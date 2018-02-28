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Мегалитическая стена Кронштадта (Познавательное ТВ)

18:27. 28 февраля 2018 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

Мегалитическая стена в Кронштадте. Высокая стена из больших гранитных блоков сложной формы.
Фотографии по ссылке: https://yadi.sk/d/fPMRXoAY3S423Q
Сборник “Тайны архитектуры”: https://www.youtube.com/playlist?list…
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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