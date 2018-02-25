Место России в мире к 2050 году (Время-вперёд! #280)
Спецвыпуск программы в котором мы, основываясь на прогнозах наших и зарубежных экспертов, оцениваем международные позиции России в 2050 году. Кратко рассматриваем важнейшие направления: экономику, демографию, экспорт и отношения с ближайшими соседями. Более подробно каждое положение можно изучить по ссылкам в текстовой версии этого выпуска. И не забывайте, что нет будущего кроме того, что творим мы сами! Приятного просмотра!
Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей в нашем блоге на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5a604c…
Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/
Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/AtA1IfzIiug
Ролик нашей студии «Готовятся к зиме. Морпехи США учатся воевать с русскими»
– https://youtu.be/YiXoaICACtI
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В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…
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Источник: www.youtube.com
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Союз либералов со своей валютой может продержаться максимум лет десять. Дело в том,что есть грань в производственных отношениях,после которых необходимо принимать метод “кнута”. Государства живут за счет печатания денег. Долго такое не может продолжаться. В стране в этом случае возникает сильное депрессивное состояние,которое ведёт к протестных мероприятиям. Власть в этом случае удержать невозможно. Тупо давать прогнозы без альтернативной модели развития общества.