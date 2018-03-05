Проект «ЗЗ». США разлагаются, а Россия становится сверхдержавой

Никто не вправе игнорировать Россию, стремительно идущую вперёд, сообщает зарубежная пресса. Прошло то время, когда враги русских могли глумиться над слабеющей страной. Зато загнивать начали… Соединённые Штаты. Темпы загнивания настолько велики, что президент Трамп уже объявил о смерти двух видов американской промышленности. Кроме того, Соединённые Штаты разложились морально, в своих «удовольствиях» опустившись до самого дна. Такой вывод сделали американские консерваторы. Им попытался жёстко ответить М. Макфол: он припомнил, как стоял в СССР в очереди за туалетной бумагой.

Американская пресса расхватала на цитаты высказывания В. В. Путина на ежегодном форуме представителей региональных СМИ в г. Калининграде. Слова Путина цитирует даже флагман западной свободы слова и демократии — газета «Вашингтон пост».

На упомянутом калининградском форуме, напоминает «The Washington Post», Владимир Путин сделал любопытное заявление: мол, откройся ему возможность изменить историю, он бы предотвратил распад Советского Союза. Сообщив об этом фантастическом «тезисе» Путина, американское издание пошло дальше, написав о массовом сожалении россиян по поводу распада СССР. Подобное сожаление у русских царит «повсеместно». «Левада-центр» с 1992 года проводит опросы об отношении русских людей к распаду Союза. Согласно последним данным, 58% граждан нынче сожалеют о крахе СССР. Чуть более 25% — не сожалеют. «Просоветские» настроения достигли в стране пика в 2000 году — так совпало, что в тот год к власти пришёл В. В. Путин. 75% жителей России тогда «пожалели» о распаде СССР!

За границей есть те, кто не разделяет тоски по советским временам и даже этой тоске сильно удивляется. Таков, к примеру, Майкл Макфол, который жизнь советскую знает не понаслышке.

Экс-посол прокомментировал заявление президента России о том, что тот, если б мог, предотвратил бы распад СССР. Макфол припомнил, как долго он (Макфол) стоял в очередях за бананами в Советском Союзе. Своими воспоминаниями бывший посол поделился через «Twitter»:

«Возможно, Путин забыл, что такое — стоять битый час в очереди за бананами в Советском Союзе. Я не забыл».

Мистер Макфол развил свою мысль о советском дефиците, сообщив через «Твиттер» о других очередях. Он напомнил, что жил в СССР в 1983, 1985, 1989 и в 1990-1991 гг. И подолгу стоял в очередях «за грубой туалетной бумагой и тощими цыплятами».

Понятное дело, люди, ностальгирующие в СССР, Макфола не поддержали. Желающие могут почитать твиты бывшему послу: многие из ответов написаны по-русски.

Тем временем, как отмечает зарубежная пресса, Россия стремительно идёт вперёд, и никто не вправе игнорировать её. Прошло то время, когда враги русских могли глумиться над слабеющей страной. Примерно такие вывод делает Д. Марьянович, автор публикации в хорватском издании «Advance».

Опираясь на ежегодное послание Владимира Путина, автор указывает, что президент России «презентовал» в первую очередь новые военные разработки, прежде всего ракетные. В последние годы Россия «сотрясалась от санкций», и тем не менее Москва реагировала на враждебность Запада «благостной дипломатичностью». Россия действовала по принципу «нам жаль, что наши западные партнёры недовольны нами, однако мы по-прежнему открыты для сотрудничества», цитирует Марьяновича «ИноСМИ».

Выступление Путина показало, что у всего этого была своя логика. Возможно, спокойная реакция была умелым блефом и попыткой выиграть время. Теперь русские инженеры «создали то, что обеспечит России иммунитет от любой военной угрозы». И «если всё, сказанное сегодня Путиным, и правда существует, значит, Россия превратись в самую мощную военную державу на свете», делает вывод автор.

России действительно удалось настолько обогнать военного соперника? Тогда это приведёт к значительным изменениям в мире. После холодной войны США присвоили роль агрессивного гегемона. Жертвами американской агрессии становились и становятся страны, неспособные предотвратить удар. Поэтому решением для ситуации является создание условий для контрудара. Быть может, это единственное решение для поддержания относительного равновесия в современном мире.

По словам Путина, новейшие российские разработки сделали устаревшим американский противоракетный щит. Путин также заявил, что США зря думали, что после распада Советского Союза Россия не сможет быстро оправиться, а посему её интересы можно игнорировать.

