать заниматься этим безуспешным делом далее). Именно вольными, потому как иная форма взаимоотношений в правилах Цивилизаций Разуменной Ориентации, создавшим нашу планету, не предусмотрена. Первоначальная суть свершённого на Мидгард-Земле, вероятно, связана с обычным для этого типа цивилизаций развитием в условиях примерно одинакового уровня планетарных Сущностей и, если так можно выразиться «единого генетического поля». Собранный же на нашей планете отличающийся, но совместимый генетический материал нескольких подобных цивилизаций должен был…

Обсуждать задачи того эксперимента с сегодняшних наших позиций – гадать на «кофейной гуще» ещё и скрытой «вуалью» изменений, свершённых чужеродной системой. Однако даже невооружённым взглядом заметен важный результат – невозможность быстрого выравнивания сильно различающегося уровня развития отдельных Сущностей и правил «жизни» целых Обществ (цивилизаций), которые должны обязательно пройти свой путь «взросления».

Остановимся на секунду, дабы «не отпугнуть» начавших чтение вопросом «О чем вообще речь», обозначив ключевую точку размышлений – начавшееся в ноябре 2012 года формирование на Земле двух зон жизнесопровождения. Отсутствие в целом их точных границ, при ясности «очертаний» первой – Юго-Восточная Азия – не отменяет понимания главного – ограниченности районов будущего «расквартирования» людей на земле, техническое «обеспечение» которых будет завершено в 2024 году. Ограниченности, скорее всего, в том понимании, которое было исторически явлено «на заре» человечества. Ведь, явно осознавая ту самую невозможность выравнивания уровней, представители Цивилизаций Разуменной Ориентации первоначально разместили «расы-переселенцы» (понятие «расы» в данном контексте соотнесено с планетами, которые каждая из них занимала до вынужденного перемещения на Мидгард-Землю), появившиеся на Земле около 40 000 лет назад на изолированных друг от друга территориях, дав им возможность развиваться самостоятельно в «тепличных условиях». Жизнь (и паразитическая цивилизация, захватившая Землю 18000 лет назад) распорядились иначе и пёстрое государственное одеяло, воочию наблюдаемое и легко осязаемое сегодня при пересечении границ, – последствие организованного с целью смешения генетики «объединения» и последующего искусственного разделения.

Специфика текущего момента – «осколки» паразитической системы и насилия, способные «оборвать» самостоятельность индивидуума и государства в любой момент. И потому банальный и пока плохо воспринимаемый вариант любого нормального (в терминах «Разумных») совместного существования – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫБОРА ПУТИ И ДВИЖЕНИЯ ПО НЕМУ, ДАЖЕ ОШИБОЧНОГО, НЕ МЕШАЮЩЕГО СЛЕДОВАТЬ АНАЛОГИЧНОМУ ПРАВИЛУ СОСЕДЯМ, должен пока обрести одно маленькое уточнение: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ… И ЕЁ ЗАЩИТА, вынуждающее объединяться индивидуумов в партийные и профессиональные группы, а государства – в союзы «по интересам», двигающие текущую военно-политическую ситуацию в мїре в направлении многополярности.

Многовариантность развития ситуации в мїре даже в ближнесрочной перспективе исключает жизнеспособность «предсказаний будущего» и ненужность ещё одной попытки, в том числе по причине наличия достаточного количества подобных трудов, любому из которых каждый индивидуум может отдать явно «верованное» предпочтение, основанное на «авторитете» эксперта или любых других собственных предпочтений. Для нас важно понимание будущей ограниченности районов жизнесопровождения и необходимость (и предопределённость) следования в этом направлении.

Очевидно, первой «остановкой» на нём является уже обозначенная МНОГОПОЛЯРНОСТЬ МЇРА, формирующая возможность первичной «кристаллизации» более слабых государств вокруг центров притяжения, увы, пока не всегда добровольной. Ведь пока ещё обладающие сегодня существенным значимым – силовым – фундаментом государства (военным или экономическим) – вряд ли согласятся упустить возможность сформировать вокруг себя круг новых «колоний» – хорошо зарекомендовавшего исторически пути собственно благополучия. Поэтому можно лишь предположить некую текущую или отдалённую «географическую привязку» этих формирующихся центров к тем самым будущим районам жизнесопровождения и логически допустить количество зон, равным количеству исторических «рас-переселенцев» и «хозяев», то есть, видимо, четырём. Вероятная география – американский континент, Юго-Восточная Азия, «европейский» (в который сегодня пока включены Греция, Италия и Турция) и «Россия» (кавычки поставлены, ибо новое объединение должно включить почти 70% Скандинавской территории, 83% Ирландии и Северного полюса, при чём, БЕЗО ВСЯКОГО НАСИЛИЯ, в первую очередь военного).

