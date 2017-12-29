НЛО следят за важными военными объектами Земли

В годы Второй мировой войны какие-то неизвестные объекты, названные тогда «фу-файтерами», сопровождали американские самолеты при полетах на бомбардировки Германии и Японии.

Сразу после взрыва первой атомной бомбы 6 августа 1945 г. был сделан ряд снимков разрушенной Хиросимы, на которых японские уфологи обнаружили неизвестный объект, висевший над городом в течение недели. Эти фотографии были помещены в японском журнале «UFO News» (1974.1).

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НЛО над Хиросимой

Через день после начала войны в Корее неизвестные объекты появились над полями сражений, и впоследствии их видели сотни летчиков обеих сторон. Эти объекты часто сопровождали первые американские реактивные самолеты «Шутинг Стар» и наблюдались над районами боевых действий на земле.

Во время войны во Вьетнаме тоже неоднократно наблюдались НЛО и над Ханоем, и над американскими кораблями в Тонкинском заливе, и над зонами боевых действий.

В июне 1967 г. радиостанция американских войск в Европе (AFN) сообщила, что над полями сражений во Вьетнаме наблюдался НЛО, похожий на огромный диск, свет от которого распространялся на большое расстояние. Тысячи американских солдат видели, как он долгое время висел, как будто наблюдая за боевыми действиями. На глазах подразделений американских и южно-корейских войск две эскадрильи истребителей направились к этому объекту, но он окутался дымом, пришел в движение и скрылся в космосе.

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Фу-файтеры

Известен целый ряд примеров, когда НЛО появлялись во время испытаний американских стратегических ракет, а иногда даже сопровождали в полете эти ракеты. Американские эксперты по управляемому оружию сообщали, что видели летящие диски, которые преследовали и обгоняли ракеты во время испытательных пусков на полигоне Уайт-Сэндс.

Еще в 1948 г. при запуске ракеты ФАУ-2 с этого полигона рядом с ракетой появился диск, летевший со скоростью 1800 км/ч и делавший круги вокруг нее. Его наблюдали в бинокли, теодолиты, телескопы и на экранах радаров. Потом НЛО обогнал ракету со скоростью около 9000 км/ч и скрылся в космосе.

Похожие случаи произошли в апреле и в июле 1949 г., когда шарообразные НЛО маневрировали вокруг летящих ракет, а в апреле 1950 г. НЛО, появившийся после падения запущенной ракеты, удалось даже сфотографировать.

В июле 1951 г. при проявлении пленки, на которую снимался запуск ракеты с полигона Уайт-Сэндс, на ней был обнаружен линзоподобный светящийся объект, сопровождавший летевшую ракету по параллельной траектории. В последующем такие наблюдения имели место и на мысе Канаверал.

По данным «Синей книги», в сентябре 1961 г. вертикально двигавшийся НЛО был обнаружен на экранах радаров в момент запуска ракеты с этого космодрома.

В 1962 г. во время пробного запуска ракеты «Поларис» с мыса Канаверал в направлении Карибского моря многие также видели, как ракету сопровождал НЛО, похожий на тарелку. После этого фотографам полигона было дано официальное распоряжение во время запуска ракет следить за НЛО и фотографировать их.

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НЛО рядом со взорвавшейся 1 сентября 2016 года ракетой «Falcon-9»

В январе 1964 г. при очередном испытательном пуске ракеты «Поларис» с мыса Канаверал около нее появился НЛО размером больше ракеты и полетел рядом с ней, в результате чего автоматический радиолокатор переключился на него. А когда НЛО изменил направление и полетел в сторону, радиолокатор продолжал следовать за ним, и только через четырнадцать минут операторы поняли свою ошибку.

Подобные факты были зафиксированы и на базе Ванденберг (США).

В сентябре 1964 г. при экспериментальном запуске ракеты «Атлас Ф» с базы Ванденберг велась скоростная киносъемка ракеты через телескоп. При последующем просмотре кинофильма обнаружилось, что после отделения ступеней ракеты к ее боеголовке, летевшей на высоте 110 км, сверху приблизился неизвестный объект, имевший типичную форму летающей тарелки с куполом в верхней части.

Этот объект вначале летел рядом с боеголовкой, потом дважды облетел вокруг нее, сделав четыре очень яркие вспышки, и удалился в том же направлении, откуда прилетел.

Нападение НЛО на ракету Атлас Ф (схематичная анимация, НЕ реальная съемка)

При детальном анализе кинофильма оказалось, что эти вспышки создавались ярким лучом, направлявшимся на боеголовку из купола объекта. Через несколько секунд после этого облета боеголовка вышла из-под контроля и упала в океан, не долетев сотни миль до намеченной цели. Всем очевидцам было приказано забыть об этом инциденте.