И самое любопытное вот что: в конце выступления президент РФ заявил, что России не пришлось бы разрабатывать новое вооружение, если бы Штаты и их союзники не игнорировали обоснованную обеспокоенность России. «С нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — сказал Путин.

Нет худа без добра, говорит русская поговорка. Запад, напомним, давно привык считаться только с силой. Так было во времена СССР, который представлял собою очень сильного противника и в военном, и в политическом отношении, умевшего наступать. Видимо, Путин, говоря о новой мощи России, стремился показать оппонентам из США следующее: Россию нельзя игнорировать точно так же, как нельзя было игнорировать СССР. И недаром об этом пишут многие иностранные газеты.

Ну а США тем временем «почётно» загнивают. Нет, это не сказки путинской пропаганды и не сочинения питерских «троллей». О «смерти» отраслей промышленности сообщил сам Дональд Трамп. А масла в огонь подлили консерваторы, рассказавшие миру о моральном разложении Соединённых Штатов.

Подобно Макфолу, Трамп выразил своё отношение к вопросу через «Твиттер»:

«Мы проиграли почти все торговые сделки. Наши друзья и враги долгие годы использовали США. Наши сталелитейная и алюминиевая промышленности умерли. Извините, пришло время для перемен! СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!»

Последний лозунг, кстати, очень напоминает лозунги коммунистической советской эпохи — той самой, которую столь не любит мистер Макфол, рыскавший по Москве в поисках туалетной бумаги. О каких переменах толкует хирург Трамп, коли пациент на его столе мёртв?

Ранее, 1 марта, мистер Трамп анонсировал заградительные таможенные пошлины (пока не введены) на поставки стали и алюминия из-за границы. 25-процентная пошлина коснётся импортной стали, 10-процентная — алюминия. Ограничительные меры ударят по Китаю и по России.

Сегодня по производству стали США находятся лишь на пятом месте в мире. Впереди Китай, Евросоюз, Япония, Индия. Россия — на шестом месте.

Трудно сказать, могут ли пошлины вернуть США на 1-е место в этом списке. Пока эксперты установили другое: США разложились морально.

Жильбер Сьюэлл в издании «The American Conservatie» рассказывает о том, что напророчил Западу Питирим Сорокин. Учёный предсказал Западу сексуальное и культурное «разложение».

Социальный порядок Запада, «неприкосновенный» прежде, ныне разлагается. Президент в США — скоморох, самоуверенный почти как сумасшедший римский император. Леди Гага — ещё одна карикатура нынешнего времени. Несколько десятков лет тому назад никто не мог бы представить себе такого. Кроме разве что некоторых писателей или учёных.

Среди последних был как раз упомянутый Питирим Сорокин (1889-1968). Этот человек сумел предвидеть разложение Запада. Социолог Сорокин обрисовал условия, при которых успешное общество распадётся, столкнувшись с «разложением его моральных, легальных и прочих ценностей, которые управляют поведением личностей и групп».

Сорокин сумел спрогнозировать, что искусство превратится в «шоу», а объекты поклонения (работы Микеланджело или Рембрандта) окажутся вдруг товаром и украсят мыло и бритвы.

Сорокина арестовывали царские власти, а затем изгнали из страны большевики. Он был довольно груб в своей социологии. Позднее, когда шла холодная война, он оставался противником Советского Союза. В 1965 году он был избран президентом Американской социологической ассоциации. Чуть позднее футуролог Херман Кан и комиссия Гудзонского института взяли за основу модель чувственного общества П. Сорокина для исследования, озаглавленного «Год 2000-й».

По мнению упомянутого Кана, США столкнулись со слабостью общества, когда движения за гражданские права и контркультурные сообщества перевернули американские ценности.

В чувственных обществах, по Сорокину, реальность является приземлённой. Законы и обычаи текучи. Наибольшее значение здесь имеют власть, богатство, слава, развлечения, комфорт. Чувственные общества ценят мирское. Их достижения: небоскрёбы, авиация, ядерная энергетика, микротехнологии. Но правительство, образование и промышленность зависят от крайне сложных систем. Накопленное богатство хрупко.

Ещё в 1957 году Сорокин показал, что «американцы стали жертвой сексуального помешательства, подобного раку и такого же опасного для общества, сколь опасен коммунизм». Сорокин верил, что чувственные общества идут к распаду. Агрессивные индивидуализм и свободолюбие подорвут и самоконтроль, и предприимчивость. Стремление к всё новым удовольствиям породит ненасытность. Скука будет питать беспорядки и экстремизм. Дозволенными станут занятия, которые ранее считались постыдными или преступными. В такие эпохи общества переживают рост распущенности, преступности и войн. Хаос растёт, и правительства пользуются им для увеличения контроля над обществом. Чиновники применяют насилие и склоняются ко лжи. Демократическое общество разваливается.

Шок, провокации, порнография на любой вкус, секс без обязательств, стремление к удовольствию любой ценой и всё прочее — вот она, неизлечимая общественная болезнь!

А мистер Трамп твердит американцам об алюминии и пошлинах!..

* * *

Как видим, заграничные консерваторы точно так же тоскуют по былым временам, как российские граждане мечтают о старом добром Советском Союзе — кстати, с его относительно крепкой моралью, стабильными ценностями, работающей промышленностью и национальной идеей. Пока один за другим сбываются американские прогнозы П. Сорокина, российские граждане, тоскующие по СССР, тем самым выражают общую мысль о нежелании жить при разрушительных чувственных «ценностях», которые в довольно грубой форме критиковал социолог Сорокин.

Вместе с тем народную тоску по Союзу, по сверхдержаве, стране, во многом умеющей жить самодостаточно в окружении политических врагов, вызвал во многом экономический и социальный кризис, охвативший все республики после известного Беловежского сговора. Тоска масс по брежневскому «застою» началась с 1990-х годов и не окончилась до сих пор, если верить опросам.

И причины тоски — не только сорокинские, не только культурные. Тоска масс в России едва ли вызвана тяготением к «удовольствиям». К таким удовольствиям, которые злобно высмеивал Сорокин, у подавляющего большинства русского народа душа не лежит. Да и не до того русскому народу!

Сколько ни тверди обеспеченная всеми благами кремлёвская власть про халву (про «стабильность» и тут же про «устойчивость»), во рту граждан слаще не становится. Быть может, у Кремля какая-то особая стабильность, которую ощущают те, кто давно находится во власти и планирует находиться во власти и дальше. У граждан такой стабильности нет — у многих нет даже уверенности в завтрашнем дне.

Число нищих в стране последние годы подрастает — в этом вопросе и правда достигнута стабильность.

Медицина оптимизируется темпами «пятилетку за три года» — тут тоже полная стабильность.

Вражеский доллар успешно преодолевает планки в шесть рублей, тридцать и шестьдесят. Добирался даже до восьмидесяти четырёх. И тут, сквозь годы, видна полная финансовая стабильность.

СМИ пестрят сообщениями о масштабной коррупции. Видимо, для доблестных коррупционеров и прочих борцов с бюджетом тоже настала полная стабильность. Россия стала для них раем, этакой бездонной бочкой, откуда можно черпать и черпать. Начерпал — и на новую управленческую должность. Или в Лондон.

Примерно за два десятка лет Россия «урегулировала» более 140 миллиардов долларов долгов иностранным государствам. То бишь простила. А зачем России валюта? Спасибо, нам не надо, у нас стабильность!

В 1990-х, после победы в холодной войне, западные экономисты и политики назвали Россию будущим сырьевым придатком Запада. Их предсказание сбылось: Россия действительно превратилась в сырьевую полуколонию Запада. Нынешний бюджет пополняется в основном доходами, связанными с продажей сырья за рубеж. Таких доходов нынче более 36%, а ранее они в среднем составляли около 50%. Они бы и сейчас, вероятно, составляли 40% или 50%, если б не снижение мировых цен на нефть. И страшно представить, что станет с таким бюджетом при падении цен долларов до двадцати за бочку. Правда, ещё год тому назад товарищ Медведев россиян успокоил: сообщил, что структура экономики страны меняется. Упомянул он, разумеется, и сырьевые доходы. «По поводу доходов тоже, мне кажется, отрадный момент: у нас за прошлый год почти две трети, а иными словами, 64 процента доходов, создаётся за счёт несырьевых источников, это так называемые ненефтяные доходы», — сказал он.

Впрочем, несколькими месяцами ранее В. В. Путин назвал единственной сверхдержавой в мире США. Выступая летом 2016 г. на Петербургском международном экономическом форуме, президент заявил:

«Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем».

Принимаем! Вот почему народ в России искренне сожалеет об СССР — настолько искренне, что об этом пишут даже в «Вашингтон пост». СССР был настоящей сверхдержавой и умел быть самодостаточным, чего нельзя сказать от зависимой от Запада рыночной России, которую приводят в капиталистический трепет и цены на нефть с газом, и западные санкции, и очередные «кремлёвские списки», из-за которых иные «патриоты» вдруг делаются гражданами Мальты.

Испытывает ли русский народ ностальгию по очередям за бананами и туалетной бумагой? Можно предположить, что такие воспоминания остались только у американца Макфола.