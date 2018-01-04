Моя Европа

На новогодних праздниках прочитал достаточно интересные мемуары британского разведчика Брюса Локкарта, который был связан с так называемым "делом послов" и "заговором Локкарта", который был разоблачен советскими чекистами.Сам Локкарт до конца отрицал свою причастность к покушению на Ленина и организации заговора. В Советской России он был объявлен вне закона, а его действия связанные с попытками физической ликвидации большевистских вождей (в первую очередь Урицкого и Ленина) сыграли немаловажную роль в принятии декрета о Красном Терроре.В своей книге, изданной в 1952 году, Локкарт расказывают про свою работу в различных странах, в том числе и в России. Естественно, он в ряде моментов себя выгораживает, но тем не менее, его мемуары содержат в себе немало интересных наблюдений. Естественно, стоит делать поправку на то, что все написанное вышло из под пера кадрового агента британской разведки, который в условиях Холодной войны, писал свои мемуары с подчеркнуто антисоветских позиций.* * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * *

Источник: colonelcassad.livejournal.com