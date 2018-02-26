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Мальчик, который всех убедил

12:43. 26 февраля 2018 Просмотров - 402 3 коммент. Опубликовал:
15-летний аутист из Британии за полгода добыл тысячи секретных документов ЦРУ и ФБР


Алексей Куприянов

В Британии сейчас идет суд над 18-летним Кейном Гэмблом. Еще год назад его признали виновным в проникновении в компьютеры высших чинов американских разведслужб, но вынесение приговора затянулось. Судьи никак не могли решить, что с ним делать. Ведь Гэмбл ничего, в строгом смысле, не взламывал — все пароли и секретные сведения он добывал исключительно силой убеждения и при этом за полгода нанес национальной безопасности США вред, сравнимый с ущербом от работы спецслужбы средних размеров государства.

Три года назад жизнь Джея Джонсона, министра внутренней безопасности США, превратилась в ад. Пока он был на работе, он чувствовал себя в безопасности; но стоило ему вернуться домой, как всё менялось. Кто-то неизвестный с легкостью обходил все системы интернет-защиты, и все попытки вычислить злоумышленника заканчивались безрезультатно.


18 июля 2015 года Сьюзан, его жене, позвонили с неизвестного номера, оставив голосовое сообщение: «Эй, дурашка, боишься меня?» Сам министр получил сообщение с фото его дочери и обещанием «оттрахать ее». С номера Джонсона рассылались SMS, которые он не писал. А однажды вечером, когда супруги собрались посмотреть телевизор, на экране появилась надпись «Вы мои».



И подобные странные вещи происходили не только с Джонсоном и его семьей. В том же месяце супруга замдиректора ФБР Марка Джулиано, отдыхавшая в спа-отеле в Джорджии, так и не смогла нормально расслабиться. По несколько раз на дню в дверь номера стучали взволнованные сотрудники отеля, утверждавшие, что получили с ее номера экстренные звонки с просьбой о помощи. Происходило такое в любое время суток. При этом супруга высокопоставленного фэбээровца никакого отношения к этим звонкам не имела.

Страдания американских чиновников прекратились только через полгода, когда полицейские защелкнули наручники на запястьях британца Кейна Гэмбла — 15-летнего аутиста, сумевшего превратить жизнь влиятельнейших людей в кошмар, не выходя из комнаты.

Черно-белый человек

«У этого парня понимание того, что происходит, четко разделено на «черное» и «белое». Чем-то похоже на видеоигру, где есть герои и злодеи, хорошие и плохие. Он пытается исправить то, что считает несправедливостью».

Так эксперт-психиатр, доктор Стефан Дэвис, объяснял суду мотивы действий Гэмбла.

О жизни и семье Кейна известно немного. За три года до рождения сына, в 1997-м, его мать выиграла в национальную лотерею 1,7 млн фунтов стерлингов (€1,92 млн), затем вложив их в недвижимость. Однако в тот момент британский рынок лихорадило, и в итоге Гэмблы потеряли внезапное богатство. Кейн, насколько можно судить из публикаций в прессе, родился и вырос в городке Коалвиль в Центральной Англии. С детства он отличался от сверстников из-за расстройства аутического спектра, рос замкнутым ребенком и редко выходил из комнаты. К 15 годам по умственному развитию он соответствовал 12-летнему подростку. Однако этого хватило для того, чтобы составить план по искоренению мирового зла — «несправедливостей, творимых властями США». Деньги ему были не нужны — он боролся за правду.



Нужно что-то делать

«Меня всё больше и больше начала раздражать степень коррумпированности, холодности и расчетливости американского правительства. Я решил, что с этим нужно что-то сделать», — рассказал в 2015 году в интервью журналисту Кейн Гэмбл. Интервью он давал с пустого аккаунта в Twitter: что-что, а хранить анонимность он умел.

Всё, что произошло в дальнейшем, напоминало скорее роман в жанре киберпанк. 15-летний аутист, движимый идеей борьбы за справедливость, с легкостью взломал самые сложные системы защиты и буквально проник в дома своих жертв.

Их список впечатляет: помимо уже упомянутых Джонсона и Джулиано Гэмбл добрался до главы ЦРУ Джона Бреннана, директора национальной разведки США Джеймса Клеппера, Эврил Хайнс — заместителя помощника президента по национальной безопасности, советника по науке и технологиям Джона Холдрена (в его доме даже пришлось разместить группу спецназа), Эми Хесс — спецагента ФБР (на ее компьютер Гэмбл загружал пропалестинские видеоролики, которые запускались, когда Хесс работала с документами) и Вонны Уир Хитон — бывшего оперативника Национального агентства геопространственной разведки.


Эмблема Федерального бюро расследований (ФБР)

Добыча Гэмбла превзошла все ожидания: в частности, из личной почты Бреннана ему удалось скопировать ряд сверхсекретных документов. А после того как он проник в базы данных разведки, в Сети появились важные бумаги, касающиеся операций в Ираке и Афганистане. Он разместил в интернете данные 20 тыс. сотрудников ФБР и 9 тыс. оперативников МВД. Слитые им данные публиковались, в частности, на сайте WikiLeaks.

На поиски неуловимого хакера министерство внутренней безопасности потратило около $40 тыс. Поймать его удалось лишь после того, как Гэмбл, потеряв осторожность, проник в сеть американского минюста и узнал подробности ряда особо секретных дел — в том числе дела о взрыве на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году. Лишь после этого американские спецслужбы сумели вычислить, откуда работает хакер, и передать всю необходимую информацию британским коллегам, потребовав срочного ареста Гэмбла.

И лишь тогда спецслужбы узнали: собственно, хакером Кейн Гэмбл никогда и не был.

Инженер человеческих душ

«Группу Гэмбла иногда ошибочно именуют хакерами. На самом деле же эта группа фактически использовала, так сказать, методы социальной инженерии, включая манипулирование людьми, работающими в колл-центрах или отделах техпомощи, и таким образом проводила свои акции или добывала закрытую информацию», — объяснил прокурор Джон Ллойд-Джонс во время слушаний.

Гэмбл действительно не был взломщиком и мало что понимал в шифрах. Он действовал исключительно силой убеждения.

К примеру, когда британцу понадобился доступ к аккаунту Бреннана на сайте оператора связи Verizon, он притворился сотрудником компании. Гэмбл был настолько убедителен, что получил желаемое. После этого он пошел ва-банк, выдав себя за самого главу ЦРУ и потребовав от Verizon предоставить ему доступ к компьютеру. Когда оператор задал ему контрольный вопрос — кличка первого домашнего животного, — Кейн не смог ответить. Но он был настолько напорист и вел беседу так искусно, что в конце концов обработчик вызовов поверил, что с ним беседует сам Бреннан, и согласился изменить контрольный вопрос и пин-код. В результате подросток ознакомился с облачным хранилищем директора ЦРУ. Поскольку устройства в доме были связаны в единую сеть, заодно Кейн просмотрел и iPad супруги Бреннана, где также нашел массу интересных документов.

По той же схеме он действовал, когда столкнулся с ФБР. Гэмбл представился замдиректора Джулиано, убедив в этом техподдержку, и получил доступ ко всем необходимым базам данных. Аналогичным образом он завладел личными данными Джеймса Клеппера — доверчивые сотрудники оператора Comcast выдали ему пароль от аккаунта жертвы. После этого при всех попытках куда-то позвонить из дома Клеппер и члены его семьи попадали в офис движения Free Palestine Movement.

Кроме того, юный британец убедил службу техподдержки ФБР в том, что является занимавшим тогда пост замдиректора ФБР Марком Джулиано, и таким образом получил доступ к базам данных разведки.



Друзья по Сети

Кейн Гэмбл действовал не один. Он был членом группы CWA, Crackas With Attitude. Ее название можно вольно перевести как «Снежки с позицией» (cracka — жаргонное слово, которым обозначают белых, желая их оскорбить, аналогично тому, как черных именуют ниггерами). CWA — аллюзия на название культовой и скандальной хип-хоп-группы Niggaz With Attitude.

Сколько человек входило в состав CWA — неизвестно, кто они — также неясно. Гэмбл общался с ними в онлайне, подбадривая товарищей и напоминая, что все их действия — ответ на политику США, которые убивают невинных людей по всему миру.

Судя по всему, своих товарищей Кейн Гэмбл не сдал. В октябре прошлого года он был признан британским судом виновным в незаконном доступе к восьми компьютерам и незаконном изменении данных, размещенных еще на двух.

Пока неясно, какой приговор ему вынесут. Но уже очевидно, что Гэмбл вписал свое имя в историю цифровых войн. Киберпанк оказался куда ближе, чем казалось многим, и, как выяснилось, он имеет куда более человечное лицо, чем пророчили фантасты.

Алексей Куприянов
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: аутизм, великобритания, спецслужбы, США, фбр, хакеры, цру
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3 коммент.»

  • 8974 4950
    Кирилл 26 февраля 2018 в 13:28 Ссылка Пометить
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    Понятно что министра “развести по приколу”, но это – (сообщение с фото его дочери и обещанием «оттрахать ее») – перебор. Вован и Лексус, действуют утончённей – интеллектуальней. Да и что с “них (с “пиндосаксов”) взять” – “айфондауны”! (юмор у них уровня “плинтуса”)

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  • 4161 531
    krikunoleg 26 февраля 2018 в 13:52 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Не поверю, что у группы не было специалистов.
    “…оператора Comcast выдали ему пароль от аккаунта жертвы. После этого при всех попытках куда-то позвонить из дома Клеппер и члены его семьи попадали в офис движения Free Palestine Movement.” – для этого надо выполнить настройки соответствующей аппаратуры. Нужны спецы…

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  • 4806 2422
    Maleos 26 февраля 2018 в 14:20 Ссылка Пометить
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    Он ошибался: во всём виноват Путин! Надо было спросить российский долбойобов, они точно знают…

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