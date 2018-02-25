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Место России в мире к 2050 году (Время-вперёд! #280)

19:26. 25 февраля 2018 Просмотров - 233 Один комментарий Опубликовал:

Спецвыпуск программы в котором мы, основываясь на прогнозах наших и зарубежных экспертов, оцениваем международные позиции России в 2050 году. Кратко рассматриваем важнейшие направления: экономику, демографию, экспорт и отношения с ближайшими соседями. Более подробно каждое положение можно изучить по ссылкам в текстовой версии этого выпуска. И не забывайте, что нет будущего кроме того, что творим мы сами! Приятного просмотра!

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей в нашем блоге на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5a604c…

Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/AtA1IfzIiug

Ролик нашей студии «Готовятся к зиме. Морпехи США учатся воевать с русскими»
https://youtu.be/YiXoaICACtI

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5a604c…
Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…
Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

Поддержи проект и попади в финальные титры!

Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 99 73
    Viktop 25 февраля 2018 в 19:47 Ссылка Пометить
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    Союз либералов со своей валютой может продержаться максимум лет десять. Дело в том,что есть грань в производственных отношениях,после которых необходимо принимать метод “кнута”. Государства живут за счет печатания денег. Долго такое не может продолжаться. В стране в этом случае возникает сильное депрессивное состояние,которое ведёт к протестных мероприятиям. Власть в этом случае удержать невозможно. Тупо давать прогнозы без альтернативной модели развития общества.

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