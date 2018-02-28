Был ли Сталин всесильным правителем? Игорь Солонько
18:26. 28 февраля 2018 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Даже гению управления требуется команда
Доктор философских наук Игорь Солонько разбивает мифы о всесилии Иосифа Сталина, которые распространяет либеральная пропаганда.
==========================================================================
Рекомендуем:
Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович
Феномен концептуальной власти, Солонько Игорь Викторович
==========================================================================
Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai