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Был ли Сталин всесильным правителем? Игорь Солонько

18:26. 28 февраля 2018 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Даже гению управления требуется команда

Доктор философских наук Игорь Солонько разбивает мифы о всесилии Иосифа Сталина, которые распространяет либеральная пропаганда.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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