В августе 1977 г. ВВС США запустили межконтинентальную ракету «Минитмен» с базы Ванденберг в сторону Тихого океана. Радары обнаружили, что на протяжении всей траектории ее тоже сопровождал НЛО в форме перевернутой тарелки.

НЛО чаще обычного наблюдались над различными важными объектами (космодромами, полигонами, ракетными и авиационными базами, атомными заводами и др.), хотя не исключено, что эта закономерность может быть только кажущейся, вызванной обостренным вниманием наблюдателей в этих районах.

Характерно, что особенно много наблюдений в первые послевоенные годы было зафиксировано в штате Нью-Мексико, где в лаборатории Лос-Аламос была создана первая атомная бомба.

В этом же штате в районе Аламогордо в июле 1945 г. был произведен взрыв первого атомного устройства, после чего вблизи от места взрыва видели на земле объект, похожий на НЛО.

Первое документально подтвержденное крушение НЛО произошло в 1947 г. в штате Нью-Мексико, недалеко от города Розуэлл и вблизи от полигона Уайт-Сэндс, причем на авиабазе Розуэлл в то время дислоцировалась 509-я бомбардировочная группа «летающих крепостей» Б-29, которая была специально создана для сбрасывания первых атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки. В 1947 г. она была единственным в мире подразделением бомбардировщиков, имевшим на вооружении атомные бомбы.

В это время на полигоне Уайт-Сэндс проводились испытательные пуски немецких дальнобойных ракет ФАУ-2.

В июне 1948 г. четырехмоторный американский военный самолет, летевший над полуостровом Юкатан (Мексика), приблизился на расстояние мили к неизвестному блестящему диску, неподвижно висевшему на высоте 2500 м. Внезапно этот диск рванулся с места и с большой скоростью понесся прямо на самолет, а, подлетев на близкое расстояние, начал быстро делать вокруг него круги.

Стремясь уклониться от столкновения, пилот снизил высоту полета до 900 м, но диск последовал за самолетом, продолжая кружить вокруг него. Вскоре моторы самолета стали давать перебои, и последовали сильные толчки оттого, что диск стал задевать за концы его крыльев. Рули высоты и направления полностью вышли из строя, и экипаж вынужден был покинуть самолет.

Во время спуска на парашютах члены экипажа наблюдали, как диск выждал, пока самолет рухнул в болото, после чего вертикально взмыл на прежнюю высоту и скрылся.

Начиная с 1948 г. над штатами Нью-Мексико и Невада наблюдались массовые полеты странных зеленых огненных шаров, а 17 марта 1950 г. над запретной зоной атомных заводов в штате Нью-Мексико пролетело более 500 неизвестных серебристых дисков.

В 1978—1979 гг. неоднократно наблюдались полеты и зависания каких-то неизвестных светящихся объектов над Байконуром. Известны неоднократные наблюдения НЛО и над Капустиным Яром.

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Полигон Капустин Яр

По сообщению майора-инженера запаса Деменюка, в июне 1961 г. он с группой других военнослужащих в течение нескольких минут наблюдал, как над Капустиным Яром на высоте около 800 м со скоростью 150 км/ч бесшумно летел черный сигарообразный объект длиной 20—25 м и диаметром 25 м без крыльев, стабилизаторов и иллюминаторов.

По достоверным данным, в ноябре 1979 г. в Капустином Яру за 1,5 часа до пуска на глазах у группы генералов и офицеров непосредственно над командным пунктом и стартовой площадкой завис неизвестный объект эллипсообразной формы, светившийся светло-зеленым светом. Он провисел неподвижно около 30 минут, после чего стал удаляться.

В январе 1986 г. точно такой же объект снова наблюдался над Капустиным Яром. Работающие на полигоне офицеры заявили, что подобные явления наблюдаются там нередко.

Наблюдения каких-то неизвестных объектов отмечались в 1966 и 1967 гг. над американской ракетной базой в штате Северная Дакота.

В январе 1979 г. газета «Вашингтон Пост» опубликовала данные, просочившиеся из Пентагона, согласно которым в октябре-ноябре 1975 г. НЛО в течение двух недель летали над восемью ракетными базами «Минитмен», расположенными в северных районах США. Эти объекты наблюдались визуально и фиксировались радиолокаторами. В материалах ВВС и НОРАД имеются детальные сообщения о бесшумном парении НЛО на высоте 3—5 м непосредственно над хранилищами ядерных боеприпасов и стартовыми шахтами ракет на этих базах.

Полеты и зависания НЛО над позициями стратегических ракет не раз наблюдали и в бывшем СССР.

В рапорте офицеров одной из ракетных частей описано, как у автомашины, на которой офицеры ехали на позицию, неожиданно заглох мотор. Когда они вышли из машины, то увидели, как «на высоте примерно 200 м медленно и бесшумно передвигался темный диск, испускающий лучи. Один из них шарил где-то по земле около ракетной шахты.

Чтобы посмотреть, что там летает, включили прожектор — горит, направили на объект — тут же погас. Бесполезное это дело бросили после того, как израсходовали весь запас ламп — перегорели. Объект тем временем улетел. На следующий день история повторилась с той лишь разницей, что диск пролетел в обратном направлении и прожектор больше не зажигали. Кстати, весьма надежная сигнализация в обоих случаях так и не сработала».

Зафиксированы также случаи зависания НЛО над американскими атомными заводами: в 1947 г. в Окридже (штат Теннесси), в 1949 г. в Хэнфорде (штат Вашингтон), в 1950 г. в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико) и в Лас-Вегасе (штат Невада) и в 1959-м — в Уэлдон Спрингс (штат Миссури).

В 1957 г. неизвестный объект в течение 15 минут наблюдался над английским полигоном Маралинга (Южная Австралия) перед проводившимися там испытаниями ядерного оружия.

В 1965 г. неизвестный вращающийся диск висел длительное время над Британским центром ядерных исследований.

По данным Управления специальных исследований ВВС в период с 8 августа по 8 сентября охрана испытательного центра Сандия (штат Нью-Мексико), в котором располагаются сверхсекретные лаборатории по созданию новых видов вооружения ВВС и совершенствованию ядерного оружия, пять раз сообщала о посадках небольших дискообразных НЛО на территории центра.

Замечены также неоднократные появления НЛО над военными аэродромами. Начиная с 1970 г. НЛО 12 раз появлялись над авиабазой Уильямс (штат Аризона) и 11 раз — над базой бомбардировщиков Б-52 Барксдейл (штат Луизиана), причем в одном случае НЛО 20 минут парил над строем летчиков, готовившихся к параду.

В октябре-ноябре 1975 г. НЛО в течение двух недель совершали полеты над американскими авиабазами Лоринг (штат Мэн), Вурт-смит (штат Мичиган) и Мальмстром (штат Монтана).

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НЛО во время запуска ракеты в Индии в 2015 году

В СССР в августе 1980 г. НЛО в форме светящегося шара с хвостом появился над военным аэродромом южнее Барнаула и сделал над ним ровный круг на малой высоте. В связи с этим самолетам, находившимся в воздухе, был дан приказ не заходить на посадку. Потом этот объект резко поднялся вверх до высоты 4000 м и сделал еще один круг, после чего поднялся до высоты 8000 м и ушел в сторону Барнаула, но вскоре возвратился, снизился до высоты 4000 м и опять стал делать виражи над дальними приводами аэродрома.

Наконец, он с возрастающей скоростью удалился в направлении Новосибирска. Полет этого объекта со стороны Семипалатинска через Барнаул до Новосибирска и его маневры над аэродромом наблюдались визуально и прослеживались на экранах радиолокаторов.

В июле 1982 г. над военным аэродромом около Рославля дважды пролетел неизвестный черный объект, имевший форму разрезанной вдоль груши с двумя светящимися точками на концах. Объект летел на высоте 600—900 м, вследствие чего пришлось прекратить полеты. Он делал прямоугольные повороты, зависал на месте, исчезал и появлялся вновь, двигаясь со скоростью около 900 км/ч. При попытке навести на него прожектор объект быстро удалился. Общая продолжительность его наблюдения составила 1,5 часа.

В случае, который произошел в 1978 или 1979 г. на одном из военных складов в Псковской области, луч из НЛО был направлен на хранилище.

По сообщению майора Т., выглядело это следующим образом. На глазах у караула над складом появился светящийся шар, направивший луч света на одно из хранилищ. Через некоторое время этот луч исчез, а объект рывком переместился к другому хранилищу и тоже сначала направил на него луч света, а потом убрал его. И так по очереди были освещены или как бы прозондированы все хранилища.

Шар двигался ниже облаков, высота которых в тот вечер составляла 300—400 м. На следующий вечер в то же время все повторилось в такой же последовательности. После этого на территории склада поставили зенитное орудие, но объект больше не появлялся.

Второй случай появления НЛО над складом боеприпасов произошел в Томской области. Часовой Куцуба ночью увидел зависший над складом белесоватый диск диаметром около 50 м с красным фонарем в центре. Из этого фонаря медленно выдвинулся луч и как бы проник внутрь склада. Часовой хотел стрелять, но не смог, так как почувствовал себя парализованным. Через 1,5 минуты луч втянулся в диск, который скачкообразными движениями поднялся вверх и исчез.

Из книги “В поисках космического разума”