Подобная «география» с «расовой» точки зрения вызывает несколько естественных вопросов, во-первых, в части американской, а во-вторых, «европейской» зон. Логичным предпочтением в рамках ответа на первый, исходя из используемого понятия «расы», скорее следует назвать южно-американский континент, поскольку «хребет» северо-американского, прежде всего Соединённых Штатов, – американцы, объединяемые аббревиатурой WASP , «судьба» которых – возврат (по тем или иным причинам) «на прародину» в широком смысле и, видимо, в Сибирь – в узком. «Европейская» зона, вероятно, станет местом проживания сегодняшних жителей Африки (с аналогичным «возвратом» соответствующей части её жителей в места «раннего обитания») с естественно возникающим климатическим вопросом, обострённым сведениями о новом расположении Северного полюса в районе Средиземного моря, подкреплённого начавшимися снегопадами в региональных пустынях. Если оное предположение верно, то «земля Санникова» или возврат к родному способу освещения и обогрева планеты – возможные и, наверняка, не единственные варианты обеспечения комфортного проживания теплолюбивых людей в ней.

Вторая важная остановка в пути – текущее РАЗЛИЧИЕ ФУНДАМЕНТОВ «узлов» многополярности. Одним из таковых «полюсов» – защитным, как это легко заметить, становится Россия, единственными постоянными союзниками которой при этом остаются её армия и флот. Без труда можно определить и районы сегодняшнего воплощения новой роли Москвы не только в смысле «защиты», но и в демонстрации усвоенных исторических уроков, исключающих навязывание «защищаемым» своего видения пути «взросления».

Очевидному преимуществу российского явно необходимо время для осознания такового потенциальными «клиентами» на фоне в первую очередь информационного шума и укрепление военно-экономических возможностей России для исключения надежд на её ликвидацию как таковой со стороны иных центров, кои ещё проявляют себя в различных государственных формах и объединениях, несущих в себе автомоторно сохраняющуюся «власть» паразитической системы, цели её существования и средства их достижения.

Ускорению движения в правильном направлении, вероятно, отчасти могла бы способствовать ПРАВДА О ПОДЛИННОЙ ЛЕТОПИСИ МИДГАРД-ЗЕМЛИ И ЦЕЛЯХ ЕЁ СОЗДАНИЯ, полученная из «заслуживающего доверия источника», хотя бы для критической массы населения.

Необходимость и неотвратимость перехода на иной путь Цивилизационного развития, исключающий всякий паразитизм и насилие, к сожалению, не исключает того, что ещё некоторое время придётся пожить в сегодняшних условиях присутствия различных взглядов на то, как и с не очень широким списком текущих возможностей, сводящихся к «плясать под чужую дудку» или сочинять свою музыку с танцами (с различными вариациями). Первый путь предпочитают сторонники того самого паразитизма и насилия (колониалисты-глобалисты), даже обличённые в демагогическую «шкуру» необходимости изменений в своих государствах и мїре (диктуемой сложившимися экономическими и политическими обстоятельствами и даже без осознания ими глубины свершаемого «по воле»…). Второй характерен для предпочитающих «родные» методы. Очевидная притягательность последнего варианта, к которому начала (а по некоторым пунктам ещё только должна начать и потому обязательно…) склоняться сегодня Россия, определяет остроту схватки за его нераспространение, воочию являемую сегодня в различных регионах, и по различным поводам. И очевидная (или не очень) сложность ситуации – в глубоких корнях, пущенных паразитической системой за 18000 лет на Земле, в том числе, в текущих возможностях человеческого разума, сознания и осознания вменённых ложных материальных ориентиров развития, исключающих кардинальный поворот к подлинным целям того самого эксперимента, который явно был просто отложен в силу ряда весьма непростых обстоятельств, кои ещё предстоит узнать будущему Человечеству.